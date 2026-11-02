La partita dei rifiuti è un caso politico: la gara slitta ancora, ora a dicembre

Ad Anagni tiene banco l'appalto della nettezza urbana. Doveva essere celebrato ad agosto, poi a settembre e ottobre. Adesso il nuovo termine è fissato al 16 dicembre. Il Pd attacca l'amministrazione Natalia: «Gli anagnini meritano rispetto». In ballo oltre 20 milioni di euro per otto anni

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Nel 1992, negli Stati Uniti, la campagna elettorale di Bill Clinton trovò la propria bussola nell’iconico slogan ideato da James Carville: «It’s the economy, stupid!». A distanza di oltre trent’anni, osservando le dinamiche amministrative della città di Anagni, quella formula potrebbe essere aggiornata così: «It’s the rubbish, stupid!».

Perché l’amministrazione di Anagni guidata dal sindaco Daniele Natalia, mentre cerca di accreditarsi puntando su nuovi progetti e annunci ad effetto, rischia di inciampare su uno dei settori più cruciali e sensibili per la vita quotidiana dei cittadini: la gestione e il trattamento dei rifiuti .

Un servizio fondamentale, il cui eventuale malfunzionamento, se i continui rinvii dovessero proseguire, potrebbe alimentare un malcontento popolare ben oltre il livello di guardia. Uno scenario particolarmente delicato per una giunta impegnata a consolidarela propria stabilità e a costruire le condizioni per una riconferma.

Da agosto a settembre: un rinvio chiama l’altro

Il circolo anagnino del PD ha sollevato il caso dei continui rinvii della gara d’appalto per la raccolta dei rifiuti

Ed è proprio questo ciò che sta accadendo. La gara per il rinnovo del servizio, gestito ormai da anni da un’azienda che, per usare un eufemismo, non gode di particolare apprezzamento in città, avrebbe dovuto essere celebrata ad agosto. Il termine è stato poi spostato a settembre, successivamente a ottobre e ora, invece, la nuova scadenza è fissata a dicembre.

Ufficialmente, come ha spiegato anche il primo cittadino, il rinvio sarebbe legato a ragioni burocratiche e alla complessità di un appalto di notevole entità. Una spiegazione legittima, ma che non ha impedito alla vicenda di alimentare una polemica rapidamente trasformatasi in uno scontro politico.

A sollevare il caso con forza è stato il Partito Democratico di Anagni, che ha acceso i riflettori su un iter procedurale ormai simile a una tela di Penelope in salsa amministrativa. «Da luglio a settembre. Da settembre a ottobre. Infine da ottobre a dicembre! La gara per l’affidamento del servizio rifiuti ad Anagni non trova pace. Siamo al terzo posticipo, per un capitolato fondamentale per la vita della città», ha denunciato il PD locale.

Il cronoprogramma di un settore così strategico continua, insomma, a slittare, alimentando interrogativi sui tempi e sulle modalità con cui l’amministrazione intende arrivare all’affidamento del nuovo servizio.

Le critiche del PD e la questione dei rifiuti

La posta in gioco, d’altronde, non è affatto secondaria. Al centro della vicenda c’è «un appalto milionario (€ 20.148.411,34) che sembra non trovare pace e che consegnerà la gestione delicatissima e strategica per la città a una ditta per almeno otto anni», hanno sottolineato i dem. L’importo considerevole e la durata del contratto rendono questa procedura uno snodo di grande rilievo politico ed economico per il futuro del Comune. Eppure, le scadenze continuano a spostarsi: «L’affidamento dell’appalto misto dei servizi e delle forniture per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dell’igiene urbana del Comune di Anagni scadrà, adesso, il 16 dicembre prossimo».

Francesco Sordo, segretario cittadino del PD

In un contesto nel quale i cittadini misurano la qualità dell’azione amministrativa soprattutto attraverso l’efficienza dei servizi essenziali, dalla pulizia delle strade alla puntualità della raccolta, l’incertezza sulla nuova gara rischia di trasformarsi in un problema politico per la maggioranza di centrodestra. La percezione di un’amministrazione concentrata su annunci e progetti di ampio respiro, ma alle prese con difficoltà sulle questioni più concrete, potrebbe infatti incidere sul rapporto di fiducia con la cittadinanza.

Anche perché c’è un altro elemento da non sottovalutare: la Tari. E non poco. Il PD anagnino ha richiamato l’attenzione proprio sul peso economico del servizio per le famiglie, parlando di «un servizio che, come più volte denunciato in questi anni, ha conosciuto molte criticità. Per un ambito i cui costi, attraverso la Tari tra le più salate in provincia di Frosinone, i cittadini hanno visto crescere in maniera esponenziale negli anni».

Il tema, dunque, non riguarda soltanto i tempi della procedura. Pagare tariffe che il PD definisce tra le più elevate della provincia, a fronte di un servizio sul quale vengono sollevate contestazioni e di una gara che continua a slittare, rappresenta un elemento destinato ad alimentare il dibattito pubblico.

I dem chiedono chiarezza

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Da qui l’affondo finale dei democratici: «Chiediamo all’amministrazione comunale di centrodestra di fare chiarezza. Di spiegare ai cittadini cosa sta succedendo. Il centrodestra non può permettersi di gestire un appalto del genere con questa superficialità. Gli anagnini meritano rispetto».

La vicenda dei rifiuti si conferma così una questione che va ben oltre una semplice procedura di appalto. Perché, se i grandi progetti possono occupare il centro della comunicazione politica, sono soprattutto i servizi quotidiani, quelli che i cittadini sperimentano direttamente, a incidere sulla percezione dell’operato di un’amministrazione. E ad Anagni, almeno per il momento, la questione dei rifiuti è diventata una delle partite più delicate sul tavolo della giunta Natalia.