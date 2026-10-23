La Notte Nera parte dalle parole: quando il linguaggio giovane funziona

Il 31 ottobre Castel Sindici ospiterà la prima edizione della Notte Nera, organizzata dalla Pro Loco. Attorno all’evento c’è però già un piccolo caso politico e comunicativo: Progresso Fabraterno ha costruito una campagna social giovane, ironica e riconoscibile. Intanto arriva anche un finanziamento regionale da 40mila euro per trasformare l’ex Cartiera Savoni in un Centro giovanile.

La bara dentro il carro funebre. Castel Sindici di Ceccano sullo sfondo. Poi la scritta: “Se non ti fai vivo, ti passiamo a prendere noi”. Non è il manifesto di un film horror. È una delle immagini della campagna pubblicitaria della Notte Nera, realizzata anche in collaborazione con Taffo, realtà diventata negli anni uno degli esempi più riconoscibili in Italia di comunicazione ironica, provocatoria e capace di trasformare un messaggio in qualcosa che resta impresso.

Il 31 ottobre Castel Sindici ospiterà musica, giochi, artisti di strada, attività per bambini e una lunga serata che andrà avanti fino a notte. Prima ancora dell’evento, però, qualcosa ha già funzionato: la sua comunicazione. È probabilmente questo l’elemento che da giorni sta facendo parlare maggiormente. Post costruiti bene, un linguaggio immediato, immagini capaci di fermare lo scorrimento compulsivo del dito sul telefono. Ironia, qualche provocazione e una grafica che non assomiglia alla classica locandina istituzionale.

Una campagna giovane, nel senso anagrafico e soprattutto nel linguaggio.

Castel Sindici diventa nero

L’organizzazione è della Pro Loco di Ceccano, con il patrocinio del Comune. L’evento partirà alle 16. Nel pomeriggio spazio soprattutto ai più piccoli: caccia al dolce stregato, sfilata in costume, artisti di strada, giochi nel “Maniero stregato” e l’angolo delle trasformazioni dedicato al trucco di Halloween. Poi il programma cambia pubblico perché dalle 20 arriveranno le “Melodie dell’Oltretomba”, con il set acustico di Jordan e Zerbato. Dalle 22 toccherà al dj set di Simone Campioni. Dopo mezzanotte l’After Dark con Maddy. Nel mezzo anche un contest in maschera per gli adulti, con votazione attraverso l’app Weekends.

La formula è semplice: utilizzare uno dei luoghi più riconoscibili della città e trasformarlo per una sera in un contenitore capace di intercettare bambini, famiglie e ragazzi come già avvenuto in tantissime iniziative di questa estate.

Una Pro Loco che cambia pelle

La Pro Loco di Ceccano: Isabella Spinelli (a sinistra), Davide Cerroni (al centro) e Serena Pizzuti (a destra)

Il dato interessante riguarda anche la Pro Loco. Con la nuova guida (Davide Cerroni) appare evidente un tentativo di ringiovanire linguaggi, iniziative e modalità organizzative. La nuova rotta è quella di non essere soltanto il soggetto che conserva tradizioni o organizza appuntamenti già conosciuti: deve portare anche ad interpretare il territorio, capire dove si spostano le diverse fasce di pubblico e creare occasioni capaci di portare persone dentro la città.

La Notte Nera va in questa direzione. Lo fa partendo da un evento popolare come Halloween e provando a costruirci intorno qualcosa di più strutturato. Poi bisognerà vedere quanta gente arriverà davvero ma la prima partita, quella dell’attenzione, è già stata giocata bene.

Il marchio di Progresso

Francesco Ruggiero nella nuova sede di Progresso

Dietro la promozione dell’evento si vede anche un altro stile. Quello di Progresso Fabraterno. Il gruppo non organizza direttamente la manifestazione, che resta della Pro Loco ma la sta spingendo attraverso una comunicazione che ormai è diventata riconoscibile. È sempre stato uno dei loro punti di forza. Progresso Fabraterno nasce come gruppo giovanile e negli anni ha fatto dei social, delle grafiche e di un linguaggio diretto una parte importante della propria identità politica.

Alle Comunali del 2025 presentò una lista con un’età media di circa 26 anni e riuscì a diventare una delle forze più rilevanti della coalizione Querqui. Da quel gruppo sono usciti una consigliera comunale, Federica Pizzuti, e l’assessore Francesco Ruggiero, indicato come il più giovane assessore della storia di Ceccano.

A maggio scorso Progresso Fabraterno ha inaugurato anche una propria sede cittadina. Alla presidenza è arrivato Francesco Pio Pizzuti, già presidente del Consiglio comunale dei Giovani. Insomma, quelli che per anni sono stati chiamati “i ragazzini” stanno continuando a prendersi spazi.

