La Lista per Frosinone mette le travi sulle prossime elezioni del 2027

Il peso di un team che ha portato a casa ben 3155 voti, risultando terza lista della coalizione di centro destra ed eleggendo 3 Consiglieri. I paletti messi sulla via delle prossime elezioni dalla civicxa Per Frosinone.

È la caparra con la quale prenotare la vittoria alle elezioni comunali di Frosinone: chi sta con lei ha concrete possibilità di eleggere il proprio candidato sindaco. La lista Per Frosinone venne creata dal compianto Gennarino Scaccia, storico assessore comunale e provinciale. Nelle elezioni comunali del 2022 ha determinato la vittoria del sindaco Riccardo Mastrangeli. Ha portato a casa ben 3155 voti, risultando la 3^ lista della coalizione di centrodestra (ottenendo il diritto ad esprimere il vicesindaco nella persona dell’assessore Antonio Scaccia) ed eleggendo 3 Consiglieri Comunali. Tra questi, la più votata dell’intero Consiglio Comunale con 987 preferenze personali: la Consigliera Francesca Chiappini.

Va da se, che quando la Chiappini parla, molto raramente, lo fa dopo essersi confrontata con gli altri colleghi del Gruppo e con il Vice Sindaco. Le sue parole quindi pesano. Parecchio. Sia dal punto di vista amministrativo che, ancor più, da quello politico. Perché assumono un peso specifico enorme. Destinato a pesare sulla coalizione del Sindaco. Oggi e per il futuro. Sono considerazioni che vanno al di la del semplice virgolettato.

Le parole della Chiappini

Francesca Chiappini

Lo si capisce leggendo l’intervista alla Consigliera pubblicata dal quotidiano “Ciociaria Oggi”. La premessa è doverosa. Non è casuale la tempistica scelta dalla Chiappini, per piantare delle vere e proprie travi, (i paletti sono più semplici da togliere) sul percorso di avvicinamento alle elezioni comunali del 2027.

E le parole usate sono state “pesate” col bilancino di precisione. In queste settimane si sta parlando molto, con scarsa concretezza fino ad ora però, di un possibile rientro di Forza Italia in maggioranza. Ergo nel perimetro del centrodestra tradizionale. Quello uscito dalle urne a Frosinone nel 2022: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia.

L’ingresso del municipio di Frosinone

Ecco perché la Chiappini, al giornalista Corrado Trento, dice: “È necessario sapere sin da adesso chi intende far parte della coalizione che nel 2027 sosterrà il centrodestra. Ecco perché qualunque ipotesi di verifica e di riassetto dell’esecutivo non può prescindere da questa considerazione. Per la Lista per Frosinone si tratta di una “conditio sine qua non”. E non possono esserci eccezioni”.

Per la lista ‘Per Frosinone‘ l’ipotesi di un azzeramento della Giunta reclamato da Forza Italia per rientrare, non è una prospettiva lunare. In astratto. La pregiudiziale che Francesca Chiappini pone è che gli azzurri e quanti come loro, devono dire fin da oggi con chi staranno nel 2027, quando si andrà a rivotare. Se nel centro destra. O in altre coalizioni trasversali.

Oltre l’analisi basica

Pasquale Cirillo (Foto © Massimo Scaccia)

L’analisi politica della Chiappini va però oltre. Anche se non lo dice apertis verbis, il riferimento è certamente a molti, ma anche a Forza Italia e alla civica “Frosinone Capoluogo”. Cioè la lista del Consigliere Pasquale Cirillo, che pur avendo aderito a Forza Italia (è stato eletto la scorsa settimana Segretario cittadino), in Consiglio però ha mantenuto in vita la lista.

Lo si capisce quando dice che “non possono esserci nella coalizione logiche da “tela di Penelope”, nel senso di disfare di notte ciò che si porta avanti di giorno. Non possono esserci “grilli parlanti” in servizio permanente effettivo.

Chi fa parte della maggioranza deve stare dentro un perimetro di regole di… maggioranza. I “furbetti” non servono a nessuno. È assolutamente prioritario e urgente fare chiarezza anche nella composizione ufficiale dei gruppi consiliari. Perché la democrazia ha le sue regole e dunque deve essere chiaro chi sta con chi.

Situazioni sospese

“Al momento ci sono tante situazioni sospese in un “limbo” da porte girevoli. Nel senso che si è di un Partito o di una “civica” a seconda delle situazioni. Magari per cercare di rivendicare un posto al sole in più. Perché, proprio nell’ottica di un eventuale riassetto funzionale in vista dell’ultimo scorcio della consiliatura, è importante avere un assetto di squadra”.

Riccardo Mastrangeli

Senza voler fare delle forzature interpretative dal politichese, il senso è: se Forza Italia rientra in maggioranza, potrà chiedere al massimo 1 assessore. Punto. Impensabile che ne possa rivendicare anche un secondo, in quota “Frosinone Capoluogo”.

Ma la trave, la Consigliera Chiappini la pianta anche nel giardino di tutti gli altri alleati di governo. Sia in quelli che sono entrati in maggioranza in corso d’opera, provenienti dall’opposizione. Sia in quelli che stanno in appoggio esterno (vero o mascherato).

Avviso ai naviganti

Un vero e proprio avviso ai naviganti. Impossibile da ignorare. Per chiunque. “E’ fondamentale quindi che tutti si assumano la responsabilità, ora, di dire se nel 2027 si presenteranno agli elettori all’interno di questa coalizione”.

Della serie “il momento è adesso” (dopo potrebbe essere troppo tardi, per chiunque). A tal fine Jón Kalman Stefánsson, lo scrittore islandese ama ripetere “Le parole possono essere proiettili, ma possono anche essere squadre di soccorso”

(Foto © Massimo Scaccia)

Un ulteriore passaggio politico molto importante e significativo, la più votata del Consiglio lo fa poi quando dice: “Ciò che non condivido è che i Partiti debbano arrogarsi il diritto di decidere anche per le liste civiche che fanno parte della coalizione. Civiche che hanno molto più consenso dei Partiti. Sì sta discutendo del futuro politico del capoluogo e non dei collegi di Camera e Senato in riferimento alle elezioni politiche che verranno. Scavalcare il civismo sarebbe un grave ed imperdonabile errore”.

La Chiappini rivendica l’autonomia decisionale di Frosinone e della maggioranza del sindaco. In particolare del peso della componente civica (la sua in particolar modo) che spesso prende più voti dei partiti. Touché. E che in passato alle Regionali e alle politiche ha sempre fornito un grande contributo alla Lega.

Spazio in finale

C’è spazio in finale anche per uno sfogo di natura personale: “non nascondo amarezza e profonda delusione nei confronti di questa politica con la ‘p’ sempre più minuscola”.

“Troppi personaggi di basso profilo. Oggi la fedeltà ed il perbenismo soccombono ad altre logiche. Chi è fedele viene messo all’angolo”.

E se lo dice una che ha preso 987 preferenze personali, c’è da crederle.