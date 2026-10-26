La memoria ritrovata: la sfida per fare della storia industriale il nuovo motore

​La Giunta Quadrini approva il Partenariato Pubblico-Privato per l'Ex Cartiera Lefebvre, la Macchina Continua Boimond e la Galleria Pisani. Una svolta strategica per sbloccare e recuperare i tesori dell'archeologia industriale isolana, trasformando la memoria storica della città nel motore del suo turismo futuro.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Ci sono luoghi in cui la storia non è un semplice ricordo affidato ai libri. È il ferro delle macchine e il perenne scorrere dell’acqua. Isola del Liri ne rappresenta l’esempio più alto. Per secoli questo territorio è stato un centro produttivo d’eccellenza. Un distretto industriale capace di segnare un’epoca. Un modello che ha dato lavoro e dignità a intere generazioni. Oggi quei siti costituiscono l’insieme di beni più preziosi che la città possiede per investire sul turismo. Rappresentano la leva per riposizionarsi nello scenario culturale regionale e nazionale.

Lo stato dell’arte dei tre tesori cittadini

La galleria Eustachio Pisani

Il quadro attuale presenta luci ed ombre. La Galleria Pisani è stata aperta e resa fruibile già da qualche anno. È diventata la cornice suggestiva per eventi, mostre e cerimonie. Ma l’opera non è completa. Resta ancora una parte di locali da sistemare e da recuperare per renderli del tutto fruibili al pubblico.

Ci sono poi le sfide rimaste irrisolte per anni. L’Ex Cartiera Lefebvre, custode delle storiche vasche olandesi, ne è l’esempio. Da tempo si parla di un suo pieno recupero. Tuttavia, a parte sporadiche aperture in determinate occasioni, il sito continua a rimanere chiuso.

Infine c’è il nodo della Macchina Continua Boimond. Da anni si affronta il tema della sua musealizzazione. Parliamo di un colosso industriale del 1922, originariamente lungo circa 40 metri e alto 5. Un esemplare straordinario, oggi chiuso e sottratto alle visite all’interno dello stabilimento Boimond. Un autentico peccato per una rarità assoluta. Al suo interno erano conservati anche decine di pezzi di ricambio, molti dei quali in legno. Un tesoro che deve essere recuperato prima che il tempo lo danneggi in modo irreparabile.

Un cambio di passo per il turismo

La Galleria Pisani

La svolta amministrativa e politica si consuma con la deliberazione di Giunta n. 130 del 22 ottobre 2026. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Quadrini decide di tracciare una nuova rotta.

L’Esecutivo sceglie di superare i vecchi schemi. Basta con la solita logica dei tradizionali appalti di gestione. Basta con la semplice concessione, spesso rivelatasi rigida e inefficace. La scelta politica punta con decisione sul Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP). È uno strumento innovativo recepito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 134 del D.Lgs. 36/2023).

L’obiettivo è chiaro: superare le frammentazioni e unire le forze. La regia pubblica dell’Ente incontra le competenze, le idee e la flessibilità dei privati e del Terzo Settore. Nasce un’alleanza strategica per accendere i riflettori sui luoghi simbolo di Isola del Liri.

L’ex Cartiera Lefebvre

La Giunta prende atto delle proposte progettuali presentate da due realtà del territorio: Stay Isola e ToMusic. Prende così forma un progetto di coprogettazione della durata iniziale di tre anni. Si lavorerà a un’offerta turistica, didattica ed esperienziale. L’obiettivo è unire l’archeologia industriale con la bellezza delle Cascate e la tradizione della carta.

Sul piano politico interno, la squadra di governo si mostra del tutto compatta. La delibera passa all’unanimità dei presenti: Favorevoli (5): il sindaco Massimiliano Quadrini, il vicesindaco Francesco Romano e gli assessori Stefano Vitale, Gianluca Venditti e Cristiana Vona. Assenti giustificati (1): l’assessore Anna Paola Faticoni.

Immediata esecutività: l’Esecutivo vota la clausola di urgenza per avviare subito l’iter operativo.

Le voci dell’Amministrazione

Massimiliano Quadrini

Per il sindaco Massimiliano Quadrini, la scelta del PSPP ha un valore strategico decisivo: «Isola del Liri possiede un patrimonio straordinario che vogliamo valorizzare attraverso una visione unitaria e innovativa. Con il PSPP puntiamo sulla collaborazione per trasformare la nostra storia industriale e culturale in una concreta opportunità di crescita turistica ed economica, mantenendo al centro l’interesse pubblico e della comunità».

L’assessore alla Cultura e al Turismo, Stefano Vitale, evidenzia il cambio di prospettiva:

«Il valore di questo percorso è costruire un progetto comune, andando oltre la semplice gestione dei singoli spazi. Galleria Pisani, Macchina Continua ed Ex Cartiera Lefebvre possono diventare elementi di un circuito turistico-culturale integrato, capace di raccontare l’identità della città e valorizzarne le potenzialità».

La vera scommessa

L’antica Macchina continua nelle ex Cartiere Boimond di isola del Liri

La sfida politica ora entra nel vivo. Non si tratta solo di organizzare eventi estivi o incrementare le presenze turistiche di passaggio. La vera scommessa è salvare e valorizzare l’animo identitario della città.

Con il concretizzare la musealizzazione della Macchina Continua Boimond. Con il riaprire in modo continuativo l’Ex Cartiera Lefebvre. E con il completare il recupero degli spazi ancora chiusi nella Galleria Pisani.

Solo così la memoria del passato saprà trasformarsi in risorsa per il futuro. Se il Partenariato saprà coniugare tutela e innovazione, la scelta della Giunta Quadrini potrà diventare un modello per l’intera provincia. Dimostrando che la storia e l’archeologia industriale possono ancora generare lavoro, attrattività e orgoglio per una comunità.