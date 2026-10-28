La maggioranza si ricompatta sul nome di Marigliani

Sedici voti e sette schede bianche: il Consiglio Comunale di Terracina elegge Vittorio Marigliani presidente dei revisori. Il gruppo Misto vota con la maggioranza, le opposizioni si astengono. Minuto di silenzio per Stefano Favali.

Sedici voti a favore e sette schede bianche. Mancavano pochi minuti alle 20 martedì quando la maggioranza di centrodestra nel Consiglio Comunale di Terracina, dopo l’ennesimo pit stop, ha fatto di necessità virtù ed è tornata a ricompattarsi.

La massima assise civica terracinese, dopo una proroga «large» di 47 giorni (i 45 di legge sono scaduti domenica 25 ottobre), ha eletto il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti facendo convergere tutti i suoi 16 voti sul candidato espresso tra i quindici che hanno risposto al bando pubblico. Si tratta del terracinese Vittorio Marigliani che, dopo il nulla di fatto della scorsa settimana, contribuirà a ricomporre il plenum dei revisori dei conti di cui fanno parte dallo scorso 25 agosto i due «sindaci» sorteggiati dalla Prefettura di Latina: Mauro Pellecchia di Artena ed il formiano Sergio Scipione. (Leggi qui: Terracina, vertice dei Capigruppo: il nome per i Revisori dei Conti non cambia).

Il passo indietro del gruppo Misto

Domenico Villani

Sul piano politico il gruppo Misto è stato costretto questa volta a votare a favore dopo le astensioni tattiche della scorsa settimana. I Consiglieri Domenico Villani e Massimiliano Di Girolamo hanno votato a favore dopo aver capito che il resto della maggioranza – Fratelli d’Italia e Lega – aveva i numeri sufficienti (14 contro i 13 necessari) per eleggere Marigliani.

Il gruppo Misto mirava a barattare un voto favorevole per l’elezione di Marigliani con una rappresentanza nel nucleo di valutazione del Comune o con la futura direzione dell’Azienda speciale: ma il coordinatore comunale di FdI Fabio Minutillo era stato netto «Siete due e siete abbondantemente rappresentati in Giunta con l’assessora Antonella Isolani».

La fermezza di FdI ha costretto il gruppo Misto a fare marcia indietro ed a riporre nel cassetto richieste avanzate, più o meno informalmente, al sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

Le opposizioni si astengono

Che la maggioranza martedì sera fosse autosufficiente lo avevano capito le stesse minoranze presenti (Forza Italia, Progetto Terracina, Sinistra Italiana ed Europa Verde): non hanno votato a favore della candidatura di Marigliani ma neppure hanno indicato il sostegno ad una candidatura di bandiera come si era verificato la scorsa settimana con i cinque voti espressi a favore del dottor Caldarelli.

Semplicemente i sette rappresentanti delle opposizioni presenti martedì sera nel Consiglio Comunale di Terracina si sono astenuti augurandosi che il nuovo collegio dei revisori «recuperi il tempo perduto esprimendo il parere sul bilancio consolidato da approvare entro il 31 ottobre e contribuendo all’adempimento di tutti i provvedimenti contabili che l’Azienda speciale non approva dal 2024».

Il ricordo di Stefano Favali

Francesco Giannetti

La seduta consiliare, iniziata con le canoniche due ore di ritardo rispetto all’orario di convocazione, con un minuto di silenzio ha voluto partecipare «con profondo dolore» al lutto per la scomparsa di Stefano Favali, presidente dell’Azienda speciale e del Basket Terracina.

Il sindaco Giannetti ha fatto fatica a nascondere la propria commozione per la morte improvvisa di Favali, avvenuta lunedì sera alle 23 all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverato solo da due giorni.

