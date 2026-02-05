La Lega pontina e Vannacci tra forti indiscrezioni e secche smentite

Anche a Latina il generale potrebbe fare proseliti da arruolare nel suo nuovo partito "Futuro nazionale". Finora però nessuno è uscito allo scoperto: dal capogruppo del carroccio Vincenzo Valletta ad Annalisa Muzio di Fare Latina e vicina ad Antonio Scaccia, uomo forte dell'europarlamentare nel Lazio. Ma le adesioni più numerose potrebbero registrarsi in provincia tra Aprilia e Formia

Voci, indiscrezioni, sussurri. E secche smentite. A Latina, con l’ex generale Roberto Vannacci, fresco di uscita dalla Lega e pronto alla sua avventura di “Futuro nazionale”, secondo le dichiarazioni ufficiali, non ci andrebbe nessuno. Ma le indiscrezioni ci sono. Anche inavvertitamente, forse, dato che sono emerse durante una sospensione della commissione Trasparenza dedicata ai Bilanci dell’Azienda dei beni comuni. (Leggi qui: La mossa logica di Vannacci e quella illogica di Salvini. E leggi anche: Vannacci fuori dalla Lega: troppo diverso da Durigon e Abbruzzese).

Seduta finalmente svolta, dopo più tentativi andati a vuoto per l’opposizione dei consiglieri di maggioranza su carenze di documentazioni, atti non allegati o altro ancora (ma l’impressione è sempre stata quella di una maggioranza in imbarazzo di fronte a eventuali dichiarazioni pubbliche, a verbale, dei vertici di Abc). Seduta nella quale oggi, è stato chiarito che, per approvare i Bilanci aziendali, è prima necessario che essi siano allineati al piano industriale, che ancora non esiste. O, nelle more, adeguare quello vigente. Ma questa di Abc è un’altra storia.

Galeotto il “fuorionda”

Claudio Durigon (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Quello che piuttosto è accaduto oggi, è che la tecnologia ha “tradito” un consigliere: nonostante la fase di sospensione della seduta, i microfoni sono rimasti aperti, e si è sentito un consigliere affermare come “su Latina la scissione per Vannacci è minima”.

Dunque, una “scissione vannacciana” potrebbe sussistere. Nella Lega? Forse. Ma qui occorre fare un passo indietro ad alcuni mesi fa. Ovvero al tempo delle polemiche per il mancato avvicendamento in giunta tra la consigliera Federica Censi e l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone, che sarebbe al centro di un accordo preelettorale.

Polemica che portò a novembre anche a una presunta lettera dei consiglieri nei confronti del capogruppo Vincenzo Valletta, cui egli rispose però pubblicamente con un comunicato stampa, richiamando tutti all’ordine. Avvicendamento in giunta che nelle ultime settimane, pubblicamente, si è sopito, ma che in realtà oggi – a quanto si apprende –sarebbe sul tavolo nazionale della Lega, e in particolare nelle mani del vice segretario federale Claudio Durigon.

Il momento non è certo propizio per assumere simili decisioni, che potrebbero scontentare qualcuno. E, d’altronde, gli stessi consiglieri leghisti affermano che non è una scelta che possono affrontare loro. Ma, comunque vada, qualcuno potrebbe essere scontento. E gli scontenti, si sa, possono anche sbattere la porta.

Chi potrebbe uscire: voci e smentite su Valletta…

Vincenzo Valletta

Dunque, le indiscrezioni, che vorrebbero vicino all’ex generale proprio il capogruppo Vincenzo Valletta. Che però smentisce seccamente, non solo per se: “No, nella Lega a Latina nessuno è vicino a Vannacci. Io c’ero, a Firenze, quando Vannacci salì sul palco, e assistetti ai mal di pancia che ci furono. Lo ribadisco: io sto in Lega dal 2013, l’ho fondata a Latina e la difendo. E se ci sono voci del genere, saranno smentite con i fatti“.

“L’assessorato? Al momento non ci sono novità, è sul tavolo regionale, ma se il Partito avesse voluto sostituire un assessore, lo avrebbe fatto da tempo – ha continuato Valletta – E l’atteggiamento posto in essere al tempo dai colleghi non lo trovai corretto, trovo che per risolvere le questioni a volte basterebbe poco. Andare via io? Se avessi voluto farlo, lo avrei fatto quando uscì Angelo Tripodi. Sono solo voci messe in giro per screditarmi”.

… e sulla Muzio

L’altra voce è invece esterna alla Lega. Riguarda l’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio di “Fare Latina”. Voci che in queste ore hanno avuto gioco facile, dato che non più di dieci giorni fa, la Muzio ha tenuto a Latina un convegno insieme al vice sindaco di Frosinone, Antonio Scaccia, teso alla creazione di un legame tra liste civiche. E Scaccia, che fu uno dei primi ad avvicinarsi a Vannacci, nelle ultime ore ha attaccato frontalmente la Lega.

Annalisa Muzio

Niente di più facile che fare 2+2=Muzio vicina a Vannacci. Ma lei risponde con una risata: “Io ho fatto una liasion tra liste civiche. Poi, se lui strizza l’occhio a Vannacci, non è certo una cosa che riguardi me. Io, rimango attaccata alla mia lista civica, momentaneamente non vado né con Vannacci, né con altri partiti a cui sono stata accostata da stampa e indiscrezioni, come FdI o FI. Non vado da nessuna parte. Poi, domani, non so cosa possa accadere. Al momento ho fatto la civica e continuerò su questa strada”.

Nel resto della Provincia

Vannacci col simbolo del suo partito “Futuro Nazionale”

Ancora più incerta la situazione nel resto della provincia. A Cisterna, di Lega c’è rimasto ben poco, mentre ad Aprilia (Comune oggi commissariato) ci sarebbero leghisti con simpatie per Vannacci.

Ma le indiscrezioni si accentuano in particolare nel sud pontino, e soprattutto su Formia, dove un consigliere leghista viene dato vicino all’ex generale.