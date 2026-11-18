Incontro alla Biblioteca comunale con i vertici provinciali e regionali del Carroccio. Al centro il rilancio dell'attività politica e il confronto con i cittadini. Alessio Patriarca guida la nuova fase, affiancato dall'esperienza di Stefano Gizzi. Presenti anche esponenti di Fratelli d'Italia. La sfida è recuperare terreno dopo il risultato delle ultime Comunali.

Prove pratiche di ripartenza. Il Carroccio prova a rimettersi in strada a Ceccano lo fa dalla Biblioteca comunale, dove l’altra sera si sono ritrovati i dirigenti locali ed i quadri provinciali e regionali del Partito. L’occasione è stata l’incontro pubblico Politica e Territorio per una Nuova Stagione, promosso dal Gruppo cittadino della Lega.

Un appuntamento dedicato al confronto con i cittadini e alla costruzione di nuove proposte per la città. A coordinare i lavori è stato Alessio Patriarca, commissario cittadino del Carroccio, affiancato da Stefano Gizzi, uno dei volti più conosciuti della politica ceccanese.

L’obiettivo dichiarato è riportare la Lega al centro del dibattito cittadino.

I vertici del Partito a Ceccano

L’incontro ha visto la partecipazione di diversi esponenti della Lega. Tra questi il Segretario Organizzativo regionale Mario Abbruzzese, il deputato e Coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, il Consigliere provinciale Luca Zaccari ed il vicesegretario provinciale Samuel Battaglini. Presenti anche rappresentanti del gruppo di Fiuggi tra cui Silvia Pelliccia.

Un parterre che conferma l’attenzione dei vertici del Carroccio verso Ceccano, territorio nel quale il Partito sta cercando di ricostruire una propria presenza politica.

Un’operazione che nasce in una logica unitaria del Centrodestra, come dimostra la presenza di Rino Liburdi, presidente cittadino di Fratelli d’Italia e di Ugo Di Pofi già candidato sindaco del centrodestra. Due partecipazioni che rappresentano un segnale di dialogo all’interno dello schieramento: perché la Lega, per tornare a essere competitiva, dovrà inevitabilmente confrontarsi anche con gli altri Partiti dell’alleanza di governo.

Patriarca e Gizzi, una storia che viene da lontano

La nuova fase del Carroccio passa soprattutto attraverso due figure.

La prima è Alessio Patriarca, già coordinatore della Lega Giovani e successivamente Consigliere comunale durante l’Amministrazione di Roberto Caligiore. Patriarca ha ricoperto la delega alla Cultura e ai Beni culturali, entrando in Consiglio quando era tra i più giovani rappresentanti della politica cittadina.

Il suo percorso è stato strettamente legato a quello di Stefano Gizzi, ex assessore alla Cultura e figura storica della destra ceccanese. Gizzi ha alle spalle una lunga esperienza amministrativa, iniziata negli anni Novanta. È stato consigliere comunale per diverse consiliature e successivamente assessore durante le amministrazioni Caligiore.

Nel percorso della Lega ceccanese c’è stata anche la parentesi di Marco Corsi, ex presidente del Consiglio comunale durante la prima Amministrazione Caligiore, già assessore nella Giunta Maliziola e candidato sindaco per il centrosinistra nel 2020 contro lo stesso Caligiore.

Alle radici della rottura

Alessio Patriarca (a destra)

Corsi, proveniente da una lunga esperienza civica, era diventato uno dei riferimenti locali del Carroccio, fino ad assumerne il ruolo di commissario cittadino. La sua candidatura alle Regionali del 2023 nelle liste della Lega aveva però provocato una profonda spaccatura interna, contribuendo all’allontanamento di alcuni esponenti storici, tra cui Patriarca e Gizzi.

Dopo la rottura con la Lega, Patriarca e Gizzi avevano proseguito insieme l’esperienza del Gruppo consiliare indipendente. Una parentesi che aveva segnato un allontanamento dal Carroccio, senza interrompere il loro percorso politico comune.

Oggi entrambi sono tornati a rappresentare due punti di riferimento della Lega cittadina: Patriarca ne coordina l’attività, Gizzi porta in dote esperienza e conoscenza degli equilibri politici locali.

La ricostruzione dopo la sconfitta

Alessio Patriarca, Stefano Gizzi e Mario Abbruzzese

Il vero banco di prova resta però quello elettorale. Alle Comunali del 2025 la Lega si è fermata all’1,34%, un risultato che ha ridimensionato il peso del Partito all’interno del centrodestra ceccanese. Da qui il commissariamento e la successiva costituzione del nuovo direttivo cittadino, ufficializzato nel febbraio 2026. Una squadra nella quale, oltre a Patriarca e Gizzi, figurano Giovanni Tiberia, Antonio Colapietro, Giacinto Compagnone e Diego Spagnoli.

L’altra sera è arrivato un ulteriore passaggio di quel percorso dove la seconda parte dell’incontro è stata infatti dedicata alle proposte operative per il territorio. Un confronto dal quale il gruppo locale vuole far partire nuove iniziative, mantenendo un rapporto costante con cittadini e associazioni. Resta naturalmente da capire quali proposte si trasformeranno in attività politiche concrete.

L’assenza di Ciacciarelli

Pasquale Ciacciarelli

Tra i nomi dei dirigenti presenti non compare quello di Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale della Lega e uno dei principali riferimenti del Partito nel Lazio. Un’assenza che merita una breve annotazione, considerando il ruolo svolto dall’esponente regionale nel percorso di riorganizzazione del Carroccio ceccanese.

Lo scorso febbraio, proprio in occasione della presentazione del nuovo direttivo, il gruppo cittadino aveva ringraziato Pasquale Ciacciarelli e Nicola Ottaviani per il sostegno politico e organizzativo. Non risultano tuttavia elementi per attribuire un significato politico alla sua mancata partecipazione all’incontro. Controllando l’agenda si scopre che alla stessa ora dell’incontro a Ceccano aveva un impegno amministrativo inderogabile.

Delusione per i complottisti, secondo i quali c’è una frattura politica in corso. La realtà è che le strade di Ciacciarelli ed Abbruzzese passano su binari diversi e non sono più sovrapposte come qualche anno fa. E se dovessero essere entrambi candidati alle prossime Politiche giocheranno ancora una volta di squadra.

La partita nel centrodestra

Ugo Di Pofi e Rino Liburdi

La presenza di Liburdi e Di Pofi rappresenta intanto un elemento interessante. La Lega sta cercando di ricostruire la propria identità in una città nella quale Fratelli d’Italia mantiene un peso importante all’interno del centrodestra e il lavoro di Patriarca dovrà necessariamente tenere conto degli equilibri tra le diverse forze politiche.

Il rilancio di un Partito passa anche dalla capacità di recuperare consensi e tornare a essere un interlocutore riconoscibile nella coalizione e la riunione dell’altra sera rappresenta quindi un primo risultato organizzativo. I vertici provinciali e regionali hanno partecipato, il gruppo locale ha presentato le proprie intenzioni, il dialogo con gli altri esponenti del centrodestra resta aperto.

Adesso viene la parte più difficile. Tradurre gli incontri in proposte e le proposte in consenso. Patriarca e Gizzi hanno rimesso in moto la Lega di Ceccano. Resta da vedere quanto terreno riuscirà a recuperare il Carroccio.