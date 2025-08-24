La maggioranza a pezzi e la Giunta dimezzata: settembre da resa dei conti

Dopo una pausa estiva turbolenta, la maggioranza di centrodestra a Formia torna a fare i conti con scontri interni, assessori mancanti e consiglieri "scollegati". Settembre si annuncia decisivo per il futuro del sindaco Taddeo e della sua Giunta.

La pausa estiva non ha portato una tregua nella già fragile maggioranza di centrodestra che governa Formia. Al contrario, settembre si preannuncia come il mese della verità per il sindaco Gianluca Taddeo, stretto tra le tensioni crescenti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia ed una Giunta sempre più svuotata.

Il momento più basso nei rapporti all’interno della coalizione di centrodestra si è registrato il 24 luglio scorso quando il Consiglio convocato per approvare la salvaguardia degli equilibri di Bilancio è stato sul punto di fare flop. Già dal suo insediamento, tra affanno e Consiglieri arrivati in ritardo: Caterina Merenda di Fdi ed il taddeiano Giuseppe Antigiovanni. E proseguito con clamorosi abbandoni dall’Aula in occasione del voto: ha preso cappello ed è andata via la presidente della Commissione Urbanistica Tania Forte (Forza Italia).

Uno scenario che impone un inevitabile interrogativo sul prosieguo della consiliatura.

Riunione di maggioranza

Francesco Agata Di Nitto

A settembre, la ripresa dell’attività politica richiederà una necessaria riunione di maggioranza. A chiederla sono stati ben quattro Consiglieri che in occasione della seduta consiliare del 24 luglio – l’ultima prima della pausa estiva – hanno mostrato letteralmente i muscoli nei confronti del sindaco Gianluca Taddeo, assente dall’Aula consiliare per un’indisposizione fisica.

I consiglieri Francesco Di Nitto, Antonio Capraro, Mattia Zannella e Stefano Ciccolella, a differenza del primo cittadino, non erano stati colpiti da alcun attacco influenzale. Ma hanno utilizzato il collegamento da remoto per lanciare un chiaro, inequivocabile segnale politico al primo cittadino azzurro. Si trattava di approvare una delibera molto attesa e “desiderata” dallo stesso sindaco: la modifica dello statuto della Futuro Rifiuti Zero per consentire l’ingresso nell’assemblea dei soci del comune di Santi Cosma e Damiano guidato dallo zio del sindaco di Formia, Franco Taddeo.

Eleonora Zangrillo

I consiglieri Di Nitto, Capraro, Zannella e Ciccolella al momento del voti sono letteralmente scomparsi dal video, hanno simultaneamente offuscato il collegamento concretizzando un disegno studiato a tavolino . Dietro il quale ci sarebbe – o almeno così assicurano i bene informati – l’ex assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo. Dimessasi nei mesi scorsi, si è paventato prima dell’estate un suo clamoroso ritorno in Giunta a distanza di un anno.

Questione di equilibri

Chiaro il messaggio dei quattro consiglieri “scollegati“. Lo ribadiranno a giorni nella riunione di maggioranza che deve convocare il sindaco Taddeo. il tandem Di Nitto- Capraro e quello formato da Ciccolella-Zannella pretendono una loro rispettiva rappresentanza in una Giunta . L’esecutivo formiano è un capolavoro di equilibrismo, c’è posto per tutti: anche per le minoranze leghiste.

L”esecutivo Taddeo da mesi si riunisce confidando nella presenza dei suoi assessori in carica. La Giunta al momento non può fare affidamento su tre assessori che tra dimissioni e revoca dell’incarico fiduciario hanno dovuto restituire al sindaco deleghe che rappresentano il “quid” dell’attività amministrativa dell’ente.

Rosita Nervino, già assessore ai Servizi Sociali del Comune di Formia

Alle dimissioni nel giugno 2023 dell’assessore Zangrillo si è aggiunta la “cacciata” dell’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino (ormai rimpiazzata negli appuntamenti istituzionali dalla neo dirigente al ramo Giuseppina Sciarra). L’ultimo a gettare la spugna è stato il 22 maggio scorso l’assessore romano di area Forza Italia Marcello Anastasio Pugliese.

Si tratta di assessorati importanti a cui il sindaco Taddeo – è l’accusa dei quattro consiglieri “scollegati“- non ha voluto inspiegabilmente dare una sostituzione.

Se Atene piange…

Amato La Mura

Se Atene piange, Sparta non ride. Le eterogenee minoranze sono sempre più simili ad Indiana Jones impegnate ad inseguire, come una chimera, un coordinamento interno. Ciascuno si muove a ruota libera mentre da giugno si attendono le firme dei Consiglieri comunali della Lega (Antonio Di Rocco, Amato La Mura) ad una richiesta di convocazione di consiglio comunale sottoscritta dagli esponenti del Pd, di Guardare Oltre e di Un’altra città.

Senza le loro firme, non ce ne sono abbastanza per chiedere la convocazione di un Consiglio su richiesta delle Opposizioni. Gli esponenti della Lega non metteranno le loro sigle: stanno all’opposizione ma firmare significherebbe mandare all’aria ogni possibilità di dialogo politico in vista delle prossime elezioni in cui – appare chiaro – si cercherà di ricostruire l’unità del centrodestra. “Con voi non firmeremo più nulla” hanno fatto sapere. In attesa di una chiamata del sindaco Taddeo o di una richiesta per ricompattare dopo anni a Formia il centrodestra. Dipenderà dai punti di vista.