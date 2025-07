“La Lega è pronta a governare: mobilitazione totale nel Lazio”

I Congressi della Lega. L'obiettivo delle prossime elezioni. Abbruzzese: “La Lega è in campo: ora mobilitazione totale. Pronti a guidare Roma e l’Italia”

Primo dei non eletti nella circoscrizione Centro Italia alle Europee, già presidente del Consiglio regionale del Lazio e tra i riferimenti territoriali più ascoltati del centrodestra: Mario Abbruzzese non ha nessuna intenzione di restare alla finestra. Anzi. Insieme al vice Segretario Federale dela Lega Claudio Durigon ed al Coordinatore regionale del Lazio Davide Bordoni è tra gli artefici della nuova fase di mobilitazione della Lega nel Lazio, dove il Partito si prepara al congresso e affila le armi in vista delle prossime sfide amministrative. Roma in primis.

Presidente Abbruzzese, la Lega è tornata a far sentire la sua voce. Cosa sta accadendo nel Lazio?

Il Congresso di Roma

Siamo dentro una fase di profonda mobilitazione territoriale. Il Partito sta ritrovando slancio, passione e struttura. Insieme al vice Segretario nazionale Claudio Durigon e al Segretario regionale Davide Bordoni stiamo lavorando per definire un calendario congressuale che ci porterà a celebrare i congressi entro il 2025. Lo facciamo in modo partecipato e allargato, visto che anche i soci sostenitori potranno finalmente votare, come stabilito dal nuovo Statuto. È un segnale importante: la Lega riparte dalla sua base.

La Lega non è Salvini?

Matteo Salvini è il nostro leader ed a lui si devono i successi nella seconda vita della Lega: quella in cui è passata dall’essere movimento delle istanze del Nord a Partito strutturato il tutto il Paese. E la leadership di Salvini non è in discussione.

A cosa serve allora questa mobilitazione?

Mario Abbruzzese con Matteo Salvini e Claudio Durigon

La Lega è un Partito e non un’autocrazia. Ci sono voci, sensibilità e territori che vogliono contribuire al cambiamento del Paese. I Congressi servono a dare voce a queste istanze. E servono al Partito per avere il polso della base. Sta a noi quadri dirigenti fare in modo che in tanti partecipino affinché quella voce sia forte ed autorevole. rendendo ancora più forte la voce della Lega.

Mobilitazione che però si traduce anche in contenuti. Cosa c’è nell’agenda politica della Lega nel Lazio?

Non siamo in campagna congressuale, siamo in missione politica. Stiamo incontrando le comunità locali, mettendo al centro i temi che ci caratterizzano da sempre: sicurezza, infrastrutture, lavoro, scuola, legalità e pianificazione urbanistica. Temi concreti, per gente concreta. Il Decreto Sicurezza, ad esempio, non è solo uno slogan: è una risposta reale alle esigenze dei territori. Ecco perché stiamo girando il Lazio, come ad Ariccia o Marino, per spiegare cosa cambia davvero per i cittadini.

Dietro questa mobilitazione si legge anche un obiettivo più ampio: Roma Capitale e, in prospettiva, il Governo del Paese. È così?

Il Congresso di Marino

Assolutamente sì. Stiamo preparando la squadra per giocare da protagonisti, non da comprimari. A Roma abbiamo già dimostrato coesione: penso all’evento per Cantiani, alla presenza del ministro Valditara, agli assessori regionali e ai parlamentari. Tutti uniti, tutti presenti. La Lega ha una classe dirigente di livello e vuole guidare la Capitale, senza timidezze. Ma lo dico chiaramente: la vera sfida è mantenere il centrodestra unito al governo dell’Italia. E la Lega sarà il motore di questo consolidamento interno.

Lei è stato il primo dei non eletti in Centro alle Europee. Che ruolo intende giocare?

Il mio ruolo sarà quello che il Partito mi chiederà, ma da militante e Segretario Organizzativo del Lazio metterò in campo ogni energia per sostenere questo percorso. Abbiamo bisogno di entusiasmo, di visione e di militanza vera. Non ci sono spettatori, tutti devono essere in campo. Questo è il momento in cui o si costruisce o si subisce. E noi siamo nati per costruire.

In sintesi, un messaggio per i vostri militanti e per il Lazio.

Mobilitiamoci, ovunque. Nei Comuni, nei circoli, tra la gente. La Lega c’è. E chi ama questo territorio, chi crede nel lavoro, nella sicurezza e nell’identità nazionale, sa dove trovarci. Non siamo qui per testimoniare, siamo qui per vincere. A Roma. Nel Lazio. In Italia.