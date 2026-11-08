La mano tesa della Lega ai Fratelli d’Italia: ma con un vincolo

La Lega di Minturno tende la mano a FdI e alle civiche in vista delle Comunali, ma esclude candidati sindaco con ruoli di rilievo nell’attuale amministrazione e rifiuta di ratificare scelte altrui.

La Lega tende la mano a Fratelli d’Italia. Ma anche ai civici di opposizione ed a tutti coloro che condividano il programma del Carroccio. Prova a saldare un asse che alle prossime elezioni Comunali possa contendere il Comune di Minturno al polo Progressista del sindaco uscente Gerardo Stefanelli alleato con Forza Italia. E gli azzurri cosa faranno: ancora con i Prog o rientreranno nel centrodestra? Dalla Lega nessuna preclusione verso di loro: l’unica è per candidati sindaco che abbiano ora posizioni di rilievo nell’amministrazione uscente.

I conti dell’opposizione

L’occasione è l’incontro «Quale futuro per la nostra città?», organizzato dai Consiglieri comunali Massimo Moni e Nicolò Graziano per rendere conto agli elettori degli anni di opposizione e presentare le linee programmatiche in vistab delle prossime elezioni.

Dopo l’introduzione del coordinatore locale Paolo De Paola, Graziano ricorda l’onorevole Romolo Del Balzo e ripercorre le tappe chiave del mandato che sta per concludersi. Rivendica la proposta di inserire l’area Peccennone-Pantano nel Piano regolatore del Consorzio industriale, per favorire nuovi insediamenti produttivi e artigianali. Ed il lavoro per ottenere dalla Regione Lazio 500mila euro per il molo di Scauri. Cita gli usi temporanei per attività economiche in zona agricola e l’housing sociale.

L’intervento di Nicolò Graziano

Seguono le battaglie contro l’impianto di trattamento dei fanghi e contro la pedonalizzazione del lungomare nel Parco del Mare, le critiche alla mancata riscossione dei proventi delle sanzioni stradali, accantonati. Il Parco del Mare è lo stesso progetto su cui, a fine settembre, in un Consiglio finito a notte fonda, centrodestra e Pd hanno votato insieme per chiedere di verificare la procedura. (Leggi qui: Ed il Pd mise alle corde il suo Stefanelli).

Il capitolo più pesante dell’atto d’accusa resta il cimitero: dieci anni di amministrazione e nessuno ha avuto il coraggio di affrontarlo.

La mano tesa

Poi la politica. Massimo Moni, Segretario provinciale della Lega e capogruppo in Consiglio, ricorda che il Partito, già negli anni scorsi, aveva provato a costruire un progetto condiviso, «L’altra voce della città», per riunire le opposizioni, in Consiglio e fuori. Il tentativo, dopo i primi passi, non ha trovato in alcuni compagni di viaggio lo stesso entusiasmo. Oggi, a pochi mesi dalle Comunali, la Lega ritiene ancora più necessaria una piattaforma capace di confrontarsi e trovare una sintesi su temi e programmi. La mano è tesa agli amici di Fratelli d’Italia, alle civiche con cui l’opposizione ha condiviso un percorso e a chiunque, al di là delle collocazioni attuali, abbia condiviso battaglie comuni.

Massimo Signore

Nell’elenco dei destinatari manca un nome: Forza Italia, che ha due Consiglieri nella maggioranza del sindaco Gerardo Stefanelli. Ma la posizione di Moni è chiara: nessuna preclusione. L’unica preclusione è per candidati sindaco che abbiano ora posizioni di rilievo nell’amministrazione: non lo nomina in maniera esplicita ma è chiaro che ce l’abbia con il presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Massimo Signore di Forza Italia.

Il terreno con FdI invece è già dissodato e coltivato. Il capogruppo Pino D’Amici (candidato sindaco nel 2021 e sconfitto da Stefanelli al primo turno) lavora con il coordinatore comunale Francesco La Rocca alla ricomposizione. Il centrodestra, a settembre, aveva già ritrovato l’unità sul mare dopo quattro anni. Dopo il tentativo fallito de «L’altra voce della città», la Lega rilancia una piattaforma programmatica e la prima mano è per Fratelli d’Italia, non per Forza Italia. (Leggi qui: Ed il Pd mise alle corde il suo Stefanelli).

Il paletto

La mano tesa arriva però con una condizione. Per costruire un nuovo modello di coalizione serve, dice la Lega, una soluzione di continuità: no a un candidato sindaco che abbia ricoperto o ricopra ruoli apicali o di particolare rilievo nell’amministrazione degli ultimi anni. Nessun nome e il resto lo fa l’identikit. Sul tavolo di Claudio Fazzone ci sono due nomi. Il primo è Massimo Signore, avvocato di Forza Italia, presidente del Consiglio Comunale ed ex consigliere di fiducia di Stefanelli, a cui il senatore ha affidato la partita. Il secondo, come alternativa, è l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Tomao, ex presidente del Consiglio Comunale. Entrambi rientrano nella formula: il paletto della Lega taglia anche l’alternativa.

Massimo Moni

Moni aggiunge due avvertimenti. L’atteggiamento riservato alla Lega a livello provinciale, a discapito di un consigliere provinciale minturnese (Nicolò Graziano), non è una premessa positiva per un percorso condiviso.

Le cronache di luglio spiegavano perché la Lega restasse fuori dal disgelo tra FdI e Forza Italia: c’è una ritrovata sintonia tra i due Partiti ed in particolare tra il portavoce FdI in Giunta Regionale Giancarlo Righini ed il coordinatore regionale di FI Claudio Fazzone. Ma qui la questione è diversa: il recinto è quello Comunale e sui territori ogni Partito può decidere in maniera autonoma. Qui però c’è un precedente: i voti di Minturno alle provinciali sarebbero andati a Graziano, azzoppando la corsa di Signore. E questo ha raffreddato la linea del dialogo. Lega oggi ribadisce: non intende fare la semplice ratificatrice di scelte che altri avrebbero già assunto.

Il dialogo è offerto a 360 gradi, a patto che il candidato sindaco arrivi da fuori del perimetro dell’amministrazione e che le scelte non siano già prese altrove.

Dall’altra parte

Elisa Venturo

Il campo avverso non è più semplice. Stefanelli, che ha concluso due mandati e non è ricandidabile, ha chiesto alla coalizione le primarie, con un nome «prima di Natale». Tra i nomi che circolano ci sono la vicesindaca Elisa Venturo, favorita dal sindaco ma non iscritta al Pd, e l’assessore all’Ambiente Piernicandro D’Acunto, candidato del Pd. Il centrodestra, intanto, deve decidere se partire dal programma o dai veti. Nel primo si parte da un’alleanza che rimetterebbe tutti assieme. Nel secondo si ripeterebbe la divisione di questi ultimi anni.

Prima delle appartenenze e delle dinamiche nazionali, dice Moni, viene la visione di città. Le Comunali di Minturno, a pochi mesi dal voto, diranno se la visione sopravvive ai nomi.