«Ci ha lasciato un amico vero, una persona autentica, un professionista eccellente – ha esordito il sindaco di Terracina trattenendo le lacrime – Il suo impegno per l’Azienda Speciale è stato esemplare: ha lavorato con una dedizione incrollabile, mettendosi sempre a disposizione e al servizio della comunità. Dal letto dell’ospedale si è fatto portare addirittura i bilanci dell’azienda – ha rivelato Giannetti – sapendo dei tempi contingentati per i prossimi adempimenti contabili. A causa del suo impegno nell’Azienda la moglie mi diceva scherzando di aver perso il marito».

Stefano Favali

Favali aveva «tante idee per rilanciare la municipalizzata del comune di Terracina. Il suo desiderio era di renderla davvero funzionale per migliorare i servizi all’utenza e offrire garanzie certe, sotto il profilo economico ed occupazionale, alle maestranze. Abbiamo perso un gigante buono» ha concluso Giannetti. «Quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e di lavorare al suo fianco in questi anni ricordano la sua competenza, la sua umanità e la sua capacità di porsi sempre al servizio degli altri. La sua scomparsa lascia un vuoto che non riguarda soltanto i suoi cari, ma l’intera comunità terracinese».

La mozione sull’Azienda speciale

Il tempo di commemorare Favali che la politica sull’Azienda speciale si è di nuovo spaccata. Il pomo della discordia è stato rappresentato da una mozione del capogruppo di Europa Verde Gabriele Subiaco. Cosa chiedeva? Concedeva due mesi al Comune di Terracina per espletare, entro il 31 dicembre, tutti gli adempimenti, necessari ed urgenti, per «garantire il rispetto degli obbli stabiliti, alla luce delle criticità amministrative, economico-finanziarie, gestionali e programmatiche».

Gabriele Subiaco

La mozione di Subiaco suscitava la replica dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Terracina Nicoletta Rossi. L’esponente della Lega ha evitato di definire «inutile» l’iniziativa politica del consigliere di Europa Verde sottolineando, invece, come l’amministrazione Giannetti «sia già al lavoro per approvare», naturalmente in maniera postuma, «i bilanci previsionali dal 2024 in poi, i conti consuntivi, il piano assunzionale e quello programmatico».

Durissimi sono stati gli interventi dei capigruppo di «Progetto Terracina» e di «Sinistra Italiana». Alessandro Di Tommaso e Gaia Pernarella, stigmatizzando la mancata convocazione di un consiglio monotematico sulla gestione e sulle prospettive dell’Azienda speciale, hanno evidenziato la «differenza esistenziale tra le garanzie, tutte da verificare, dell’assessore Rossi e le inconfutabili considerazioni del consigliere Subiaco al quale va attribuito il merito di aver portato in consiglio le emergenze di una società che durano da 15 anni».

La spaccatura c’è stata quando la mozione di Subiaco è stata respinta dai 16 voti della maggioranza FdI-Lega e gruppo Misto.

Edilizia residenziale pubblica, voto unanime

Il Consiglio Comunale di Terracina ha ritrovato l’unità d’intenti quando ha approvato un’altra mozione di Subiaco che chiedeva alla Giunta Giannetti di partecipare ad un avviso pubblico regionale, approvato il 25 settembre scorso, finalizzato alla realizzazione di «programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico e privato».

Nicoletta Rossi

Anche qui l’assessore Nicoletta Rossi ha restituito al mittente le accuse su un presunto ritardo del Comune, firmatario di un protocollo d’intesa con l’Ater di Latina, sul tema.

«L’edilizia residenziale pubblica e sociale è da sempre una priorità per questa Amministrazione. Ci siamo già attivati concretamente per partecipare all’Avviso Pubblico Regionale predisponendo – ha aggiunto l’assessore della Lega – una proposta di delibera di Giunta. Abbiamo inoltre già individuato un lotto di 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica sui quali concentrare gli eventuali finanziamenti regionali, qualora ottenuti. La partecipazione all’Avviso rappresenta un’opportunità per reperire risorse: quasi 11 milioni di euro. Andranno destinate al miglioramento degli alloggi pubblici ed a dare risposte ai bisogni abitativi delle persone in difficoltà».