La comunicazione prima della politica

C’è una considerazione da fare: comunicare bene non significa automaticamente amministrare bene. Sono mestieri differenti. Una grafica efficace non sistema una strada, un reel non risolve una pratica amministrativa, un post brillante non sostituisce la capacità di affrontare un problema quando arriva sulla scrivania. Quella verifica avviene nel tempo. È proprio lì che una generazione politica giovane deve dimostrare di saper compiere il salto.

Perché la giovinezza porta velocità, intuizione e una maggiore familiarità con i nuovi strumenti. Può portare però anche fretta, eccessiva sicurezza o una minore esperienza nella gestione delle situazioni più complicate. Non è un difetto generazionale, è semplicemente il normale prezzo dell’esperienza che deve ancora essere costruita.

La scommessa di Querqui

Andrea Querqui e Francesco Ruggiero

Andrea Querqui su questo ha fatto una scelta precisa. Quando ha costruito la sua Giunta ha affidato un assessorato ad un ragazzo di 27 anni, non era obbligato a farlo. Avrebbe potuto scegliere un profilo con tre legislature alle spalle e nessuno avrebbe avuto qualcosa da ridire. Ha scelto Ruggiero. Lo ha fatto dopo che Progresso Fabraterno aveva portato un consenso importante alla coalizione. Una scelta politica, quindi, ma anche un investimento generazionale. Il sindaco ha più volte mostrato di considerare quel gruppo una componente importante della propria maggioranza e oggi quel gruppo continua ad essere presente su diversi fronti: associazionismo, comunicazione, Consiglio dei Giovani e amministrazione comunale.

È una risorsa, ma è anche una responsabilità. Ceccano, da questo punto di vista, sta vedendo nascere un piccolo vivaio politico. Non è la prima volta. Ogni grande area politica ha avuto negli anni una propria cantera. Fratelli d’Italia ha costruito dirigenti attraverso le organizzazioni giovanili della destra. Lo stesso Riccardo Del Brocco arrivò alla politica adulta partendo dal mondo giovanile di Alleanza Nazionale.

Progresso Fabraterno prova oggi a fare qualcosa di simile dall’altra parte. La differenza è che lo fa dentro un’epoca nella quale la militanza passa anche attraverso Instagram, video brevi, storytelling e capacità di costruire un’immagine. La politica del futuro passa anche da lì. Purché non resti lì.

La Cartiera torna ai giovani

Il quadro si completa con un’altra notizia arrivata nelle stesse ore. Il Comune di Ceccano ha ottenuto 40mila euro dalla Regione Lazio attraverso il programma “Giovani Insieme”. Il progetto complessivo vale 50mila euro, con 10mila euro di compartecipazione comunale, e punta a trasformare l’ex Cartiera Savoni in un Centro di aggregazione giovanile. Il progetto è stato seguito proprio dall’assessore Francesco Ruggiero e verrà realizzato con l’associazione Engine4You, selezionata attraverso un avviso pubblico per la coprogettazione.

Ceccano è tra i 25 Comuni beneficiari del Lazio e tra i due della provincia di Frosinone, nella fascia indicata dal Comune. L’obiettivo è coinvolgere almeno 250 ragazzi in 18 mesi, con laboratori su audiovisivo, arti digitali, musica e creatività multimediale. Nel progetto dovrebbero entrare anche l’IIS Ceccano, l’Alessandro Volta di Frosinone e il Conservatorio Licinio Refice.

L’ex Cartiera Savoni torna così ad una vocazione che, almeno nelle intenzioni, ricorda quella originaria. Querqui ha ricordato che la struttura nacque come incubatore di imprese e start up e che negli anni ha attraversato esperienze differenti, dalla mediateca alla casa delle associazioni. Il nuovo Centro dovrebbe provare a riportarla verso un luogo dedicato a creatività, innovazione e progettazione giovanile. Anche qui il messaggio politico è chiaro. I giovani non vengono chiamati soltanto per riempire una lista elettorale o mettere qualche volto fresco su una locandina. Gli viene affidato uno spazio, poi bisognerà vedere cosa sapranno farne.

Il test vero viene dopo

La Notte Nera racconta una capacità comunicativa, mentre la Cartiera Savoni racconta una possibilità amministrativa. Progresso Fabraterno racconta una generazione che sta provando a ritagliarsi un ruolo. La Pro Loco racconta invece un’associazione che appare più giovane e che prova ad aggiornare il proprio linguaggio. La politica, però, ha una regola abbastanza crudele. Per salire servono anni. Per scendere può bastare un pomeriggio.

Oggi questi ragazzi stanno mostrando una buona capacità di comunicare e una discreta attitudine politica. Hanno ancora parecchio da imparare, come è normale, ma almeno stanno facendo una cosa che spesso la politica chiede ai giovani senza poi permettergliela davvero. Stanno provando. Il 31 ottobre la prova sarà a Castel Sindici.

Per ora, prima ancora che si accendano le luci della Notte Nera, una cosa è già arrivata: il messaggio.