La maggioranza a geometria variabile che nessuno vuole

Cosa c'è dietro l'avvertimento recapitato da Corrado Renzi, capogruppo della Lista per Frosinone, al sindaco Mastrangeli. La pazienza è finita. Troppa contaminazione. Ma è un avvertimento in chiave futura

Un’altra crepa. Un altro avviso. Nell’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva è andato in scena l’ennesimo strappo politico nella maggioranza a Frosinone. E questa volta, l’ammonimento arriva da dentro la stanza dei bottoni: Corrado Renzi, capogruppo della Lista per Frosinone, giovedì sera ha detto chiaramente che la pazienza è finita. Ha lanciato un messaggio chiaro al sindaco Riccardo Mastrangeli: basta al gioco delle alleanze a geometria variabile, serve tornare al perimetro politico del centrodestra uscito dalle urne nel 2022 . (Leggi qui: L’assestamento passa ma la Lista per Frosinone non… Scaccia la crisi).

Un intervento che ha il sapore di un ultimatum: la Lista per Frosinone, finora fedele e determinante nei passaggi chiave dell’amministrazione, non garantirà più automaticamente il proprio voto. Ogni delibera sarà valutata nel merito. Nessun sì scontato.

Terremoto? Campanello d’allarme

Corrado Renzi e Sergio Verrelli

Non è un terremoto in senso tecnico ma ci si avvicina parecchio. Perché il messaggio che arriva da Renzi, a nome della lista civica, è un campanello d’allarme per un sindaco che da mesi naviga a vista in un mare di fibrillazioni. E che ora si ritrova con numeri ancora più fragili e una fiducia politica tutta da ricostruire.

È di solare evidenza che la stoccata a Mastrangeli portata dalla lista per Frosinone l’altra sera, non è né un qualcosa di estemporaneo né dettato dalla emotività del momento. Da uno “scazzo” che in politica ci sta sempre. Ma è qualcosa di studiato che parte da lontano: una sapiente miscela di strategia e tattica politica.

Garry Kasparov, uno dei più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi, ha spiegato bene entrambi i concetti. Negli scacchi “la strategia e la tattica sono due elementi distinti ma interconnessi. La strategia è il quadro generale, la visione a lungo termine, che stabilisce l’obiettivo finale e come raggiungerlo, mentre la tattica sono le azioni specifiche, le mosse concrete, che vengono intraprese per attuare la strategia”.

Renzi conferma

Corrado Renzi con Antonio Scaccia

Peraltro, Renzi è ritornato anche ieri sull’argomento, a menta fredda. Non ha minimizzato, ma ha rincarato ulteriormente la dose. Chiede una ridistribuzione delle deleghe ancora nelle mani del sindaco, una maggiore considerazione per la sua lista, un ridimensionamento del ruolo dei consiglieri dell’ex opposizione transitati in maggioranza, ma anche del gruppo dell’ex sindaco Pd Domenico Marzi . “Devono stare dietro e non devono scavalcare chi sostiene Mastrangeli dall’inizio della consiliatura ed è stato sempre fedele”. Infine, recuperare il rapporto con Forza Italia. Non proprio una cosetta, insomma.

L’iniziativa della lista assume una valenza politica profondissima, anche per altre motivazioni. Quello che parte dal Gruppo che esprime il vicesindaco Antonio Scaccia è un “attacco” a Mastrangeli, ormai diventato tanto Lega e poco civico, rispetto a civico in quota Lega come si autodefinì nel 2022.

Una mossa strana se si tiene conto del fatto che Antonio Scaccia non è solo il vicesindaco ma è anche il Coordinatore regionale del Movimento che fa capo al parlamentare europeo della Lega, il generale Roberto Vannacci. Il quale è anche il vice segretario nazionale del Partito di Salvini.

In sintesi una specie di guerra nella dinastia dei Rothschild 3.0.

Il messaggio decifrato

Nicola Ottaviani (Foto © Stefano Strani)

Al di la delle dialettiche interne ai partiti o movimenti, il messaggio fatto recapitare dalla lista di Scaccia a Mastrangeli è inequivocabile: se il sindaco pensa di riproporre nel 2027 una coalizione simile a quella che oggi lo sta sostenendo, parecchio variegata, la Lista per Frosinone non ci sarà. E glielo stanno facendo capire in tutti i modi. Forse, non a caso, ogni volta che qualcuno della lista interviene in Aula dice che il miglior sindaco di Frosinone è stato l’onorevole Nicola Ottaviani. Detto all’attuale sindaco, dal punto di vista formale, non è proprio un trattamento di riguardo. Probabilmente si vuole andare oltre la forma. Ma nella sostanza. A futura memoria. Probabilmente nel 2027.

Inoltre, la lista di Scaccia ha rappresentato fino ad oggi, insieme a Fratelli d’Italia, la vera e unica guardia pretoriana del sindaco. Le cose non stanno più così da qualche tempo. Chi rappresenta oggi la guardia pretoriana di Mastrangeli? Forse, fino in fondo, nessuno.

Il ragionamento però è più ampio.

