La Lista Ottaviani ridimensionata: Alviani e la Sementilli traslocano in FdI

A Frosinone ennesimo terremoto nell'amministrazione-Mastrangeli. L'assessore al Commercio ed il consigliere lasciano il gruppo dell'ex primo cittadino. I rapporti di forza continuano a cambiare nella maggioranza con Fratelli d'Italia in costante crescita. E non sembra casuale che i cambi siano stati ufficializzati alla vigilia di 2 importanti consigli comunali

Non importa se te li hanno fatti per quello che hai detto. O se te li avrebbero fatti lo stesso, qualunque cosa avessi detto. I fischi sono fischi. E questa sera l’intervento del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli durante il clou delle iniziative per il carnevale è stato fischiato. È accaduto nel rione Giardino.

Il sindaco stava parlando delle iniziative messe in campo per la città e del riconoscimento anche economico ottenuto per lo storico carnevale di Frosinone. I fischi sono partiti dopo poco e sono aumentati sempre di più. Complice forse l’ordinanza con cui proprio il Comune ha detto no ad un pezzo della tradizione. Ha vietato i fuochi all’aperto: e siccome la legge è uguale per tutti non è stato possibile bruciare il carro allegorico con il pupazzo di cartapesta che rappresenta il generale Championnet. È il fulcro della festa. (Leggi qui: Il Generale che brucia tra le fiamme di carnevale).

La reazione sono stati i fischi. Al sindaco, alla sua amministrazione, alle loro scelte. Alla fine il pupazzo in cartapesta è stato portato nel piazzale che sta davanti all’Istituto Angeloni. È stato bruciato lì.

Sempre più Fratelli in famiglia

Christian Alviani

La giornata era cominciata in maniera tumultuosa. Senza fischi ma con i botti. Quelli politici. Con una nota il consigliere Cristian Alviani e l’assessore Valentina Sementilli oggi hanno annunciato di aver lasciato il Gruppo Consiliare e quindi la Lista Ottaviani. È quella che fa riferimento all’ex sindaco ed oggi parlamentare della Lega Nicola Ottaviani. In quella lista entrambi erano stati eletti in Consiglio Comunale nel 2022. I due amministratori stanno per aderire a Fratelli d’Italia.

Lo fanno in un periodo strategico: a ridosso del Congresso che determinerà la futura rotta politica del partito nel Capoluogo. Nella loro nota confermano che “hanno espresso al coordinatore cittadino di FdI Fabio Tagliaferri la loro convinta volontà di aderire a Fratelli d’Italia e il desiderio di unirsi al già nutrito gruppo consiliare. Confidano che il Partito tutto e il Gruppo consiliare di FdI possa accogliere benevolmente e celermente la loro richiesta così da mettersi subito al lavoro sulle tante questioni che interessano la città di Frosinone”.

Pezzi da 90

Valentina Sementilli

Valentina Sementilli è stata la prima degli eletti della lista Ottaviani con 611 preferenze. Proprio per questo importante risultato personale è stata nominata assessore al Commercio e Pubblica istruzione nella giunta Mastrangeli.

Mentre l’avvocato Alviani è stato eletto consigliere con 283 voti. Era il Capogruppo della lista dell’onorevole della Lega.

Il passaggio di Alviani con FdI era nell’aria a Frosinone. Da mesi. Sono stati tanti infatti gli incontri che l’ormai ex capogruppo della lista Ottaviani ha avuto nel corso degli ultimi tempi con il Segretario cittadino di FdI Fabio Tagliaferri. Tutti incontri alla luce del sole.

L’analisi politica

Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Quello che è accaduto oggi conferma, ancora una volta l’effervescenza e la dinamicità politica nell’amministrazione del capoluogo. Una dinamicità mai registrata nel passato: non c’è pace tra gli ulivi. Con il passaggio della Sementilli e di Alviani dalla Lista Ottaviani a FdI il quadro politico nella maggioranza Mastrangeli uscito dalle urne nel 2022 viene ulteriormente stravolto. Anche se questo non altera in alcun modo la certezza e la tranquillità dei numeri in aula per il Sindaco e i suoi Consiglieri.

FdI si rafforza ulteriormente in Consiglio Comunale. Quando ci sarà l’ufficializzazione formale di entrambe le adesioni al Partito saranno ben 6 i consiglieri comunali del gruppo dei Fratelli (Carfagna- Ferrara-Crescenzi- Fanelli – Campagiorni e Alviani).

Dal punto di vista numerico e della rappresentanza FdI potrebbe chiedere a Mastrangeli un terzo assessorato. Attualmente ha due posizioni attribuite nell’esecutivo: quelle di Alessia Turriziani e Simona Geralico. La Sementilli in Giunta dovrà necessariamente essere retta dal gruppo consiliare dei Meloniani. Politicamente non farebbe una piega. Lunare pensare che una simile operazione sia stata fatta senza le necessarie garanzie e tutele per chi, come la Sementilli, aveva già un incarico assessorile.

Ridimensionata la Lista Ottaviani

Nicola Ottaviani

La lista Ottaviani subisce un significativo ridimensionamento. Lo dicono i numeri. Adesso i Consiglieri del Gruppo dell’Onorevole sono 3: Massimiliano Tagliaferri, che è anche il Presidente del Consiglio, Mario Grieco e Cinzia Fabrizi. La lista perde una importante rappresentanza anche in Giunta, che adesso è rappresentata solo dall’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi. Altrettanto lunare ipotizzare che nel pranzo di sabato al Ristorante la Trattoria, che è servito a ricomporre la frattura (più formale che sostanziale) tra il Sindaco e FdI, Mastrangeli non sia stato informato da Tagliaferri di tutta l’operazione. E che il primo cittadino non abbia dato la sua benedizione. (Leggi qui: Pedonalizzazione di Piazzale Kambo e Bilancio di previsione: hard game).

Questi movimenti vengono ufficializzati alla vigilia di due importanti e strategici consigli Comunali. Quello straordinario di mercoledì 5, per discutere la mozione sottoscritta da 12 Consiglieri comunali al fine di rivedere il progetto della completa pedonalizzazione della piazza di fronte alla stazione. Ipotesi di revisione solo di natura accademica. Perché Mastrangeli non lo farà mai: lo ha già detto chiaramente.

L’assessore Angelo Retrosi della lista Ottaviani (Foto © Massimo Scaccia)

E quello ancora più importante di metà mese, quando verrà portata in Aula la delibera sul bilancio di previsione finanziaria del Comune. Che ovviamente verrà approvata. E anche con numeri significativi. Possibile però che la tempistica scelta per annunciare questi due importanti passaggi dell’assessore Sementilli e del consigliere Alviani in FdI sia stata casuale?

Non ci credono nemmeno le poltrone del Consiglio Comunale. Che pure in questi mesi ne hanno viste tante, di cose. E tante ne devono ancora vedere.