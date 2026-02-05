La Lega riparte da Patriarca. E Gizzi mette il timbro: “Leghista, ancora qui”

La Lega di Ceccano riparte con il nuovo Direttivo guidato da Alessio Patriarca: ricostruzione dopo la sconfitta elettorale, ritorni significativi e un messaggio chiaro agli alleati di centrodestra. Qui nessuno vuole restare sotto traccia.

Mentre in città si chiude la stagione dei congressi di circolo del Partito Democratico (con tutto il suo carico di foto, strette di mano e tregue ritrovate), e dopo la nota muscolare di Fratelli d’Italia sul tesseramento, ecco il secondo Partito del centrodestra: la Lega che annuncia il nuovo direttivo e riparte dal giovane Alessio Patriarca. (Leggi qui: Il termometro delle tessere. FdI alza la bandiera: “Ci siamo, e si vede”).

Non è solo un cambio di organigramma. È un posizionamento. Un modo per dire: “ci siamo anche noi”. E lo facciamo con i nomi, non con le allusioni.

Il mandato: ricostruzione dopo la botta elettorale

Alessio Patriarca

Il quadro, nel pezzo, è netto: dopo il commissariamento di giugno scorso, la Lega Fabraterna si ristruttura con la nascita del nuovo direttivo cittadino. Una tappa “strategica” nella ripartenza dopo la debacle delle ultime Comunali: quel 1,34% che brucia ancora e che non consente autoindulgenza.

La guida è affidata a Patriarca, già Consigliere delegato alla Cultura e ai Beni Culturali nella passata amministrazione: commissario cittadino, incaricato di rimettere ordine e coordinare attività politica e organizzativa. Tradotto: non più comparsa, ma regia. E con l’obbligo di recuperare terreno, perché nel centrodestra ceccanese lo spazio non è infinito: o lo occupi, o te lo occupano.

Il nuovo gruppo dirigente viene descritto come un blocco appena costituito: con Stefano Gizzi (ex assessore alla cultura e ai beni culturali), Giovanni Tiberia, Antonio Colapietro, Giacinto Compagnone, Diego Spagnoli. E già qui si legge il punto politico che ti interessa: il posizionamento di Gizzi è chiarissimo. Leghista. Lo conferma. Lo ribadisce. Si rimette in fila sotto lo stesso vessillo, senza tentennamenti. E non è un dettaglio, se si considera da dove veniva quella storia.

Gizzi, l’uscita di scena e il ritorno: “si dice”, “si vocifera”

Stefano Gizzi

Perché Gizzi torna in campo nonostante tutto. Nonostante quella rottura di cui in città si è parlato a lungo: un post giudicato da molti “pro-putiniano”, la bufera conseguente, l’uscita dal perimetro. E lì restano le domande che a Ceccano campano di vita propria: fu una scelta interna di Partito? Arrivarono “ordini” dall’alto? Oppure — come si è vociferato — qualcuno dell’epoca colse la palla al balzo, magari dentro il perimetro dell’amministrazione Caligiore o della stessa maggioranza di allora?

Non lo certifica un atto pubblico, lo certifica la cronaca orale: quella che non fa protocolli ma costruisce reputazioni. Il dato vero, però, è un altro: oggi Gizzi è di nuovo lì. E il comunicato lo mette nero su bianco, con la calma di chi vuole far capire che la storia non è finita. Semmai si è rimessa in ordine.

E sì: continua a “creare hype”, quel tanto che basta perché qualcuno scherzi pure sui suoi caffè. Ma nel frattempo, mentre si ride, lui si riposiziona. E spesso è così: la politica si muove quando la gente è distratta.

Patriarca e quel “calo di zuccheri” che sapeva di politica

Alessio Patriarca

Poi c’è Patriarca. Che nel racconto cittadino non è mai stato un semplice esecutore. Alle ultime elezioni si candidò nell’area di centrodestra e, anche quando non ha avuto un trattamento da tappeto rosso nell’era Caligiore, ha lasciato un’impronta: quella di uno che — quando serve — si sfila.

Lo ricordano in Consiglio durante il voto su un provvedimento pesante, l’esternalizzazione del servizio tributi: ufficialmente un malore, un “calo di zuccheri”. Umanamente credibile. Politicamente, molto più interessante: uscire dall’Aula nel momento giusto significa dire senza dirlo. È una forma di dissenso elegante e insieme chiarissima. Un calo di zuccheri… palesemente politico, direbbe la platea più cattiva.

E va riconosciuto: quella scena ha alimentato l’idea di uno che ragiona con la propria testa. Anche quando costa.

Un botta e risposta nel centrodestra: più verso FdI che verso il Pd

Rino Liburdi

Il contesto, però, è la chiave: questo comunicato arriva dopo la giornata del circolo Pd, dopo il comunicato di Fratelli d’Italia. E sembra quasi un botta e risposta. Forse meno con il Pd — che sta chiudendo i suoi Congressi e sistemando la casa — e più con gli alleati-competitor di area: perché il centrodestra a Ceccano, oggi, non è una moneta sola. È un portafoglio di sigle che devono convivere, pesarsi, misurarsi. E ogni messaggio pubblico è anche una marcatura.

Dire “ripartiamo” significa dire: non restiamo sotto il radar mentre altri fanno massa critica.

Il livello “provincia”: Ottaviani, Ciacciarelli, Abbruzzese, Battaglini

Pasquale Ciacciarelli e Mario Abbruzzese

Nel pezzo c’è anche il timbro esterno: all’incontro per la nomina del direttivo partecipano Mario Abbruzzese (Segretario Organizzazione Lega nel Lazio) e Samuel Battaglini (consigliere nazionale ANCI). E nella nota si ringraziano Nicola Ottaviani e Pasquale Ciacciarelli per il supporto politico-organizzativo.

Messaggio semplice: Ceccano non è “una sezione qualsiasi”. È un pezzo di mappa su cui la Lega vuole rimettere bandierine.

In sintesi: Patriarca è il volto giovane della ripartenza, Gizzi è il timbro identitario. E la Lega prova a rientrare in partita mentre il centrodestra si riorganizza e, a tratti, si guarda di traverso anche quando fa finta di guardare avanti.

Perché Ceccano è così: ogni comunicato è un passo. E ogni passo è una scelta di campo. Anche quando lo chiami “nuovo direttivo”.