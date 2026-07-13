La fossa dell’orrore diventa simbolo di sport, socialità e legalità

Ad Alatri completati i lavori di riqualificazione del campetto in pieno centro storico dove fu ucciso Thomas Bricca. La "Fossa" è rinata e già sono tanti i ragazzi a frequentarla. L'orgoglio del sindaco Cianfrocca per uno spazio restituito alla città dopo il dolore per una giovane vita spezzata in maniera violenta

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Un cantiere può piacere o meno ma difficilmente emoziona. Invece è quello che è accade da qualche tempo. Il campetto nel cuore di Alatri, la “Fossa” da parcheggio è tornato a rappresentare quello che una volta era stato per tante generazioni. Uno spazio sportivo riqualificato, aperto a tutti. Ma soprattutto restituendo colore e gioia in un luogo diventato tristemente famoso dopo l’omicidio di Thomas Bricca in quella terribile notte del 30 gennaio 2023.

Obiettivo centrato

Maurizio Cianfrocca

Ci ha lavorato e creduto fermamente in questi anni, superando mille ostacoli ed alla fine il risultato è stato centrato da parte del sindaco Maurizio Cianfrocca. “È davvero una soddisfazione vedere il campetto già frequentato da tanti ragazzi”, spiega il primo cittadino.

“Sin da subito, questo spazio ha dimostrato di poter diventare un punto di riferimento per i giovani, offrendo loro un luogo dove incontrarsi, praticare sport e vivere il centro storico in modo sano e positivo”, ha aggiunto Cianfrocca.

La “Fossa” di Alatri prima della riqualificazione

Il sindaco Cianfrocca ha sottolineato le finalità sociali della “Fossa“. Uno spazio iconico in pieno centro storico, recuperato per consentire ai ragazzi della città di giocare, praticare sport e stare insieme.

“Abbiamo voluto realizzare un’area semplice ma funzionale, capace di restituire socialità e vitalità a una parte importante della città – ha osservato il primo cittadino – È bello vedere come questo piccolo spazio stia già contribuendo a creare momenti di aggregazione all’aria aperta”. Ed in effetti dalla mattina alla sera, caldo o meno è pieno di ragazzi.

Il messaggio di Cianfrocca

Il sindaco sottolinea i prossimi passi per rendere la struttura fruibile nel migliore dei modi. E perciò ha annunciato la redazione di un regolamento. Insomma secondo l’Amministrazione comunale la “Fossa” dovrà diventare uno spazio simbolo della città nel segno dello sport, della socialità e della legalità.

Il Municipio di Alatri

“Stiamo inoltre ultimando la regolamentazione dell’area affinché possa essere utilizzata nel migliore dei modi, nel pieno rispetto delle strutture, del vicinato, del decoro urbano e della pulizia – ha affermato Cianfrocca – Con la collaborazione e il senso civico di tutti, questo campetto potrà rappresentare un valore aggiunto per la nostra Città e un’opportunità concreta di crescita e condivisione per i più giovani“. Un luogo simbolo che torna a vivere, sorridere e condividere. La “Fossa” torna in “vita”.