Un’operazione concepita non da solo

Andrea Turriziani (Foto © Stefano Strani)

Nessuno ha avuto nulla da ridire quando Mastrangeli ha fatto entrare in maggioranza Andrea Turriziani (Lista Marini) , Claudio Caparelli e Francesca Campagiorni (Polo Civico) che provenivano dall’opposizione ed erano stati eletti con il centro sinistra. Nemmeno è pensabile che il sindaco abbia deciso da solo una operazione del genere, senza consultare nessuno: Partiti e liste civiche.

Si dirà, lo ha fatto perché i 9 consiglieri dissidenti o malpancisti, oggi all’opposizione, erano usciti dalla maggioranza e si rischiava di non avere più il numero legale in Aula. Parzialmente vero. Per due ordini di motivi.

Primo: esiste l’istituto della Seconda convocazione previsto dal Testo Unico sugli Enti Locali, dove servono meno Consiglieri per la validità della seduta e per approvare le delibere. Convocare sempre il Consiglio in Prima Convocazione come viene fatto oggi, quando servono 17 presenti, è una precisa scelta politica. Si presume avallata da Mastrangeli e non subita, altrimenti sarebbe veramente la fine del mondo. Quindi la prima chiama a quota 17 non l’ha prescritta nessun medico ed in Aula consiliare ce ne sono diversi e preparati.

Secondo: l’interruzione anticipata della consiliatura è sempre stato un rischio solo teorico. A casa prima del tempo nessuno ci vuole andare. E Mastrangeli i bluff non è andato mai a vederli, fino ad oggi. Lo si è capito benissimo da tempo ed è stato confermato ulteriormente l’altra sera, quando l’opposizione era presente solo nella componente del centro sinistra (PD e PSI): i 9 consiglieri ex centrodestra non hanno partecipato ai lavori d’aula. Legittimamente, ma dando un segnale inequivocabile comunque di “mantenimento” dello status quo. Le spallate alle amministrazioni non si danno dal divano di casa.

Il migliore alleato

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Il miglior alleato di Mastrangeli dunque non è né Marzi né la sua maggioranza né altri. È la paura di andare a casa prima della fine naturale della consiliatura. Un sentimento assolutamente trasversale e che coinvolge tutti. Nessuno escluso. Perché nessuno ha la certezza di essere rieletto e qualcuno forse nemmeno di essere candidato. Questo è l’unico collante che tiene ancora insieme la baracca.

Vi è da dire poi che nè i Consiglieri ex opposizione né lo stesso Marzi hanno ruoli assessorili in questo momento. Claudio Caparelli ha la delega al Patrimonio, Francesca Campagiorni è delegata al Distretto Sociale B. Per cui è difficile ipotizzare un loro “ridimensionamento”. A meno che non sia stato fatto un ragionamento, ora per allora, qualora a Mastrangeli venisse in mente in autunno di riconoscere un posto in Giunta a qualcuno (al Gruppo Marzi?). Prevenire è meglio che curare.

L’altro paradosso

Pasquale Cirillo

Ulteriore paradosso di questa consiliatura: tutti dicono di stare ed agire nel perimetro del centrodestra e di volere “recuperare” Forza Italia che, per bocca del suo segretario cittadino il consigliere Pasquale Cirillo, in Aula ha detto chiaramente “noi diciamo si al centrodestra che abbiamo contribuito a fondare” insieme a Lega e Fdi. Poi però quando si arriva a “quagliare” – Mastrangeli ha detto l’altra sera che ha incontrato due volte il coordinatore regionale del Lazio di Forza Italia il Senatore Claudio Fazzone, – il centrodestra non si ricompone mai. Un paradosso che neanche Machiavelli riuscirebbe a spiegare senza alzare un sopracciglio.

Evidentemente le cose stanno diversamente rispetto a come si raccontano.

Alla fine della fiera, il quadro che emerge è quello di una maggioranza sempre più instabile, tenuta insieme più dalla paura di un’interruzione anticipata della consiliatura, che da una reale coesione politica.

Il sindaco Mastrangeli, se fuori dal Palazzo vanta un gradimento del 56%, dentro appare accerchiato, con il sostegno della sua “ex guardia pretoriana” ormai evaporato. L’ingresso in maggioranza di consiglieri ex opposizione ed il sostegno tecnico dell’ex sindaco Marzi, fatti per dare stabilità e certezza, non solo nei numeri, paradossalmente ha generato malcontento e confusione.

E non finisce qui.

Ago della maggioranza

il vicesindaco Antonio Scaccia e la più votata Francesca Chiappini

Il tentativo di ricomporre il centrodestra anche con Forza Italia si sta rivelando del tutto inconcludente. La consiliatura si regge su un equilibrio precario dove ogni seduta è una prova di sopravvivenza politica. Il vero collante non è la visione amministrativa ma il timore condiviso di perdere il posto prima del 2027.

In questo contesto, la Lista per Frosinone ha fatto un ragionamento chiaro e trasparente. Si pone come ago della bilancia, non solo in questa consiliatura: è pronta a valutare ogni proposta con autonomia ed a condizionare il futuro assetto politico della città.

E visti i numeri che porta ogni volta alla causa del candidato sindaco, può fare veramente la differenza.