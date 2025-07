La Lega mette le mani avanti: nessuna incomprensione con la maggioranza

Cosa c'è dietro la nota del partito di Salvini. La sezione cittadina infatti ha voluto ribadire la fiducia all'amministraziione per abbassare la tensione tra la civica Idea Anagni (vicina al Carroccio) ed il sindaco Natalia sul caso-staffetta in giiunta

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

In politica, come nella vita comune, le mani avanti si mettono quando si teme di cadere indietro. Fuori di metafora (anche se è facile da comprendere), se si sente il bisogno di scrivere a chiare lettere che i rapporti con la propria maggioranza sono solidi, lo si fa perché le cose non stanno esattamente così. Basta guardare cosa accade al comune di Anagni.

Questi i fatti: poche ore fa la sezione cittadina della Lega diffonde un comunicato stampa in cui si fa riferimento, ovviamente per smentirle, a presunte incomprensioni e/o fibrillazioni tra la Lega cittadina ed il resto della maggioranza.

Assenze sospette?

Guglielmo Vecchi ed Antonio Necci

Il contesto è quello, stranoto della famosa staffetta che coinvolge Forza Italia e la lista civica Idea Anagni, vicina alla Lega, attualmente rappresentata dal consigliere comunale Antonio Necci. Una vicenda che ha causato (diciamo così) qualche incomprensione tra la maggioranza ed Idea Anagni.

Poi viene l’ultimo Consiglio comunale, con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno. Un Consiglio in cui erano assenti proprio i rappresentanti di Idea Anagni e della Lega, tanto da far (legittimamente) sollevare l’ipotesi di una incomprensione tra le parti. Nonostante (va chiarito per onestà intellettuale) entrambi i consiglieri avessero fatto sapere di essere assenti in un caso per motivi di carattere professionale, nell’altro per motivi personali.

Comunicati e contraddizioni

Di qui la nota. Diffusa, tanto per essere chiari, dagli stessi che qualche settimana fa avevano diramato un comunicato in cui esprimevano la necessità di fare di più per l’occupazione del territorio dimenticandosi di essere al Governo da 7 anni. Nota in cui i salviniani della Città dei Papi hanno ribadito la “piena fiducia e collaborazione con l’amministrazione comunale e la maggioranza di governo della città”.

La Lega ha inoltre ricordato “l’importante supporto dei civici” alla maggioranza. Un modo per salvaguardare proprio Idea Anagni, vicina ai leghisti della città, ma da tempo in rapporti tesi con il resto della maggioranza.

La realtà è un’altra

La realtà, basta ascoltare qualche esponente intellettualmente onesto di quell’area, è molto diversa. Tra la maggioranza ed Idea Anagni c’è una guerra senza quartiere. Legata al fatto che, ormai è chiaro, il sindaco non ha alcuna intenzione di cambiare l’assessore Chiara Stavole a favore di un altro esponente di Idea Anagni. Generando un dibattito interno alla lista civica che si può riassumere così: da una parte c’è chi chiede (a gran voce) di diffondere almeno un documento di insoddisfazione per quello che sta accadendo, dall’altra chi continua a pattinare.

Rapporti tesi tra la civica Idea Anagni e l’amministrazione

Le cose stanno così. In questo contesto, la nota della Lega appare per quello che è. Un tentativo di mettere le mani avanti. Che ha un unico effetto. Quello di chiarire che la “piena fiducia e collaborazione con l’amministrazione comunale e la maggioranza di governo della città”, e “l’importante supporto dei civici” sono solo parole. La realtà è altra.