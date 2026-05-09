La notte dello Stirpe e la provincia che resta in panchina

La quarta Serie A del Frosinone consacra il metodo Maurizio Stirpe: programmazione, conti sani e visione. Ma mentre il club costruisce un modello vincente, la politica provinciale continua a muoversi senza strategia comune, prigioniera di ego e micro-carriere.

La notte dello Stirpe è di quelle che restano negli almanacchi e nelle biografie personali. Oltre che nei cuori. Fischi finale, 5-0 al Mantova, promozione aritmetica, stadio in estasi, via Aldo Moro bloccata da caroselli di auto e festa come la notte dei Mondiali del 1982 o del 2006. Un’intera provincia che, ancora una volta, scopre di avere un posto riservato nel salotto buono del calcio italiano.

È la quarta promozione in Serie A nella storia del Frosinone Calcio: 2015, 2018, 2023, 2026. Quattro salti nel massimo campionato in appena undici anni, un ritmo da grande travestita da provinciale. A guidare tutto, sempre lui: il presidente Maurizio Stirpe.

Capacità e passione

Maurizio Stirpe

Stirpe ha dimostrato, di nuovo, di essere un fuoriclasse: non solo dell’imprenditoria ma della gestione umana e societaria. Se qualcuno avesse mai pensato che la sua fosse una coincidenza fortunosa, la nuova promozione toglie ogni margine alla favola. Il Frosinone non è un miracolo sportivo: è un metodo. Semplice da raccontare e difficilissimo da imitare.

Ha certificato sul campo di essere un dirigente moderno, un pianificatore, un uomo capace di costruire strutture, creare organizzazione, scegliere uomini e — soprattutto — fare squadra. Una parola semplice, quasi banale ma completamente sconosciuta alla politica della provincia di Frosinone.

Per capire la portata dell’opera basta sfogliare l’album dei ricordi. Quando Maurizio Stirpe è diventato presidente del Frosinone l’erba al Casaleno era alta oltre un metro, ci si allenava sul piazzale in asfalto. La serie C era un miraggio. Oggi possiede uno degli stadi più moderni e sicuri d’Italia, ha centrato quattro volte la Serie A, ha una gestione finanziaria degna delle più blasonate società, si è dato un’organizzazione professionale e moderna come pochi altri.

Ingegneria sportiva

Il Frosinone Calcio non arriva in Serie A per casualità. Ci arriva perché alle spalle esiste una visione: uno stadio di proprietà diventato cuore pulsante del progetto sportivo ed economico; una società sana nei conti; una programmazione tecnica continua; la capacità di valorizzare giovani, idee e professionalità.

Frosinone che torna in A non è un lampo nel cielo di maggio ma l’ennesimo capitolo di un progetto che ha fatto della programmazione una pratica quotidiana. Scelte tecniche coraggiose, come l’affidamento della squadra a mister Massimiliano Alvini — reduce da esperienze complicate ma rilanciato in Ciociaria — una dirigenza ricalibrata con l’arrivo di Renzo Castagnini, una rosa giovanissima con età media sotto i 24 anni, monte ingaggi tra i più bassi della categoria, appena tre sconfitte in campionato e 40 punti conquistati in trasferta. Non è fortuna: è ingegneria sportiva.

C’è poi un dato che dovrebbe far riflettere più degli altri, al di là degli straordinari meriti sportivi. Il Frosinone — realtà di una provincia agli ultimi posti in Italia per qualità della vita, politiche ambientali ed economiche — è riuscito a costruire nel calcio ciò che il territorio non è riuscito a fare in politica, economia e tessuto sociale. Il presidente, la società, la squadra, l’allenatore si sono sostituiti a chi doveva creare sviluppo e visibilità, restituendo alla gente quell’orgoglio ciociaro scritto a chiare lettere in uno degli striscioni della curva nord.

«Volano per il territorio», poi flatus vocis

Nei prossimi giorni si ascolterà il solito copione. La solita frase: «questa promozione deve essere il volano per lo sviluppo del territorio». Si scriverà di «nuove opportunità economiche», si auspicheranno grandi investimenti. Ma resteranno sempre e solo parole. Flatus vocis. Perché non c’è nessuno capace di metterle in pratica.

Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica

La realtà è che, come accaduto per le tre promozioni precedenti, la politica locale non trarrà alcun insegnamento da questo trionfo. Perché nel DNA di chi governa o ha potere di rappresentanza mancano i concetti base che hanno fatto grande il Frosinone di Stirpe: il fare squadra, il lavorare per un obiettivo comune, il sacrificio del singolo per il bene del gruppo.

Nel calcio di Stirpe esiste una filiera, esiste un obiettivo comune, esiste la capacità di mettere da parte gli ego personali per raggiungere un risultato collettivo. Nella politica locale no. Non esiste una strategia condivisa per infrastrutture, occupazione, industria, università, sanità, collegamenti o sviluppo produttivo. Non esiste una classe dirigente capace di fare sistema. Esistono invece decine di micro-carriere personali. Mentre Stirpe pianifica il futuro della Serie A, l’autostrada per Roma viene percorsa quotidianamente: non per portare investimenti in Ciociaria ma per andare a chiedere candidature, incarichi, posti di sottogoverno e promesse elettorali. Tranne poche rare eccezioni: tutte richieste ad personam. Poco per il territorio.

Il paradosso ciociaro

La provincia di Frosinone continua a perdere giovani, competenze e occasioni. Le grandi vertenze industriali si trascinano senza soluzioni definitive. Le infrastrutture restano incompiute. I territori interni si spopolano. Non esiste sinergia tra gli eletti: esiste solo la carriera individuale. (Leggi qui: Allarme estinzione: giovani in fuga, imprese isolate e una terra senza idee).

(Foto © Mario Salati)

Eppure il paradosso è straordinario: la provincia che non riesce a fare sistema in politica è riuscita a costruire una delle realtà calcistiche più solide e credibili del panorama italiano. Il Frosinone oggi rappresenta molto più di una squadra di calcio: è un simbolo identitario, un raro esempio di efficienza in un territorio che troppo spesso si racconta attraverso occasioni mancate.

Nel calcio di Stirpe esiste programmazione; nella politica locale improvvisazione. Nel primo caso si costruisce valore; nel secondo consenso personale. Non solo. Nel primo si ragiona in termini di territorio; nel secondo in termini di Partito o di corrente. La quarta promozione in Serie A assume così un significato persino sociale: dimostra che anche da una provincia periferica si può arrivare in alto, se esistono competenza, organizzazione, continuità e visione.

E allora sì, teniamocela stretta questa Serie A. Teniamoci stretta questa squadra. Teniamoci stretto questo presidente. Perché, realisticamente, altro non arriverà. In una terra che avrebbe bisogno di decine di modelli Stirpe, ce n’è stato uno soltanto. E nessuno sembra aver avuto voglia di imparare davvero da lui.