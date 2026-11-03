La Notte Nera conquista Ceccano: migliaia di persone a Castel Sindici

Grande partecipazione alla prima edizione dell'evento di Halloween. La Pro Loco guidata da Davide Cerroni porta a casa un successo grazie anche alla sinergia con Progresso Fabraterno. Una squadra giovane che aveva già fatto parlare per la comunicazione e che ha superato la prova dell'organizzazione. Ruggiero tra il ruolo di assessore e quello di “regista” della collaborazione. Non mancano le polemiche

La prima partita l’avevano vinta sui social, la seconda, quella più importante, l’hanno giocata sabato sera e Castel Sindici a Ceccano si è riempito. Migliaia di persone hanno partecipato alla prima edizione della Notte Nera, l’evento di Halloween organizzato dalla Pro Loco di Ceccano, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione di Progresso Fabraterno e altre realtà associative.

Bambini mascherati, famiglie, gruppi di ragazzi. Poi la musica, gli spettacoli e un flusso di visitatori arrivati anche dai Comuni vicini. Una partecipazione che ha interessato l’intero pomeriggio e si è protratta fino a tarda notte. Il risultato è quello raccontato dalle fotografie pubblicate sui social: Castel Sindici pieno di gente. Per la Pro Loco guidata da Davide Cerroni è stata una prova importante. Una prima edizione che ha richiesto mesi di preparazione e che ha riportato uno dei luoghi più riconoscibili della città al centro di una grande manifestazione popolare.

Dal pomeriggio alla notte

Il programma era stato costruito per accompagnare pubblici differenti. Nel pomeriggio i protagonisti sono stati soprattutto i bambini, con la caccia al dolce stregato, la sfilata in maschera, gli artisti di strada e gli spettacoli dedicati alle famiglie. Poi il cambio di atmosfera. Dalla musica dal vivo ai dj set, Castel Sindici ha continuato ad animarsi anche durante la serata. La formula aveva un obiettivo: portare nello stesso luogo generazioni differenti e dalle immagini e dai bilanci diffusi dagli organizzatori, il risultato è arrivato.

C’è poi un aspetto che accompagna spesso le manifestazioni legate ad Halloween. Il rapporto con la tradizione cattolica. Halloween non è una ricorrenza liturgica cattolica e il suo significato contemporaneo, soprattutto quello commerciale e legato ai travestimenti, viene talvolta guardato con diffidenza da una parte del mondo cristiano. Una sensibilità che merita rispetto, ma osservando il programma della Notte Nera, l’impostazione appare quella di una festa popolare, costruita attorno al divertimento dei bambini e delle famiglie, con spettacoli e momenti di aggregazione.

Il lavoro della Pro Loco

Francesco Ruggiero e Davide Cerroni

A tracciare il bilancio è stato il presidente Davide Cerroni. Nel suo intervento ha parlato di migliaia di partecipanti e di una manifestazione che ha richiesto mesi di preparazione. Il riconoscimento principale è andato ai volontari. Ragazze e ragazzi che hanno lavorato prima dell’evento, durante la manifestazione e anche nelle ore successive, quando è arrivato il momento di smontare e sistemare tutto. Perché organizzare una festa di queste dimensioni significa occuparsi di molte cose che il pubblico normalmente non vede. Autorizzazioni, sicurezza, fornitori, allestimenti e gestione degli imprevisti.

C’è poi un altro elemento che merita attenzione. La collaborazione tra la Pro Loco di Ceccano e Progresso Fabraterno. Due associazioni con percorsi che, in occasione della Notte Nera, hanno dimostrato di saper lavorare insieme. Da una parte la Pro Loco, che ha curato l’organizzazione della manifestazione. Dall’altra Progresso Fabraterno, realtà giovanile che negli ultimi anni ha costruito una propria identità nel mondo associativo e politico cittadino, contribuendo alla promozione e alla realizzazione dell’evento.

Una sinergia che, a giudicare dai risultati, ha funzionato. Dietro c’è un gruppo di giovani che ha lavorato per settimane, condividendo responsabilità e affrontando anche le inevitabili difficoltà organizzative. Progresso Fabraterno conferma così una capacità che negli anni l’ha contraddistinta: quella di coinvolgere giovani, costruire iniziative e utilizzare una comunicazione immediata, capace di raggiungere pubblici differenti. La Pro Loco, dal canto suo, ha dimostrato di saper valorizzare queste energie, mettendole al servizio di una manifestazione che ha richiamato migliaia di persone, ma soprattutto ha dimostrato di valorizzare il territorio.

Bronzi ricorda il suo Halloween

In mezzo ai commenti positivi non è mancata una polemica. A sollevarla è stato Pasquale Bronzi, ex consigliere comunale e già delegato al Turismo durante l’Amministrazione Caligiore. Bronzi ha ricordato che nel 2023, quando ricopriva quell’incarico, aveva organizzato una festa di Halloween a Ceccano. Ha riconosciuto il risultato della manifestazione di quest’anno e si è complimentato con gli organizzatori. Poi ha spostato il discorso sulla comunicazione. Nel mirino è finito il professor Pietro Alviti, accusato da Bronzi di utilizzare criteri differenti nel giudicare gli eventi a seconda dell’Amministrazione che li promuove.

Pasquale Bronz

Il riferimento è anche al rapporto familiare tra Alviti e l’assessore Francesco Ruggiero, regista dell’iniziativa e promotore della serata. Secondo Bronzi, chi racconta la vita cittadina dovrebbe mantenere lo stesso metro di giudizio utilizzato negli anni precedenti, evitando che simpatie politiche o rapporti personali influenzino la valutazione delle iniziative. Una critica rivolta principalmente al modo di raccontare la manifestazione, più che alla manifestazione stessa.

La cantera della politica

La Notte Nera lascia anche una fotografia interessante del mondo associativo ceccanese. Una Pro Loco ringiovanita e un gruppo come Progresso Fabraterno che continua a ritagliarsi spazi nella vita cittadina. Il paragone calcistico può aiutare: una cantera, un vivaio nel quale crescono giovani che imparano a mettersi in gioco e ad assumersi le proprie responsabilità.

Una cantera, per funzionare, ha bisogno soprattutto di qualcuno disposto a scommettere sui giovani. Francesco Ruggiero, da sempre impegnato nella loro valorizzazione, ne ha fatto uno dei punti centrali del proprio percorso. Lo dimostra la crescita di quel gruppo nato attorno a Progresso Fabraterno, che qualcuno, un tempo, liquidava semplicemente come un gruppo di “ragazzini” e che oggi continua a conquistare spazio e credibilità nella vita cittadina.

Il merito va però riconosciuto anche al nuovo presidente della Pro Loco, Davide Cerroni, che ha scelto di dare fiducia a questa generazione, affidandole responsabilità concrete. Una scelta tutt’altro che scontata. Spesso, infatti, ai giovani viene chiesto di partecipare, salvo poi esitare quando arriva il momento di lasciare loro spazio. Cerroni ha deciso di scommetterci e i risultati della Notte Nera sembrano avergli dato ragione.