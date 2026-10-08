La mossa del cavallo: Mani Libere prova a disinnescare la bomba Vannacci

Marco Ferrara ritira la sua candidatura alla presidenza del Consiglio e propone Marco Sordi, il consigliere più giovane della Lega. Una mossa inattesa che potrebbe sbloccare quattro mesi di stallo e salvare la consiliatura Mastrangeli dalle sue stesse contraddizioni.

Marco Ferrara ha vinto rinunciando. Nella politica locale, dove ogni posto si conquista e si difende con i denti, il capogruppo di Mani Libere ha fatto esattamente il contrario: si è tolto di mezzo. E così facendo, ha probabilmente salvato la maggioranza di Riccardo Mastrangeli da una crisi che a maggio sembrava risolvibile in pochi giorni e che a settembre era diventata qualcosa di molto più pericoloso; a ottobre è culminata nelle dimissioni del sindaco con conseguente ultimatum di 4 giorni. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via).

Per quattro mesi il Consiglio comunale di Frosinone ha avuto una bomba sul tavolo: l’elezione del nuovo presidente d’Aula. Il titolare dalle elezioni Comunali 2022 Massimiliano Tagliaferri, rassegnando le dimissioni il 30 maggio scorso, con ogni certezza era convinto di creare un problema al sindaco Riccardo Mastrangeli. Difficilmente avrebbe potuto immaginare dove sarebbe arrivata quella decisione.

Quella che sembrava una vicenda interna a Palazzo Munari è diventata, dopo quattro mesi, una crisi politica di dimensioni enormi. La «pratica Frosinone» è finita sul tavolo del centrodestra nazionale, con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia tutti coinvolti. Un po’ come giocare al Lotto sperando un ambo e ritrovarsi con tutti e cinque i numeri indovinati.

Gli errori che hanno incancrenito la crisi

Riccardo Mastrangeli e Max Tagliaferri (Foto © Massimo Scaccia)

Il problema in maggioranza non è nato ieri. La Presidenza del Consiglio è stata solo la punta dell’iceberg. La verità è che si è commesso un enorme errore di sottovalutazione dell’intero quadro politico, lasciando incancrenire per mesi umori, ruggini e antipatie personali. Su questo punto, nessuno nella coalizione di governo può chiamarsi fuori dalla propria quota di responsabilità. Parafrasando Pietro Nenni: chi pensa di fare politica con i risentimenti deve cambiare mestiere.

L’ulteriore errore è stato pensare che la crisi potesse risolversi da sola. Mastrangeli a un certo punto si è stancato delle polemiche e si è concentrato esclusivamente sugli aspetti amministrativi, portando a casa risultati importanti. Il terreno politico però non l’ha più coltivato nessuno e ha prodotto solo aridità. E si è visto.

Eppure, in tutto questo, emerge un dato abbastanza chiaro: nessuno ha interesse a far cadere l’amministrazione prima della conclusione naturale della consiliatura. Nemmeno Fratelli d’Italia che ieri ha preteso la testa degli assessori vannacciani: anticipando una resa dei conti con il generale Vannacci che rischia di essere di proporzioni nazionali. (Leggi qui: Frosinone, Fratelli d’Italia sgancia la bomba: fuori Vannacci dalla Giunta).

Perché nessuno vuole andare a elezioni anticipate

Marco Sordi con il Segretario Organizzativo Regionale della Lega Mario Abbruzzese

La Lega esprime il sindaco: una chiusura traumatica è inaccettabile, ca va sans dire. Fratelli d’Italia, per quanto protagonista di una proposta dirompente — mettere fuori i Vannacciani dalla Giunta — non ha alcun interesse strategico ad aprire una battaglia per la successione immediata a Mastrangeli. Non ha nemmeno un candidato sindaco pronto da mettere in campo: eventuali battaglie per l’alternativa al candidato della Lega si faranno alle elezioni successive, quando Mastrangeli non potrà più ricandidarsi. E poi c’è Forza Italia, che con la fine anticipata della consiliatura ci rimetterebbe l’unico Consigliere provinciale eletto a Palazzo Gramsci: Pasquale Cirillo.

Frosinone è rientrata prepotentemente — più per demeriti che per meriti — al centro dell’agenda politica del centrodestra nazionale. Mandare la città alle urne prima del tempo significherebbe consegnare le chiavi di Palazzo Munari al campo progressista, dopo che Nicola Ottaviani e Riccardo Mastrangeli hanno buttato i duplicati.

