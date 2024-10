La maggioranza prende le distanze da Caligiore, il prefetto lo sospende

Le indagini sul caso The Good Lobby sono ancora aperte. Interrogatori tra martedì e mercoledì. La maggioranza di centrodestra decide di andare avanti dopo l'arresto del sindaco di Ceccano. Il prefetto lo sospende dalle cariche pubbliche per tutta la durata della detenzione domiciliare

La maggioranza di centrodestra scarica Roberto Caligiore, il prefetto lo sospende dalle cariche di sindaco di Ceccano e Consigliere provinciale di Frosinone, la magistratura Europea attende la sua versione dopo averlo messo ieri ai domiciliari nell’ambito dell’indagine ‘The Good Lobby. Ipotizza un giro di corruzione per pilotare gli appalti comunali finanziati con il Pnrr e Fondi Ue. Con il sindaco sono stati arrestati altri nove tra tecnici comunali e professionisti esterni, tredici i destinatari di provvedimenti scaturiti dall’inchiesta della Procura europea. (Leggi qui: Giani ed Ippogrifi: cosa c’è tra le righe del terremoto giudiziario a Ceccano).

L’indagine è ancora aperta. Quello che ha portato all’arresto del sindaco e di altre 9 persone più tre provvedimenti di divieto d’esercizio della professione è solo un filone.

Prendiamo le distanze

Roberto Caligiore

L’amministrazione comunale di Ceccano oggi si è riunita ed ha deciso che andrà avanti, non verranno rassegnate dimissioni in massa poiché il fascicolo non ha coinvolto né consiglieri né assessori. A tenere le redini sarà il vicesindaco Federica Aceto.

Con una nota, gli amministratori di maggioranza si sono detti “profondamente basiti. Condividiamo il senso di smarrimento dei nostri cittadini e non possiamo che prendere, in modo netto e senza tentennamenti, le distanze da logiche amministrative mai appartenute ad alcuno di noi”.

Totale sintonia con la magistratura, tutti a disposizione degli inquirenti, nessuna accusa di assedio ad un’amministrazione guidata da Fratelli d’Italia. “Riponiamo assoluta fiducia nel lavoro della magistratura ed attendiamo le determinazioni che verranno effettuate al termine delle indagini mettendoci a completa disposizione degli inquirenti per aiutare le autorità giudiziarie a fare luce su questa vicenda, che ci colpisce anche dal punto di vista umano, in modo chirurgico e nel più breve tempo possibile”. (Leggi qui: La divisa e la fascia tricolore).

Indagini ancora aperte

Foto © Stefano Strani

Le indagini non sono ancora concluse. La Squadra Mobile di Frosinone ed il Servizio Centrale Operativo di Roma stanno lavorando su altri aspetti dell’attività comunale di Ceccano: agli indagati non è stato notificato alcun avviso di conclusione.

Non a caso, nel provvedimento che ha portatoi agli arresti il giudice mette in chiaro che la presenza di un gruppo affaristico criminale sia ben percepito da tutto il contesto dell’amministrazione. Ma il sistema di controlli amministrativi e politici si è rivelato evidentemente incapace di affrontare e contrastare l’azione illecita del sindaco.

I tredici destinatari dei provvedimenti firmati dal Gip Ida Logoluso verranno interrogati la settimana prossima, tra martedì e mercoledì. “Il sindaco è sereno e ritiene di poter chiarire tutto già durante l’interrogatorio di garanzia, soprattutto gli aspetti legati ai pagamenti che la Procura Europea è convinta siano stati fatti per favorire alcune imprese” spiega il difensore Paolo D’Arpino. Nel corso del loro incontro, Roberto Caligiore ha assicurato di avere fatto tutto seguendo la procedura indicata dalle norme sul Pnrr e che ogni cosa è in regola.

Del Brocco dai carabinieri

Riccardo Del Brocco (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

E le indiscrezioni di stampa su un coinvolgimento dell’assessore all’Ambiente Riccardo Del Brocco? In mattinata si è presentato ai carabinieri di Ceccano chiedendo se dovesse ritenersi indagato, gli hanno risposto che al momento nulla risulta. Nelle 146 pagine di provvedimento firmato dal Giudice delle Indagini preliminari Ida Logoluso effettivamente il nome dell’assessore Del Brocco compare tre volte.

A pagina 120 il tecnico Massimo Rinaldi sta parlando con il geometra comunale del pagamento di alcune fatture: per gli inquirenti sono quelle legate al sistema con cui creare le tangenti sugli appalti. Si interrompono quando entra nell’ufficio l’assessore Riccardo Del Brocco. Il che lascia pensare che non facesse parte del sistema. Ma era conoscenza con certezza delle indagini. Lo si deduce a pagina 134 quando il magistrato tiene conto di un’intercettazione fatta in municipio alla quale l’assessore è presente. Ed “hanno parlato inequivocabilmente delle indagini giudiziarie in corso”.

Una spia tra gli inquirenti?

Palazzo Antonelli

Poco più avanti c’è l’aspetto che sorprende gli inquirenti. L’assessore entra nell’ufficio del geometra comunale Camillo Ciotoli “per ragguagliare quest’ultimo con importanti rivelazioni ottenute sulle attività svolte fino a quel momento dagli inquirenti. L’uomo e apparso ben informato in merito ai più recenti sviluppi delle indagini, cosi come di importanti particolari”. Gli investigatori ipotizzano che avesse una spia “ad oggi ancora ignota, che ha agito con il chiaro intento di salvaguardare i corrotti”.

Negli uffici questa mattina hanno ricordato che l’assessore entrò in tutte le stanze di sua competenza e disse qualcosa del tipo “state in campana che ci ascoltano. State attenti a quello che fate”. Nei giorni precedenti il sindaco aveva scoperto in macchina una microspia che intercettava le sue conversazioni, denunciò tutto nella convinzione che si trattasse di un fatto legato alla sfera privata o politica. Invece si scoprì che era sotto indagine.

Sospeso dal prefetto

Sergio Crescenzi (Foto © Massimo Scaccia)

Nel pomeriggio il prefetto di Frosinone Ernesto Liguori ha notificato la sospensione dalla carica di sindaco e di Consigliere Provinciale al sindaco di Ceccano Roberto Caligiore.

La sospensione è legata all’impossibilità di esercitare il mandato di sindaco e quello Consigliere provinciale ed è valida per tutto il periodo degli arresti domiciliari. Al suo posto entrerà a Palazzo Iacobucci il consigliere comunale di Frosinone Sergio Crescenzi, primo dei non eletti nella scorsa tornata di elezioni Provinciali.