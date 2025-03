La Lega punta su Terracina: perché hanno scommesso su Carlot

Cosa c'è dietro all'uscita di Daniele Carlot da Fratelli d'Italia ed il suo ritorno nella Lega. Uno scenario più ampio. Che mira a radicare il Partito. L'asse Abbruzzese - Cusani - Durigon

I record? Sono fatti per essere migliorati. La Lega ci crede e ci prova. Qualche volta ci riesce. Come a Terracina. Quello nel Consiglio comunale all’ombra di Monte Giove è diventato il più numeroso Gruppo Consiliare leghista nell’intera provincia di Latina.

Sul piano strettamente territoriale: la cura del segretario Organizzativo del Lazio Mario Abbruzzese non ha tardato a produrre effetti: sul Carroccio terracinese ora è salito un nuovo Consigliere comunale, il quarto. È Daniele Carlot si è affiancato nel Gruppo ai consiglieri comunali eletti alle amministrative del 2023: Massimiliano Tocci, Annamaria Speranza (che è anche la coordinatrice cittadina) ed Angelo De Angelis.

Sul piano politico: la Lega in provincia di Latina è viva e continua ad attrarre Consiglieri; nessuno spazio per gli arretramenti, non ora che ci sono da affrontare i Congressi e su tutti quello che rieleggerà il Segretario nazionale. I numeri sono chiari: l’eventuale offensiva di Luca Zaia o del generale Roberto Vannacci verranno assorbite dai numeri che Claudio Durigon porterà dal Sud.

Il ritorno di Daniele

Corradini, Carlot e Durigon

Quello di Carlot è un ritorno nel Partito dopo cinque anni. Era stato eletto per la prima volta in assoluto alle amministrative del 20 e 21 settembre 2020 quando la Lega sosteneva alla carica di sindaco il compianto Valentino Giuliani.

La sconfitta contro la procacciniana Roberta Tintari convinse Carlot a scendere dal ‘Carroccio’ in smobilitazione e ad avvicinarsi ai Fratelli d’Italia nelle cui fila venne eletto alle amministrative del 2023 in occasione del successo di Francesco Giannetti

“Sono contento perché sono tornato a casa e questo mi basta e mi avanza”: Carlot questo ritorno l’ha ufficializzato in occasione di un incontro a cui hanno partecipato il sottosegretario al Mef Claudio Durigon il segretario regionale della Lega Davide Bordoni e Massimo Moni, la Segretaria cittadina e consigliera comunale Anna Maria Speranza e l’assessore al Demanio e Attività Produttive Gianluca Corradini.

Il ponte di Corradini

I 3 Consiglieri eletti nella Lega Massimiliano Tocci, Angelo De Angelis e Anna Maria Speranza e gli assessori Sara Norcia e Gianluca Corradini.

E ad esercitare un’azione di persuasione nei confronti di Carlot è stato l’ex azzurro Corradini, “delegato” a compiere questa missione di Search & Rescue, recupero e riporto a casa. Missione assegnata dal Segretario organizzativo Mario Abbruzzese in diversi centri chiave del Lazio: sta cercando di radicare la Lega in provincia di Latina e lo sta facendo con l’ex Presidente della provincia e sindaco di Sperlonga Armando Cusani.

Sabato mattina – non a caso – Corradini e Cusani hanno avuto un nuovo contatto telefonico perché “ulteriori novità – ha aggiunto l’assessore al demanio della Giunta Giannetti – arriveranno nei prossimi giorni”.

Primi per numeri

Claudio Durigon con Armando Cusani

Non finisce qui. I quattro Consiglieri comunali di Terracina della Lega hanno permesso al loro Gruppo consiliare di essere ora il primo su scala provinciale (primato detenuto sinora, con tre consiglieri, da quello al comune di Formia). E tra poco potrebbero aggiungersi altri nomi. Lo stesso assessora Corradini l’ha confermato: “Incrociamo le dita perché potremmo essere in cinque in Consiglio comunale se non sei…”

Un lavorio, dietro le quinte, lo stanno operando il duo Abbruzzese-Cusani con la benedizioni del vice Segretario nazionale Claudio Durigon. Stanno compiendo un’operazione di scouting tra le file di Forza Italia ma c’è chi è pronto a giurare che sondaggi siano stati avviati anche tra le file di Fratelli d’Italia.

L’assessore alle Politiche sociali Sara Norcia mette in chiaro: «Non ci interessano le poltrone ma lavorare meglio all’interno dell’amministrazione comunale per dare maggiore voce alle richieste di cittadini, famiglie, imprese e associazioni».

Il braccio di ferro sul Consorzio

Il sindaco Tommaso Grossi

La Lega in provincia di Latina sta facendo squadra. Come dimostra l’asse tra Abruzzese – Cusani ed il terzo Comune della provincia di Latina. Stanno lavorando per far saltare la definizione dello Statuto del Consorzio sulle Politiche sociali. Il primo cittadino di Sperlonga e quello di Campodimele Tommaso Grossi sono decisamente contrari: in alternativa hanno proposto la nascita dell’Unione dei Comuni.

La bozza dello Statuto prima di essere ratificata dall’assemblea dei sindaci dei sette comuni del Distretto Socio Assistenziale Latina 4 deve ottenere il nulla osta delle commissioni consiliari Servizi sociali. Cusani, andando in rotta di collisione con i comuni di Fondi e con quelli gravitanti nell’orbita di Forza Italia (Monte San Biagio, Lenola, San Felice Circeo) ha proposto che l’ente capofila dell’eventuale Consorzio o Unione dei Comuni diventi il Comune di Terracina.

In sede di assemblea, a sorpresa, c’è stato il voto del procacciniano Giannetti sulla bozza del nascente Consorio. Armando Cusani ne ha preso atto rilanciando come l’ultima parola spetti alla Commissione Servizi Sociali e al Consiglio Comunale di Terrracina. Dove – ironia della sorte – Fratelli d’Italia e Forza Italia sono tallonate dalla Lega che nei loro confronti ha operato – vedi il ritorno del consigliere Carlot – un’azione di logoramento.