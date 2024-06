La partita a poker di Mastrangeli ed il rischio traversone

La partita a poker all'interno della maggioranza che governa il Comune di Frosinone. E che rischio di trasformarsi in una partita a Traversone

È una partita a poker solo per giocatori abili. La verifica di maggioranza che il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli sta portando avanti da giorni con i suoi 21 Consiglieri, altro non è che una sottilissima partita per professionisti della politica. Lo dicono i dettagli che emergono in maniera ufficiale e quelli che i protagonisti dicono a microfoni spenti e taccuini chiusi.

Una partita a poker che però rischia di trasformarsi in un gioco a perdere: il traversone. Nella quale le carte sul tavolo non sono state ancora scoperte tutte. Alcuni le tengono coperte per strategia. Altri bluffano, sperando che nessuno vada a “vedere”. O comunque che ci vada il più tardi possibile. Di fatto, sta andando in scena a Frosinone il sequel del capolavoro cinematografico di Pupi Avati “Regalo di Natale” che si sviluppava intorno ad una mitica partita a carte.

Una commedia amara che ha avuto il merito di regalare forse il più bel film sul poker mai girato. Di un’intensità incredibile, tanto da tenere tutti sospesi sulle sorti della partita a ogni mano, senza mai lasciare prevedere il vincitore.

Nulla di nuovo dal tavolo

Gli incontri con i Consiglieri Comunali stanno rivelando nulla di nuovo al sindaco. I confronti one to one avviati dai giorni scorsi stanno ribadendo cose che già si sapevano. In pratica? Esiste un numero variabile, ma comunque ormai strutturato che va dai 5 ai 7 Consiglieri, che possono essere considerati non in linea con le scelte programmatiche del sindaco. Ergo con il resto della maggioranza. E rimangono sulle loro posizioni. Anche all’esito della verifica.

In linea teorica ci può stare. È legittimo. Poi però esiste anche la coerenza politica e l’appartenenza ad una coalizione con la quale ci si è candidati e si sono vinte le elezioni comunali di Frosinone. Una circostanza questa che forse alcuni hanno dimenticato troppo presto e che danno per scontata anche per il futuro. Non è così.

Questi Consiglieri non si dichiarano fuori dal perimetro della maggioranza. Ne fanno ancora formalmente parte. Si sono collocati stabilmente al confine. Border line. Ufficialmente non fanno rivendicazioni assessorili: ma chiedono l’azzeramento della Giunta.

Il quadro mutato

Antonio Scaccia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Rispetto a due anni fa quando Mastrangeli vinse le elezioni il quadro politico è oggettivamente mutato nel centrodestra, almeno in Consiglio Comunale. Mastrangeli da questo orecchio non ci sente. Almeno per ora.

I Consiglieri malpancisti (almeno 5 di loro), pur facendo parte ufficialmente di Gruppi consiliari diversi, si muovono e agiscono politicamente con grande sintonia e coesione. Di fatto, sono come un vero e proprio Gruppo consiliare unito. E sistematicamente rappresentano, sia dentro che fuori l’Aula, l’area critica verso l’operato del sindaco. Su tante tematiche.

In ogni caso, la verifica politico-programmatica (e di Giunta, perché questo alla fine della fiera è l’obiettivo finale di più di qualcuno) si svolge in uno scenario nel quale il 90% dei gruppi consiliari di maggioranza sono spaccati al proprio interno; l’unico che fa eccezione è il gruppo del Vice Sindaco Scaccia. E questa è oggettivamente una criticità nella criticità. Non solo per Mastrangeli. Per chiunque. (Leggi qui: Rimpasto, adesso si fa sul serio).

Questi i fatti.

Ma nessuno vuole rompere

Angelo Pizzutelli

È chiaro che nessuno vuole restare con il cerino in mano. Intanto alle dimissioni di massa nessuno ci pensa. Diciassette firme (tante ne servono) da mettere davanti al notaio per decretare la fine anticipata della consiliatura Mastrangeli non ci sono realisticamente. Né in maggioranza, né sommando i disponibili tra le file dell’opposizione.

La minoranza infatti deve ancora cominciare il lungo e delicato processo di ricucitura politica nel centrosinistra cittadino. È un percorso complicato, che richiede tempo e che non può essere risolto in pochi mesi di campagna elettorale. Ed il tempo serve all’opposizione anche per lavorare ad una candidatura a sindaco unitaria, che renda il Comune capoluogo contendibile al centrodestra, dopo decenni.

