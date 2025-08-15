La guerra della Segreteria: porte chiuse, colpi bassi e mosse da manuale Dc

A Ceccano, la minoranza punge per l'assenza della Segreteria del Sindaco, essenziale per la comunicazione con i cittadini. Contestualmente, gli assessori annunciano la creazione dell'Albo Comunale delle Associazioni. Innescando il colpo di fioretto di Liburdi

A Ceccano la politica non va mai in ferie. E così, a quasi tre mesi dal voto che ha eletto la nuova maggioranza di Centrosinistra guidata da Andrea Querqui, la minoranza accende la miccia con un’interrogazione che mette il dito in una ferita ancora aperta: la Segreteria del Sindaco non c’è, ovvero l’ ufficio che dovrebbe essere la bussola per i cittadini.

In un paese dove anche la scelta del colore delle fioriere diventa materia di scontro, l’assenza di un Ufficio così simbolico è benzina su un fuoco che non si spegne mai. E così la minoranza ha deciso di passare all’azione. Non con un post su Facebook, ma con la vecchia liturgia della politica: interrogazione protocollata, timbro in calce, oggetto in grassetto e formula di rito.

L’attacco: la carta della Segreteria che pesa

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

Il documento porta le firme di Ginevra Bianchini, Ugo Di Pofi e Alessia Macciomei.

L’intestazione è tagliente: “Interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta – Assenza della Segreteria del Sindaco”.

La premessa è una sequenza di colpi: le elezioni si sono svolte quasi tre mesi fa e non esiste ancora una Segreteria operativa. I cittadini lamentano di non poter fissare un appuntamento, di non ricevere risposte, di non sapere a chi rivolgersi.

La minoranza ha colto un nervo scoperto e, con la stessa tenacia mostrata in altre occasioni, continua ad attaccare anche su temi che a qualcuno potrebbero sembrare di scarsa rilevanza. Ma è proprio così che si fa opposizione: battendo il ferro anche dove altri vedono solo dettagli, perché in politica – si sa – nei dettagli si nasconde la sostanza.

Domande con il cronometro

Andrea Querqui

Chi non mastica la procedura amministrativa potrebbe pensare che si tratti di una questione di poco conto. In realtà, la Segreteria del Sindaco è il cuore pulsante dell’agenda politica: gestisce appuntamenti, filtra richieste, coordina gli incontri istituzionali, mantiene il filo diretto con la cittadinanza. È la “torre di controllo” da cui passano tutte le comunicazioni. Senza, il Sindaco rischia di diventare un pilota in volo senza radar.

I tre consiglieri chiedono di sapere:

Perché, a quasi 90 giorni dall’insediamento, non sia stata istituita;

Quali canali alternativi siano stati messi a disposizione;

I tempi per la nomina e l’avvio;

Se il Sindaco ritenga urgente colmare il vuoto.



E, per regolamento, la risposta deve arrivare entro dieci giorni. Dieci giorni in politica sono un’era geologica: tempo sufficiente per organizzare una controffensiva o per affondare ancora di più il coltello.

Il fuoco amico di Facebook

Riccardo Del Brocco

Come sempre, a Ceccano le polemiche non restano nei corridoi del municipio: migrano velocemente sui social. Sotto la notizia, Riccardo Del Brocco – ex assessore e volto storico della destra ceccanese – lascia il suo graffio: “Stanno aspettando il dispaccio dal Pd provinciale, in attesa del semaforo verde dalla Cantinella”.

Non serve un traduttore simultaneo per capire. Il bersaglio, oltre al PD (suo nemico numero uno), è la vicesindaca Mariangela De Santis ed il guru Gaspare Ferri, leader di fatto della lista Nuova Vita, che vivono proprio in zona Cantinella. Il messaggio è chiaro: senza il loro via libera, nulla si muove.

È un’accusa pesante sul piano politico: che insinua l’idea di una Giunta a trazione De Santis, con un Sindaco costretto a consultare il “centralino” prima di firmare qualsiasi carta.

Altro fronte: l’Albo delle Associazioni

Mariangela De Sanits, Francesco Ruggiero ed Alessandro Ciotoli

E mentre la minoranza affonda sulla Segreteria, gli assessori Alessandro Ciotoli e Francesco Ruggiero spostano il discorso su un altro campo: quello delle associazioni.