Un cadeau che non sta scritto sull’agenda né della Lega, né di FdI, né di FI. Come diceva Cicerone: «Salus rei publicae suprema lex»— la salvezza della cosa pubblica è la legge suprema. L’unità della coalizione, in politica, è questo.

Scaccia e la prova di forza che è durata troppo

Antonio Scaccia

In questo quadro va letta la vicenda dell’area vannacciana, con il vicesindaco Antonio Scaccia sempre più protagonista. Il proconsole di Vannacci a Frosinone ha dimostrato di avere i numeri per tenere inchiodata l’Aula per mesi e per impedire che le votazioni sulla presidenza andassero nella direzione auspicata da Mastrangeli.

La conquista della leadership in politica c’è sempre stata e sempre ci sarà. La sua costruzione passa anche attraverso prove di forza: «potere percepito è potere acquisito». Ma la vera strategia politica è quella di sapersi fermare un attimo prima che la situazione precipiti. Quando lasci la pasta sul fuoco anche solo due minuti oltre il tempo di cottura, rischi di mangiarla scotta.

Mettersi di traverso ad oltranza sull’elezione della presidenza d’Aula non si è rivelata la strategia più indovinata, soprattutto perché la battaglia non riguardava una delibera potenzialmente lesiva dei cittadini, ma una figura di garanzia istituzionale. Il muro contro muro, protratto troppo a lungo, ha finito per trasformare un legittimo diritto di interlocuzione politica in una prova di forza permanente. Si poteva arrivare prima a una soluzione. Elementare, Watson.

La mossa del cavallo: Ferrara propone Sordi

Marco Ferrara (Foto © Massimo Scaccia)

In una situazione già complessa come le equazioni di Navier-Stokes sul movimento dei fluidi, si registra in queste ore l’ennesimo colpo di teatro.

Dimostrando un notevole senso di responsabilità di fronte al rischio del precipizio della consiliatura, il gruppo Mani Libere questa mattina ha provato a sparigliare le carte sul tavolo. Il presidente facente funzioni Marco Ferrara ha annunciato il suo passo indietro, ritirando la propria candidatura al vertice dell’aula e proponendo, come figura di svolta e di sintesi, il capogruppo della Lega Marco Sordi: il Consigliere più giovane della massima assise comunale. Chapeau.

Ferrara ha contestualmente chiesto un analogo gesto al candidato in pectore Giampiero Fabrizi, per uscire dall’impasse. Della serie: senza vinti né vincitori. Della serie, al supermarket della politica nulla è veramente aggratis, Ferrara ha anche chiesto a Mastrangeli un posto in Giunta per Crescenzi o per una persona che lui indicherà.

Foto © Massimo Scaccia

Va riconosciuta la valenza politica di questa scelta. Ferrara, nella conduzione dei lavori d’aula come facente funzioni in questi mesi, ha dimostrato equilibrio, competenza e autorevolezza, maturando pieno diritto di aspirare alla Presidenza. Il suo gesto ha quindi un valore doppio.

La proposta di Crescenzi e Ferrara introduce due elementi nuovi: una figura diversa da quelle fin qui rimaste impantanate nei veti incrociati tra i gruppi e una soluzione generazionale capace di offrire una via d’uscita inaspettata. Risulta veramente complicato per i partiti del centrodestra non fare almeno un ragionamento su questa ipotesi.

Le prossime ore: artificieri o commissario

Se si trovasse la quadra sul nome di Marco Sordi con 17 firme sul documento da consegnare a Mastrangeli entro le 18 di domani sera, potrebbe non essere più necessario arrivare al punto di rottura con l’area di Vannacci — come richiesto da Fratelli d’Italia — e quindi mettere fuori dalla Giunta Antonio Scaccia e Maria Teresa Spaziani Testa.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli con i Capigruppo

Se l’affondo di FdI è stato un ordigno piazzato nella polveriera della maggioranza, e Ferrara nella sua lettera al Sindaco lo ha detto senza mezzi termini: “Fdi ha provato a sfasciare tutto” , l’iniziativa di Mani Libere costituisce una sapiente operazione da artificieri. Serve a disinnescare una situazione potenzialmente esplosiva per l’intero centrodestra a Frosinone: non solo nell’immediato, ma soprattutto nel 2027.

Le prossime ore saranno fondamentali: la consiliatura Mastrangeli è stata finalmente messa in sicurezza, oppure bisognerà preparare una stanza a Palazzo Munari per il commissario prefettizio?