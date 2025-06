La Lega del Lazio a supporto di Salvini: referendum, sicurezza e migranti

Matteo Salvini ha ribadito la linea dura della Lega su sicurezza e immigrazione, mirando a un rimpasto per tornare al Viminale. Il Partito punta a garantire ordine nel Lazio, affrontando occupazioni abusive e approcci rigorosi verso il fenomeno migratorio. La rotta di Durigon, Bordoni e Abbruzzese

Il vento che soffia da Roma rende chiari i contorni: Matteo Salvini ha ribadito la linea dura della Lega su sicurezza, immigrazione e rinnovamento del Governo. Il sogno è un rimpastino che lo riporti al Viminale. «Siamo garanzia e collante del Governo» ha affermato, stigmatizzando i referendum “strumentali” del centrosinistra. I risultati delle urne non gli danno torto: «Siamo in presenaa di una devastante sconfitta per Landini-Schlein-Conte».

Posizioni nazionali che si traducono anche sul piano regionale: come spiega Mario Abbruzzese, Segretario Organizzativo della Lega nel Lazio.

Onorevole Abbruzzese, Matteo Salvini guarda il ministero dell’Interno ed insiste sulla sicurezza. Cosa significa questo per il Lazio?

La nostra regione, con Roma e le aree interne, vive una sfida quotidiana sulla sicurezza. Salvini ha richiamato l’attenzione su questo tema ed è fondamentale che la Lega mobiliti forze e leggi per migliorare le condizioni delle nostre città. Vogliamo potenziare le presenze, semplificare gli strumenti per i sindaci e garantire ai cittadini la tranquillità di cui hanno bisogno.

Sul fronte migranti, la Lega ha sempre sostenuto un approccio rigoroso. Come si declina questo nel Lazio, soprattutto riguardo allo ius soli?

Salvini lo ha detto chiaramente: l’Italia deve controllare i flussi e premiare chi si integra davvero. Noi siamo favorevoli a criteri stringenti che salvaguardino il lavoro e la sicurezza. Lo ius soli? Possiamo discuterlo, ma solo se accompagnato da regole severe su formazione, occupazione e rispetto delle nostre leggi.

Il tema delle occupazioni abusive è tornato centrale nell’agenda del Governo. Qual è la posizione della Lega e cosa cambierà concretamente, anche nel Lazio?

Siamo stati tra i primi a denunciare questo scandalo. Non è accettabile che famiglie regolari, in lista da anni per una casa popolare, vengano scavalcate da chi occupa abusivamente. Il decreto sicurezza approvato la scorsa settimana prevede sgomberi più rapidi e pene più severe per chi viola la legge, ma anche strumenti di tutela per i proprietari privati. A Roma, dove il fenomeno è cronico, si interverrà con una regia centrale tra prefetture e comuni. E nel Lazio, come Lega, vigileremo affinché queste norme vengano applicate senza sconti e senza scorciatoie ideologiche.

Riguardo al ruolo della Lega nel governo, Salvini si definisce “collante”. In che modo la Lega regionale del Lazio interpreta questo mandato?

Quel ruolo nazionale si traduce nell’azione quotidiana. La nostra Lega regionale sta dialogando con Ministeri e Governo per portare risorse al Lazio, dall’autonomia alle infrastrutture. Se sul piano nazionale siamo centrali, qui lavoriamo perché quel “collante” diventi opportunità concreta per la crescita del territorio.

Cosa pensa dei referendum sul lavoro e la cittadinanza? Salvini li ha criticati come “strumentali”.

Salvini ha colto nel segno: troppi sì partono da logiche ideologiche, non reali problemi. Se il 50%+1 non si esprime, è tutta fuffa politica. La Lega invita alla sobrietà: meno demagogia, più fatti. Serve chiarezza, non slogan. Il nostro obiettivo resta: riforme concrete, non azioni ideologiche.

Il messaggio di Salvini riporta al centro l’idea di protezione fatta dalla Lega. Qual è l’ambizione per il Lazio in vista delle prossime regionali?

La strategia è chiara: mettere al centro sicurezza, servizi, lavoro. In vista delle prossime elezioni regionali, vogliamo essere l’alternativa credibile, non solo in opposizione, ma con un programma per la tutela delle persone, la flessibilità delle imprese e il sostegno alle famiglie. Se saremo chiamati a governare, sapremo rispondere, con concretezza ma anche con coraggio.

State raccogliendo diverse adesioni, soprattutto nei Comuni. Venti giorni fa c’è stata l’adesione di Alessandra Mussolini, ex europarlamentare e parlamentare italiana e quella di Roberto Cantiani, storico consigliere comunale in Campidoglio. A cosa mirate?

La Lega del Lazio vuole tradurre in azione locale le parole forti e chiare del Capitano: sicurezza, controllo dell’immigrazione e ruolo attivo nel governo, con la testa rivolta al territorio. Un’azione locale decisa sul piano strategico dal nostro vicesegretario nazionale Claudio Durigon e messa a terra nel Lazio dal nostro coordinatore regionale Davide Bordoni. Le adesioni sono solo il risultato di questo lavoro: la Lega è attrattiva, con la sua serietà e la sua coerenza. I risultati, alla fine, arrivano sempre.