Annunciano l’avvio dell’Albo Comunale delle Associazioni: una mappatura aggiornata ogni sei mesi delle realtà attive in città, per sapere chi fa cosa, dove e con chi.

Un lavoro che sembra burocratico ma che in realtà è strategico: chi siede su quell’albo avrà corsie preferenziali nei rapporti con il Comune, accesso a bandi, possibilità di organizzare eventi. Il passaggio più curioso della nota è questo: “La raccolta delle adesioni rappresenta il primo passo verso la costituzione della Consulta delle Associazioni… Il regolamento coinvolgerà sia la maggioranza che la minoranza, garantendo così un percorso condiviso”.

A Ceccano, dove il concetto di “condivisione” tra avversari politici è quasi un animale mitologico, leggere una frase del genere ha l’effetto di vedere due ultras rivali scambiarsi la sciarpa prima del derby. Qui, dove anche il colore delle luminarie natalizie può diventare motivo di scontro, l’idea di lavorare insieme appare come un esperimento sociologico da manuale. Quello di Ciotoli e Ruggiero sembra un lavoro in tandem senza sgambetti: un’eccezione, in un mondo politico dove spesso ognuno coltiva il proprio orticello per primeggiare. Qui, invece, la scelta è condividere il terreno e spingere insieme: roba da segnalare ai Beni Culturali, vista la rarità.

Il plauso (avvelenato) di Liburdi

Rino Liburdi

In mezzo alla scena, entra Rino Liburdi, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Parte con lodi ben assestate — e va riconosciuto, quando vuole sa essere elegante e misurato — ma tiene pronto il colpo di coda, da vero allievo della scuola democristiana. “Un plauso senza se e senza ma… Il vero passo avanti sarà la Consulta… L’albo non è una novità, lo avevamo già fatto nel 2015… Poi le amministrazioni di centrodestra si sono un po’ arenate… Complici anche associazioni politicamente attive in aperta lotta col governo dell’epoca…”

Sembra una carezza, ma è una mossa da democristiano puro: ti dice “bravo” e subito dopo ti ricorda che non hai inventato nulla. E nel farlo, Rino Liburdi ci infila anche una presa di coscienza amara: le amministrazioni di centrodestra, di cui lui stesso è stato parte attiva, non hanno saputo salvaguardare davvero il mondo delle associazioni. L’attacco è sottotraccia, ma tutti hanno capito il riferimento.

È come se avesse voluto dire: “ Noi ci abbiamo provato, ma per colpa di scelte e persone precise non siamo stati bravi. Adesso vediamo voi cosa sapete fare. Però, sia chiaro: l’albo non è una novità. La Consulta delle Associazioni, invece, se andrà davvero in porto, sarà un atto rivoluzionario”. In mezzo, la frecciatina — neanche troppo velata — a Federica Aceto e Mario Sodani, ex vicesindaco ed ex assessore con la delega alle associazioni. Un colpo elegante, ma mirato: di quelli che non lasciano lividi visibili, ma si sentono a lungo.

Il mistero delle “associazioni in lotta

Palazzo Antonelli

Quando Liburdi parla di “associazioni politicamente attive in aperta lotta” non fa nomi. Forse la Pro Loco, forse altri comitati: non si sa, e il bello sta proprio lì. È il colpo di fioretto: lasci l’allusione sospesa, senza dare appigli per una replica diretta. Se qualcuno si sente punto, puoi sempre dire: “Io mica parlavo di te”. È la scuola democristiana, quella da cui proviene Liburdi, dove il non detto pesa più di un’accusa esplicita.

Alla fine, la questione della Segreteria e quella dell’Albo sono due episodi della stessa storia: a Ceccano ogni gesto amministrativo diventa una mossa di scacchi, ogni ritardo una trincea, ogni parola un proiettile. (Leggi qui: A Ceccano finisce la luna di miele: in Consiglio volano fendenti).

Che si tratti di aprire un ufficio o di fare un censimento delle associazioni, il risultato è sempre lo stesso: una partita a somma zero, dove la vittoria di uno è la sconfitta dell’altro.