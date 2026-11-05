La Lega conta i voti, poi conta i sindaci

Salvini anticipa sondaggi favorevoli, Durigon traccia la linea sulle amministrative: uscenti confermati, quindi Mastrangeli a Frosinone. Abbruzzese: «Pancia a terra verso i Congressi». Ciacciarelli insiste: «Questa non può essere considerata Lega dei territori».

Non è venuto di persona. Ma la sua voce ha riempito la sala lo stesso. All’Hotel Ergife di Roma, alla Conferenza Programmatica Regionale della Lega, Matteo Salvini questa sera è intervenuto a distanza con un’anticipazione: i dati degli ultimi sondaggi sono favorevoli al Partito. Se i numeri reggeranno, la lettura che se ne può dare è una sola: l’emorragia verso il generale Roberto Vannacci si è fermata ed è cominciata la stagione del reflusso, del rientro a casa.

I congressi, entro fine mese

A tradurre il buonumore in calendario ci ha pensato Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario nazionale del Partito: i Congressi Provinciali (Roma città, Roma provincia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo) si celebreranno entro fine mese. Dentro quella scadenza c’è la prova generale della mobilitazione interna verso le elezioni Comunali: tra qualche mese si vota nei Capoluoghi del Lazio, Roma inclusa.

Nicola Ottaviani, Mario Abbruzzese, Claudio Durigon, Davide Bordoni

La linea è semplice, quasi un automatismo: dove c’è un sindaco di centrodestra uscente, la ricandidatura è confermata in linea di principio. Si va tutti insieme. È sulla base di questo principio che al Comune di Frosinone è stata risolta la crisi, è stato eletto un nuovo Presidente d’Aula dopo cinque mesi di discussioni, è stata rimessa in pista la Giunta senza apportare variazioni.

Se il principio è che gli uscenti sono confermati, alla Lega spetta la candidatura a Frosinone. E quella candidatura porta il nome di Riccardo Mastrangeli, ca va sans dire.

Sul fronte nazionale, Durigon ha parlato anche di quota 64: con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti «si è creato un fondo triennale di 850 milioni», che però «può non bastare». Per questo la norma non è entrata in manovra ma è stata rinviata al Parlamento, che «sarà sovrano sia sul funzionamento della misura sia su eventuali risorse aggiuntive». Le ipotesi allo studio parlano di 50.000-80.000 lavoratori pronti a uscire a 64 anni. Sul tavolo anche la rivalutazione delle pensioni oltre quattro volte il minimo, su cui Durigon sta ponendo la questione nella maggioranza per ristori maggiori ad alcune fasce.

La via dei Congressi

Claudio Durigon e Mario Abbruzzese

Il Segretario Regionale Organizzazione Mario Abbruzzese ha ribadito l’importanza dei Congressi: si terranno entro fine mese e dovranno essere un momento di verifica e consolidamento; conferma che il flusso in uscita determinato dal fattore Vannaci si è arrestato e si assiste ad un riassestamento. Ha sottolineato che il perimetro dell’alleanza resta con convinzione quello del centrodestra unito.

In un clima di marcia compatta verso le urne, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ha scelto ancora una volta la parte scomoda. Ha portato in sala l’oggetto più concreto della politica: la rubrica telefonica. Se prova a chiamare Durigon, ha detto, il vicesegretario gli risponde dopo uno squillo. Se prova a chiamare Salvini, gli risponde subito. Ma se prova a chiamare altri sottosegretari per segnalare i problemi di un sindaco e chiedere un incontro, il telefono squilla a vuoto. «Questa non può essere considerata Lega dei territori», ha tagliato corto.

Non si è fermato alla protesta: ha proposto al Coordinatore regionale Davide Bordoni una Convention Regionale degli Enti Locali, per ascoltare gli amministratori e avere contezza dal basso dei problemi dei territori. In sala, tra gli altri, il ministro Giuseppe Valditara ed il senatore Andrea Paganella, i deputati Nicola Ottaviani e Giovanna Miele.

I sondaggi sorridono, i Congressi sono calendarizzati, le ricandidature quasi scritte. Resta da vedere se, entro fine mese, qualcuno in più risponderà anche al telefono di Ciacciarelli.