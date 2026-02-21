La missione impossibile di Barbara, candidata dem alla Provincia

Il PD di Latina ha sciolto le riserve per la presidenza dell'ente di via Costa: sarà la Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci, a sfidare Federico Carnevale del centrodestra. Cosa c'è dietro la scelta dell'imprenditrice. Tutti i retroscena, i rifiuti di Gerardo Stefanelli e Mauro De Lillis

E dopo la quarta riunione della Segreteria (in cinque giorni, un record) arrivò la tanto agognata fumata bianca: sarà il sindaco di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni il candidato presidente della Provincia di Latina schierato dal Partito Democratico alle elezioni del 15 marzo.

Una scelta difficile

Omar Sarubbo

Quella dei Dem è stata una scelta impegnativa e difficile seguita a quella, altrettanto sofferta del presidente uscente della Provincia, Gerardo Stefanelli, di non candidarsi alla testa del fronte Progressista dopo che il centrodestra unito aveva optato per la candidatura del sindaco di Monte San Biagio, il forzista Federico Carnevale. (Leggi qui: Elezioni provinciali nel caos: il PD senza candidato, la Lega contro Carnevale).

La convergenza sulla Petroni, imprenditrice, sposata e madre di due figli di 19 e 14 anni, 50 anni il prossimo 15 maggio, è arrivata nel tardo pomeriggio di sabato al termine dell’ennesima segreteria che da remoto era stata convocata “ad horas” dal coordinatore provinciale Omar Sarubbo.

Il rifiuto prevedibile di Stefanelli di continuare a capeggiare la lista del Pd e dei sindaci civici aveva di fatto spiazzato i vertici provinciali del Partito che, oltre a non avere un proprio candidato presidente, hanno avuto contro il fattore tempo in quanto le candidature vanno presentate nell’intera giornata di domenica 22 febbraio e lunedì 23 sino a mezzogiorno.

Gerardo Stefanelli, presidente uscente

Il Pd così ha deciso, tra non pochi mal di pancia interni, di candidare un proprio sindaco. Ed al momento l’elenco non è affatto chilometrico. I sindaci Dem in carica su 32 comuni pontini sono soltanto cinque: Valentino Mantini di Cisterna; Annamaria Bilancia di Priverno; Eligio Tombolillo di Pontinia; Mauro De Lillis di Cori; Barbara Petroni di Roccasecca dei Volsci.

Il rifiuto di De Lillis

Tra rifiuti e scelte di inopportunità politica la selezione inizialmente si è ridotta a due, tra i primo cittadini di Cori e di Priverno. I Dem speravano molto nell’opzione femminile della privernate Annamaria Bilancia ma, dopo il suo garbato rifiuto (“è incompatibile il ruolo di sindaco con l’attività di dirigente scolastica, figuriamoci con quella eventuale di presidente della Provincia”), non è rimasto che chiedere il sacrificio al corese Mauro De Lillis, 47 anni il prossimo 12 giugno.

Mauro De Lillis, sindaco di Cori

Di professione commercialista, De Lillis è diventato sindaco per la prima volta nel 2017 e poi è stato confermato cinque anni più tardi con la lista civica “Cori e Giulianello Insieme”. Fece rumore il suo dato elettorale: rimase alla guida del comune lepino con il 78,97 % lasciando le briciole al suo unico sfidante, Evaristo Silvi.

Che dovesse essere di nuovo Gerardo Stefanelli il candidato, ne era convinto lo stesso sindaco De Lillis. Tra i presenti all’infermeria dell’Abbazia di Fossanova all’incontro, organizzato dal presidente uscente per stilare un bilancio del suo mandato, gli aveva inviato un endorsement sui social. “Al Presidente Stefanelli rivolgo un sincero riconoscimento per il lavoro svolto e l’auspicio di poter proseguire il percorso avviato nel prossimo mandato, nell’interesse collettivo di tutto il territorio provinciale. Cori farà la sua parte”, aveva scritto De Lillis. (Leggi qui: Commozione, orgoglio e rammarico: Stefanelli dice addio alla Provincia).

Quando era iniziata già venerdì sera la raccolta delle firme a favore della candidatura del sindaco di Cori, è arrivato il suo clamoroso “no grazie”. E così che il segretario Sarubbo sabato pomeriggio ha dovuto convocare di nuovo la Segreteria Provinciale per convincere chi rappresentava la terza scelta del Partito: il sindaco di Roccasecca dei Volsci.

“Sono una donna di partito, non scappo”

Escluse le opzioni di Valentino Mantini di Cisterna e di Eligio Tombolillo di Pontinia, al Partito Democratico non è rimasto che chiedere il “sacrificio” alla sindaca più longeva in carico sul territorio provinciale. “Sono una donna di Partito e nei momenti di difficoltà non si scappa e si cerca di affrontarli e superarli – ha detto la Petroni –Il Partito in direzione aveva approvato un documento del segretario Sarubbo che proponeva la ricandidatura di Stefanelli. Il collega sindaco di Minturno ha fatto altre scelte rifiutandola”.

Barbara Petroni, candidata dem alla Provincia

“Eccomi qui pronta a sostenere una sfida che ci rendiamo conto essere impossibile ma il Pd non poteva starsene a casa. L’istituzione Provincia è stata già mutilata nelle sue funzioni dopo l’entrata in vigore della legge Del Rio ma, di fronte ad una richiesta di candidarmi, non me lo sono sentita di dire di no”, ha chiosato la sindaca di Roccasecca.

Barbara Petroni ha accettato la proposta del Pd di candidarsi contro Federico Carnevale con un analogo bagaglio esperienziale del sindaco di Monte San Biagio: sono entrambi al terzo mandato di primo cittadino.

Se il mandato di Carnevale scadrà nel 2029, quello della Petroni avrà termine nella primavera del 2027. Intanto è anche consigliere nazionale dell’Uncem, l’unione dei comuni e della comunità montane, e della Lega italiana delle autonomie: “Naturalmente se la mia coalizione lo riterrà opportuno, sarà pronta per guadagnare la fiducia dei miei concittadini e continuare nel 2027 nell’azione di buona amministrazione per Roccasecca dei Volsci”.

Pronostico chiuso

Federico Carnevale, candidato del centrodestra

Il 15 marzo la musica sarà diversa per tante ragioni per il candidato presidente dei Dem. La ritrovata compattezza del centrodestra sul nome di Federico Carnevale e l’altissimo peso del voto ponderato dei consigli comunali di Latina e Terracina lasciano al sindaco di Roccasecca speranze prossime allo zero per succedere a Gerardo Stefanelli

L’interessata lo sa così come è convinta che la sua sfida si preannuncia improba rispetto alla corsa del candidato presidente indicato dal Senatore di Forza Italia Claudio Fazzone e avallata dagli omologhi coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati.

Barbara Petroni in vista delle politiche del 2027 e delle regionali del 2028 intende verificare la tenuta del “costruendo” campo largo nel fronte progressista. Chiaro l’invito al Movimento Cinque Stelle e ai sindaci civici di sostenerla: “Se non ora, quando?“.