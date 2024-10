La lezione dalla Liguria che il centrosinistra non impara

La lezione dalla Liguria che il centrosinistra nel Lazio ed a Frosinone non vogliono imparare. La continua lotta interna, dimenticando che l'avversario sta fuori. E le destre vincono

Alzi la mano chi pensava che alle elezioni regionali in Liguria di domenica e lunedì il centrodestra avesse concrete possibilità di vittoria. Ora la alzi chi aveva questa convinzione un mese fa. Questo dopo la vicenda giudiziaria che ha visto l’ex Presidente Giovanni Toti patteggiare 2 anni e 1 mese di pena con la Procura di Genova. Poche mani in su, vero?

Eppure, il centrodestra unito ha consentito al candidato della coalizione Marco Bucci di raggiungere il 48.6% dei voti, contro il 47.4% del candidato del Pd Andrea Orlando. E di varcare da vincitore il Palazzo della Navigazione Generale Italia, sede della Regione ligure.

Come è stato possibile?

Il segreto della vittoria di Bucci

Marco Bucci

Semplice: al di la della bontà dei contenuti politici del programma elettorale di Bucci e delle legittime convinzioni dei cittadini liguri, il centrodestra si è presentato agli elettori in forma unitaria. Il centro sinistra no. E’ andato diviso. Con il M5S che ha adottato una strategia tafazziana giocando, di fatto, a perdere. Esattamente come fece nel 2023 alle elezioni Regionali del Lazio.

Quella volta smantellò il Campo Largo costruito pazientemente da Nicola Zingaretti e Daniele Leodori (con Mauro Buschini capogruppo Dem a fare la pallina da flipper in Aula per costruire materialmente il ponte tra Quelli diversamente di Bibbiano e quelli a 5 Stelle ma di Roberta Lombardi). Avevano governato insieme il Lazio per cinque anni, portato risultati: che possono piacere o non a seconda della tribuna dalla quale si assiste alla partita. Avevano in mano i numeri per giocarsela fino all’ultimo voto e la possibilità di vincerla, come provò a dimostrare fino alla fine il compianto senatore Bruno Astorre. (Leggi qui: Lazio, diplomazie al lavoro tra Pd e M5S). Il risultato della strategia Conte (con la complicità di un pezzo del Pd) fu una catastrofe pentastellata: dimezzato il numero degli eletti, candidato Governatore che non mette piede in Aula nemmeno un’ora, due Consiglieri che se ne vanno senza salutare e si accasano in Forza Italia. E Regione alle destre.

Questa volta Conte ha imposto al Pd un veto, irremovibile ed assoluto, sulla presenza dei candidati di Italia Viva e di +Europa nelle liste a favore di Orlando. Bella furbata, visto ancora una volta lo striminzito risultato del M5S: utile soltanto a consegnare la vittoria alla destre.

La morale della favola ligure

Partito Democratico che invece ha ottenuto una importante e significativa performance, risultando il primo Partito in Regione col 28,4% dei consensi e 160mila voti. Ma paga ancora una volta la sua incapacità di essere un Partito dotato di un’identità: ma chi si dovrebbe riconoscere in questo Pd? Gli emarginati? Nelle borgate ormai il catalizzatore della rabbia e del malcontento si chiama Giorgia Meloni, la puzza di sudore e grasso per navi nei panni dei militanti Dem non si sente più. I pensionati? Prima gli vanno spiegate un po’ di cosette che un tempo gli venivano masticate dai militanti dello Spi Cgil e che oggi non si vedono più. I giovani? Sono stati dimenticati al punto che oggi gli sembra di sinistra una Elly Schlein che un tempo nemmeno avrebbero eletto alla guida del Movimento giovanile.

Per capire meglio andrebbe analizzato quel 5% e quei 30mila voti presi dalla lista civica del candidato, “Andrea Orlando presidente”. Morale della favola? Uniti si vince, divisi si perde. Chi vince festeggia, chi perde spiega.

Il perché della sconfitta

Provando a declinare su Frosinone quanto accaduto in Liguria è di tutta evidenza un dato. Che il centrosinistra cittadino, se non capisce una volta e per tutte che nel 2027, quando si tornerà a votare per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere il sindaco, dovrà presentarsi agli elettori unito, tanto varrà prenotare fin da ora una decina di sedie tra i banchi dell’opposizione.

Perché l’esito è scontato: il centrodestra, o il centro-centrodestra a festeggiare e le varie anime del centro sinistra a spiegare.

Non ci vuole Edward Luttwak, il famoso politologo, per capirlo ed anticipare gli scenari. Basta solo leggere i numeri e la storia delle ultime 3 elezioni comunali nel Capoluogo. Le divisioni hanno sempre e solo portato sonore batoste per il centro sinistra. Ed allora, si sta ragionando in quest’ottica finalmente unitaria tra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale, in proiezione 2027? Nemmeno per idea. Anzi.

Le distanze di strategia politica, sia tra il PD e il Partito Socialista, che tra i Partiti e le civiche, sono ulteriormente aumentate se possibile. Ognuno va per conto proprio, senza un briciolo di concertazione e condivisione: dentro e fuori l’aula consiliare. Su nulla.

Pochi oppositori e poco presenti

Angelo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

Pochi e mai tutti i consiglieri di minoranza presenti durante i lavori. Sia nelCconsiglio ordinario, che nel question time. E quando ci sono, ognuno vota le delibere in maniera diversa. Chi vota contro, chi si astiene e chi vota a favore.

C’è poi chi prova a impostare un briciolo di opposizione alla maggioranza Mastrangeli, il minimo sindacale niente di che. Come fa il PD ed il suo capogruppo Angelo Pizzutelli.

Chi invece propone di collaborare con il centrodestra, quantomeno sui grandi temi di interesse collettivo. Come la lista Marzi, sulla vicenda della TAV. Chi vota quasi sempre Si alle delibere, anche se non richiesto ufficialmente. Come la lista dell’ex sindaco Michele Marini. (Leggi qui: Alta Velocità, la sottile strategia di Marzi e Mastrangeli).

Chi perde Consiglieri che entrano ufficialmente in maggioranza, come la lista Polo civico.

L’onere di fare da collante

Foto © Massimo Scaccia

Il ruolo, l’onere e la responsabilità di fare da collante e di provare a mettere tutti intorno a un tavolo, partiti, liste civiche, associazioni, comitati di quartiere, non può che esercitarlo il Partito Democratico. Per numeri, storia e peso specifico, nazionale e locale. E forse solo dopo aver individuato, possibilmente da tutte le varie anime del partito, il nuovo segretario provinciale.

In caso contrario, con lo scenario attuale e con questi presupposti, provare a trovare una intesa e una candidatura a sindaco unitaria nel centro sinistra nel 2027 e quindi vincere le elezioni è come fare 6 al superenalotto. C’è 1 possibilità su 622.614.630. Possibilità certificata dalla Agenzia delle dogane e dei Monopoli dello Stato. Si accettano scommesse.