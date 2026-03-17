La lezione della Maestra Anna Rita: “Con la comunità un legame autentico”

La preside Del Sole, candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni comunali di Fondi, è stata presentata dallo stato maggiore del partito. Emozione, determinazione ed idee chiare per la dlrigente scolastica, scelta per cercare di rompere l'egemonia di Forza Italia e diventare la prima sindaca della città. Obiettivo-ballottaggio

“Il mio impegno per Fondi sarà totale”. Anna Rita Del Sole ha faticato a trattenere la commozione durante la sua presentazione come candidata a sindaco per le Comunali di Fondi dei prossimi 24 e 25 maggio.

A commuoverla è stata la massa di persone arrivata all’hotel Del Conte per assistere alla sua discesa in campo: il segno è che quella candidatura sia credibile. E popolare. Un colpo messo a segno dalla coordinatrice comunale di FdI Sonia Federici: sfida sì elettorale ma espressione civica di una città come Fondi che dal 1995 è guidata da un Partito-Governo chiamato Forza Italia e guidato dal senatore Claudio Fazzone. Mica poco.

Consapevolezza e senso di responsabilità

Annarita Del Sole ed il gruppo dirigente di FdI

Anna Rita Del Sole, elegante quanto basta come lo è stata domenica mattina davanti la sede della Provincia in occasione del primo scatto con i vertici provinciali di FdI, ha cadenzato le parole per spiegare la sua scelta. L’ha definita a favore di Fondi e di lei stessa. “È un grande impegno che affronto con il senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato il mio percorso professionale e personale”, ha esordito la preside dell’istituto “Amante”.

La scuola è stata, insieme alla famiglia, la sua principale ragione di vita. Gli ultimi sono stati anni definiti “complessi”, ma, nonostante tutto, “siamo riusciti a far crescere la scuola e a costruire qualcosa di importante”.

L’intervento di Annarita Del Sole

La Del Sole non si è detta offesa quando qualcuno, che sia uno studente o un genitore, la chiama ancora ‘maestra’: “E’ il titolo di cui vado più orgogliosa, perché rappresenta un legame autentico con la comunità”.

Accettare la candidatura per Fratelli d’Italia non è stato facile per la Del Sole. Sa che Forza Italia è in campagna elettorale perenne, il Partito che l’ha indicata aveva problemi interni così come la Lega che non ha deciso ancora quale percorso intraprendere. “Si, lo ammetto, non ho detto subito sì: ho voluto riflettere, perché sono scelte che richiedono consapevolezza e responsabilità. Ma quando prendo una decisione, la porto avanti fino in fondo, con determinazione. E questo è ciò che garantisco: una volta detto sì, il mio impegno per Fondi sarà totale”.

Calandrini: “Il nostro avversario è il centrosinistra”

Nicola Calandrini

L’intervento politicamente più atteso è stato quello del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Il Senatore Nicola Calandrini per mascherare la mancata intesa con Forza Italia ha specificato“come i nostri avversari siano nel centrosinistra, non certo all’interno dell’area del centrodestra. Presentiamo con convinzione la candidatura di Anna Rita Del Sole per offrire agli elettori un’alternativa nel centrodestra, che non è un monolite ma una realtà plurale, capace di confrontarsi e di esprimere una sana dialettica politica”.

Insomma nessuna omologazione a Forza Italia e per differenziarsi FdI ha scelto una donna, figlia sì d’arte perché papà Arfeo è stato sindaco repubblicano (in una lista civica) di Fondi nel lontano 1982, ma“espressione della società civile, una dirigente scolastica abituata ogni giorno ad assumersi responsabilità e a far funzionare una comunità complessa come quella della scuola”.

Vincenzo Carnevale

E quella della Del Sole è una candidatura contro quella dell’attuale vicesindaco e assessore al bilancio di Forza Italia Vincenzo Carnevale? Il Senatore Calandrini prende fiato, sistema i fogli e risponde in questi termini; “Non ci candidiamo contro qualcuno, ma per la città di Fondi, perché abbiamo una nostra idea di città e vogSognoliamo costruire una proposta concreta per il suo futuro”.

Sogno-ballottaggio

FdI sogna di approdare al ballottaggio, magari con l’apporto della Lega con la cui ha svolto un ruolo di controllo in consiglio comunale nei banchi dell’opposizione. Ma la situazione è decisamente fluida.

Giovanna Miele

Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon ha investito del problema la deputata di Latina Giovanna Miele che dopo avere incontrato il Gruppo consiliare del carroccio farà sapere alla Del Sole, attraverso il Senatore Calandrini, se potrà contare già nel corso del primo turno, sui voti leghisti. (Leggi qui: Fondi, la missione di Giovanna: tirare il… Carroccio verso le elezioni).

Un altro intervento interessante durante la conferenza stampa è stato quello del parlamentare europeo di Fdi Nicola Procaccini. “La preside Del Sole è una donna di cultura che ha dimostrato nella sua vita capacità organizzative e manageriali – ha sottolineato – Anna Rita è anche figlia di uno storico sindaco di Fondi, dal quale ha ereditato la capacità di stare tra la gente e la volontà di impegnarsi per la comunità. Credo sia arrivato il momento della prima donna sindaco di Fondi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora regionale al turismo e allo sport, Elena Palazzo (sarebbe stata lei a convincere la Del Sole ad accettare la candidatura): “Quanto sono contenta per questa candidatura femminile. Annarita ha dalla sua parte competenze ed esperienza che metterà al servizio della comunità elaborando il programma attraverso l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini”.

Assente Trancassini, la spinta di Zappone e Sambucci

Nicola Procaccini

Alla conferenza stampa ha dato forfait il solo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini ma erano seduti regolarmente ai loro posti gli altri due consiglieri regionali pontini del partito. La terracinese Emanuela Zappone ha sottolineato le capacità della candidata ed ha evidenziato come, anche per il suo percorso professionale, abbia maturato una conoscenza profonda della politica e dell’amministrazione, vivendo sin da sempre il rapporto diretto con la comunità.

Vittorio Sambucci di Cisterna ha rimarcato il valore di una candidatura espressione della società civile,sottolineando come si tratti non solo della proposta di una persona, ma di un progetto politico più ampio per la città. Da parte del Senatore Calandrini non potevano non arrivare i ringraziamenti“per il lavoro svolto in questi cinque anni sul territorio” alla portavoce cittadina di FdI Sonia Federici e i consiglieri comunali uscenti Stefano Marcucci e Luigi Vocella.

Se la prima, introducendo i lavori, ha sottolineato il percorso politico costruito sul territorio ed il “valore della candidatura proposta”, i rappresentanti consiliari di FdI hanno ricostruito e difeso il loro operato in consiglio. Non sono mancati distinguo interni quando si è trattato di decidere quale tipo di coalizione costruire. Ma la politica è anche dialettica e la “nuova forza all’azione politica di Fratelli d’Italia si chiama Anna Rita Del Sole”. Chi ci ama, ci segua.