La Lega chiama Salvini e valuta se revocare l’appoggio a Rocca

La Lega valuta la possibilità di uscire dalla maggioranza in regione Lazio e passare all'appoggio esterno. Alle 18 ne discute con Salvini

La Lega valuta la possibilità di ritirare l’appoggio al governatore del Lazio Francesco Rocca e di uscire dalla maggioranza di centrodestra passando all’appoggio esterno. La decisione verrà presa questa sera in presenza di Matteo Salvini che presiederà il Direttivo Regionale del Carroccio convocato “urgentemente” per le ore 18 a Roma. Un solo punto all’ordine del giorno: “Esame della situazione politica nel Lazio”.

Lo anticipa l’agenzia Public Policy e lo confermano fonti interne al Carroccio.

L’equilibrio traballa

I coordinatori regionali di FdI Paolo Trancassini e di Forza Italia Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Cosa sta accadendo. E perché viene mobilitato addirittura il Segretario nazionale del Partito? Per la prima volta traballa l’equilibrio costruito dopo le elezioni regionali del 2023.

Aveva resistito all’assalto di Forza Italia quando all’inizio della scorsa estate aveva chiesto un riequilibrio della Giunta: reclamava almeno un assessore in più evidenziando due circostanze. La prima: nel corso dell’ultimo anno Forza Italia era salita da 3 a 7 Consiglieri Regionali e poteva contare su 8 voti grazie al patto con Noi Moderati; al tempo stesso la Lega era scesa da 3 ad 1 Consigliere. Ma entrambi i Partiti esprimevano in Giunta 2 assessori. La seconda: quando è stato candidato ed eletto governatore Francesco Rocca era un esterno prestato alla politica, con la sua recente adesione a Fratelli d’Italia il Parito si ritrovava ad esprimere il presidente della Regione, il suo vice (Roberta Angelilli) il presidente del Consiglio Regionae (Antonello Aurigemma).

Francesco Rocca ha difeso quell’architettura, sostenendo che per lui valevano i numeri usciti dalle urne. Perché erano stati sostanzialmente confermati anche dalle successive elezioni Europee: la Lega aveva il 9% alle Regionali ed altrettanto ha raccolto alle elezioni per Bruxelles. Al tempo stesso ha riconosciuto il nuovo peso specifico di Forza Italia in Aula. Lo ha fatto assegnandogli incarichi chiave nelle società partecipate e tenendone conto al momento della ripartizione dei manager Asl.

Elemento residuale

Davide Bordoni con Matteo Salvini

Ma proprio questo ‘secondo tempo’ della partita regionale, con Forza Italia che acquisisce spazi, sta irritando la Lega. Il livello dell’irritazione lo fornisce una frase di un dirigente leghista: “Non siamo figli di un Dio minore in questa alleanza, non siamo un elemento residuale nel Lazio”. A distanza di poche ore è partita la chiamata per Matteo Salvini e la decisione di convocare ad horas il Direttivo. Mettendo in discussione la permanenza in maggioranza.

In pratica: la Lega si sente messa da parte, trattata come elemento di rincalzo. Nelle scelte e nei nuovi equilibri che si stanno determinando. Non a caso martedì scorso è saltata la riunione della Commissione Sanità che doveva validare le nuove nomine scelte da Francesco Rocca per la guida di quattro Asl del Lazio. In particolare la Asl Roma 6 sulla quale è stato individuato un nome molto apprezzato da Forza Italia. Un altro fronte di tensione interna al centrodestra è la nomina del Dg della Asl di Frosinone: Fratelli d’Italia reclama un avvicendamento.

È solo la punta dell’iceberg. Nei giorni scorsi ci sono state altre frizioni, sulla linea politica e sulle continue discussioni legate agli equilibri. Alla fine, i vertici Regionali hanno ritenuto che ce ne fosse abbastanza per sollevare il caso a livello nazionale. Così oggi hanno chiesto a Matteo Salvini la sua presenza, anticipandogli che sono pronti a passare all’appoggio esterno. Se ne parla questa sera.