La Greenland di Del Brocco: «Una Ceccano per giovani»

Ciociaria 96° su 107 province per qualità della vita delle nuove generazioni. Ceccano risponde con il primo “Festival dei parchi e giardini”. L’assessore all’Ambiente: «È interamente dedicato ai ragazzi. Mettiamo a sistema le nostre bellezze per un divertimento sano e sicuro»

La classifica del Sole 24 Ore è impietosa. Quella di Frosinone è 96° su 107 province per qualità della vita dei giovani. Fa ancor più specie che la Ciociaria si piazzi tra le città metropolitane di Napoli e Roma, come a livello di territorio. Da Ceccano, in controtendenza, si propone “Greenland”. (Leggi qui: La Ciociaria non è un paese per giovani).

È il primo “Festival dei parchi e giardini”, organizzato dall’assessorato comunale all’Ambiente. Si tiene da oggi pomeriggio, sabato primo giugno fino all’una di notte. «Dai dati emerge che la Ciociaria non è un posto per giovani – commenta l’assessore Riccardo Del Brocco -. Invece Greenland, come altri eventi, vuole essere proprio una festa per i ragazzi».

Nella graduatoria del quotidiano economico si tiene conto di dodici indicatori per i giovani: residenti, quoziente di nuzialità, età media al parto, canone di locazione, laureati, imprenditorialità, disoccupazione, bar e discoteche, contratti da tempo determinato a indeterminato, concerti, aree sportive e amministratori comunali Under 40. Del Brocco, assessore Under 40, risponde con Greenland: «Ceccano vuole essere un paese per giovani».

Festival dei parchi e giardini

Uno dei momenti di Greenland

Il festival si svolge nelle quattro aree verdi del Centro: Parco di Castel Sindici, Villa Comunale, Giardinetti e Hortus Conclusus. Ci sono aree ristoro e un percorso di degustazione di oli e vini. C’è stato all’esordio uno speciale “festival nel festival”: la Balloon art, sculture di palloncini colorati ispirate ad “Alice nel paese delle meraviglie”.

Tutto in memoria di Serena Ciotoli a un anno dalla scomparsa a soli 26 anni a causa di una neoplasia. È stata in prima fila con il Telefono Rosa, contro la violenza sulle donne, come per supportare chi sta vivendo il male che se l’è portata via. Poi il Teatro della compagnia dialettale “Atto Primo” e la Musica firmata Arci Utopia.

«Si parte con la balloon art nel parco di Castel Sindici, in memoria di una giovane prematuramente scomparsa – spiega l’assessore Del Brocco -. Si passa per le degustazioni enogastronomiche presso i Giardinetti. Si prosegue all’Hortus Conclusus con il teatro dialettale, il taglio irriverente delle Atto Primo».

Greenland, «Una Ceccano per giovani»

L’assessore comunale all’Ambiente continua: «Si arriva fino alla Villa Comunale, che dal pomeriggio sta accogliendo i più piccoli e in serata un aperitivo all’italiana e tanta musica con artisti di grido per i ragazzi».

Del Brocco, dal canto suo, propone «un divertimento sano e fresco, perché Ceccano vuole essere per i giovani. Non da ultima, la valorizzazione dei nostri parchi e giardini. Tanti ragazzi non li conoscono adeguatamente e non li vivono nel migliore dei modi. Rimettiamo al centro le nostre bellezze naturalistiche e le mettiamo a sistema».

«Per farlo ci siamo rivolti a strutture organizzative di questa città, molto conosciute anche a livello provinciale e regionale – aggiunge -. Da anni occupano una fetta importante dell’intrattenimento. Sono certo che, se Ceccano sa valorizzare le sue risorse interne, non ce n’è per nessuno. Stiamo dimostrando e dimostreremo ancor di più che siamo la città in cui ci si può divertire in maniera sicura e sana».

Ballon Art, per Serena

Una piccola, grande parentesi è quella del Festival di balloon art nel ricordo della compianta Serena Ciotoli. Una “guerriera” che ha lottato con tutta sé stessa contro il tumore che la consumava. Familiari e amici hanno voluto dedicarle una giornata di felicità. Il suo grande sorriso verrà ricordato in un’atmosfera fiabesca.

Dalle ore 10 alle 18, per il “Festival di balloon art” ci sono stati spettacoli, rappresentazioni e tante sorprese per grandi e piccoli, «immaginando di raccontare la vita e l’anima a colori – si accentua – con cui Serena ha vissuto fino all’ultimo giorno».

Gli organizzatori concludono: «Abbiamo deciso di ricordare Serena con una festa, perché siamo certi che così lei vorrebbe essere ricordata, con un sorriso e tanta voglia di vivere e condividere, gioie ed emozioni, con le persone che le hanno voluto bene, e con tutti coloro che accetteranno il dono di un sorriso e di ore spensierate. Lo stesso dono che Serena ha fatto a chiunque avesse avuto il privilegio di conoscerla».