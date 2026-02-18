La Lista Rocca irrompe sulla scena politica di Alatri

Il movimento del Governatore del Lazio vuole espandersi nei territori. Si parte da Alatri. Neo coordnatore Damiano Iovino, ex FdI. "Presenteremo i nostri candidati alle elezioni, è intenzione del presidente approdare anche in altri comuni della provincia".

Da Fratelli d’Italia alla civica del Governatore del Lazio Francesco Rocca, da un Partito in crescita ma spesso nel caos interno, ad un movimento tutto da organizzare. Damiano Iovino lascia FdI ed assume il ruolo di coordinatore della Lista Rocca ad Alatri. L’ufficialità c’è stata martedì in Regione dove il presidente Francesco Rocca in persona gli ha assegnato l’incarico. “

Iovino conosce bene l’ambiente politico di Alatri. C’era lui alla guida di FdI nei tormentati mesi del braccio di ferro con cui ottenere il riconoscimento di un assessorato in più. Uno scontro lungo e complesso, durante il quale il Partito era uscito dalla maggioranza e culminato poi con un rimpasto. (Leggi qui: E Cianfrocca vince il Palio della Crisi).

“Orgoglioso della scelta”, sottolinea Iovino. Con questa mossa Francesco Rocca di fatto apre la strada al radicamento ed all’espansione della Lista nei grandi Comuni della provincia di Frosinone. A partire da quelli che andranno al voto tra questo 2026 e 2027. Come Alatri dove anche le minoranze sono al lavoro.

La mossa del Governatore

La Lista Rocca si aggiunge agli altri movimenti politici che tra poco più di un anno si affronteranno in una tornata elettorale potenzialmente densa di sorprese.“La scelta del Presidente della Regione Rocca è quella di portare la sua lista civica e il suo buongoverno nei territori con una presenza reale“, ha spiegato Iovino.

Non una presenza fatta di sole idee: “Lavorerò ad una lista civica dove anche io sarò candidato consigliere e ovviamente saremo nel perimetro del centrodestra“, ha aggiunto il neo coordinatore. Alatri è solo l’inizio: “L’obiettivo – conclude Iovino – sarà quello di creare le medesime liste anche in altri Comuni della Provincia ma questo sarà il tempo a dirlo e su questo saranno le mosse del Presidente a chiarirlo“.

Il centrodestra tra silenzi e strategie

Maurizio Cianfrocca, sindaco di Alatri

A poco più di un anno dalle elezioni comunali, i Partiti del centrodestra (FdI, Lega e Forza Italia) al momento non lanciano messaggi ufficiali sulle loro intenzioni. Essendo al governo cittadino non hanno fretta ma nel sottobosco c’è fermento e spesso emergono dissapori interni da non sottovalutare in prospettiva.

Lo stesso primo cittadino Maurizio Cianfrocca, che è civico, impegnato in queste ore nella sfida della Capitale della Cultura, non si sbilancia ancora sulla sua volontà di provare il bis. Ma è chiaro che la situazione è in evoluzione

Le opposizioni

Il municipio di Alatri

Le minoranze consiliari stanno invece iniziando un percorso comune. E cioè Pd, Alatri in Comune e Noi per Alatri stanno provando ad individuare una sintesi che li porti tutti insieme nello stesso cartello. Ma trovare una intesa prima programmatica e poi su un candidato non è facile visto che le ambizioni non mancano con alcuni consiglieri che scalpitano.

Senza dimenticare che è nato un altro progetto civico (Programma Alatri, civici e una parte di democrat) per contrastare il centrodestra. Due iniziative che però al momento sembrano distanti anni luce su quale strada percorrere. Nessuno quindi si sbilancia ma l’impressione che ad Alatri possa succedere tutto e il contrario di tutto. Con sorprese dietro l’angolo. Sarà un 2026 scoppiettante.