Inoltre, non si capisce perché i Consiglieri di minoranza dovrebbero fare un “piacere” alla maggioranza, nel raggiungere il traguardo delle 17 firme. Dovrebbero firmare praticamente tutti i Consiglieri di opposizione per provare ad arrivare a 17, considerati i numeri potenziali dei “malpancisti di maggioranza”. Circostanza quindi impossibile da realizzarsi.

In ogni caso, nessuno sega il ramo dell’albero sul quale è seduto. E sul quale non è detto che possa tornare a sedersi. Presto.

Gli echi dalla Regione

Francesco Rocca

Dalle postazioni d’ascolto, tutti stanno con l’orecchio teso verso la Regione Lazio. Molto della futura stabilita a breve termine per l’amministrazione comunale di Frosinone passa per le scelte che faranno il governatore Francesco Rocca ed il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone. Gli azzurri hanno raddoppiato la propria forza in Aula e reclamano un riequilibrio della Giunta, il Governatore non è molto propenso sulla base di due principi. Quali?

Il primo. Se ogni spostamento di Consigliere da un Gruppo all’altro comporta la necessità di un riequilibrio allora si rischia di passare la legislatura a rimpastare l’esecutivo. Per Francesco Rocca vale l’istantanea scattata il giorno della sua proclamazione: quelli sono i Gruppi. Ed un chiaro segnale di questa sua visione lo ha dato ieri al momento della firma dell’accordo di Programma con il ministro Matteo Salvini. Facendo capire che l’assessorato di Pasquale Ciacciarelli è blindato. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 19 giugno 2024).

Il secondo. Gli otto voti disponibili per Forza Italia contro il solo voto della Lega non si sono tramutati in voti dentro le urne Europee. Nel centro Italia la differenza è dello 0,75%,. (Leggi qui: I numeri non quadrano, Forza Italia convoca il Direttivo).

Lecito attendersi una reazione da Forza Italia. Che ha i numeri per destabilizzare le amministrazioni comunali a Frosinone, a Latina ed a Viterbo.

Exit strategy

Mario Abbruzzese

L’exit strategy, per qualcuno, potrebbero essere le dimissioni del sindaco. Ed in questo caso si aprirebbero nel centrodestra scenari politici imprevedibili. Mastrangeli ovviamente si candiderebbe di nuovo alla guida del Capoluogo: in quota Lega. E questa volta lo farebbe non da civico ma ufficialmente. La veste civica ormai è diventata troppo stretta: non sarebbe più credibile agli occhi degli altri due partiti della coalizione: Fdi e FI.

A consolidare la legittimità della candidatura in quota Lega bilanciando ogni altra pretesa ci sono i numeri portati alle Europee da Mario Abbruzzese. L’esponente cassinate sostenuto da tutta la Lega ciociara è stato il più votato nel Lazio ed è il primo dei non eletti leghisti a Bruxelles. In queste condizioni, un riconoscimento al Partito va dato. A loro volta però Fratelli d’Italia e Forza Italia sono sicuramente, confortati dalle percentuali raggiunte da ognuno a Frosinone, ma anche a livello regionale, nella varie competizioni elettorali (ultime le europee). Chiaro che si siederebbero al tavolo delle trattative avanzando anche loro, questa volta, delle rivendicazioni per esprimere la candidatura a sindaco.

Sarebbero delle trattative estremamente complicate. Che nemmeno le primarie potrebbero semplificare. Tali da non poter escludere una pluralità di candidature a primo cittadino nel centrodestra. Che a quel punto non sarebbe più una coalizione. Andrebbe quindi spaccato e diviso. Praticamente quello che ha fatto per 15 anni il centro sinistra nel Capoluogo. E i risultati si sono visti. Tutti.

La partita pericolosa

Frame dal film Regalo di Natale

Per questo, la partita a poker che si sta giocando in maggioranza rischia di essere estremamente pericolosa. Ben più pericolosa di quella che giocarono nel 1986 nel film “Regalo di Natale”, Lele e Stefano pensando di “fregare” l’avvocato Santelia. Il quale, da esperto baro professionista, si era già messo d’accordo con Ugo per spennare Lele e Stefano.

Il gioco del poker è sempre estremamente rischioso. Nella vita, come in politica. Non si è mai sicuri di vincere. Anzi, spesso si perde.