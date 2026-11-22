L'ascensore inclinato torna centrale nel dibattito politico di Frosinone. Marzi lega il sostegno a Mastrangeli alla sua ripartenza. Scaccia ne ricostruisce la storia. Mastrangeli è fiducioso.

Sui muri di Frosinone è comparso un manifesto a tema scacchistico, con un cavallo e un alfiere. Sopra, lo slogan della lista di Domenico Marzi: «pronto in tre mosse!». Sotto, la firma politica, quella di un’opposizione che si definisce costruttiva. Il cavallo scavalca gli ostacoli, l’alfiere cammina solo in diagonale, come un impianto inclinato. L’unico pezzo che sulla scacchiera non si muove è quello di cui si discute.

Lo stesso messaggio, due registri

In strada il manifesto, in Aula la sostanza. Durante il Question time del Consiglio Comunale l’altro pomeriggio, quasi tre ore di seduta con 14 Consiglieri presenti e il debutto di Paolo Fanelli come presidente d’Aula , l’ex sindaco Marzi ha legato i propri orientamenti futuri, soprattutto in vista delle comunali del 2027, alle risposte sull’impianto: «L’importante è riattivare l’impianto. Fatelo e sarò attento positivamente verso sindaco e amministrazione. Diversamente, come si dice, impeto e assalto».

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

Fuori dalla grammatica politica: l’appoggio al sindaco Riccardo Mastrangeli passa dall’ascensore. L’ascensore smette di essere un’opera e diventa una condizione. Perché? Sdoganerebbe il colloquio tra due poli che quattro anni fa sono stati contrapposti: Marzi e Mastrangeli erano i due candidati sindaco alle Comunali del 2027. In questa consiliatura è accaduto di tutto nei loro rispettivi campi: il centrodestra si è sgretolato, il centrosinistra è evaporato. E allora?

L’ascensore rimesso in movimento manderebbe la politica in cantina e metterebbe al centro del soggiorno l’aspetto amministrativo: si parla delle cose da fare per la città e non più delle bandiere.

Scaccia, la storia e il conto

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli

Mastrangeli in Aula non c’era, trattenuto da impegni improrogabili. Ha risposto il vicesindaco Antonio Scaccia, che ha ripercorso la storia dell’impianto: ideato, progettato, realizzato ed inaugurato durante le amministrazioni Marzi; poi circa 300mila euro spesi per rimetterlo in funzione senza risolvere il problema, criticità tecniche accumulate negli anni, lo stop deciso nel 2020, nessuna riparazione riuscita. Con qualche stoccata a Marzi, che da sindaco quell’opera l’aveva voluta.

Marzi ha risposto con una domanda: perché nessuno dei sindaci successivi, Michele Marini, Nicola Ottaviani, Riccardo Mastrangeli, ha mai avviato azioni di rivalsa verso l’appaltatore che avrebbe eseguito male i lavori? Il confronto si è fermato alla colpa, mentre l’impianto aspetta la tecnica: chi ha sbagliato è una domanda sul passato, e nel passato l’ascensore è già fermo.

Poi c’è febbraio. Mastrangeli, senza entrare nella polemica, avrebbe però mandato un chiaro segnale all’ex avversario e potenziale alleato di domani. Un segnale con cui ha espresso informalmente fiducia che il cantiere possa rimettersi in moto entro quel mese.

Due dettagli contano. Il primo è l’avverbio: informalmente, cioè senza il peso di un atto. Il secondo è il sostantivo: la data riguarda i lavori, non l’impianto. Febbraio è la scadenza del cantiere, non quella dell’ascensore, e Marzi la sua condizione l’ha posta sull’ascensore. Se fosse rispettata, la scadenza cadrebbe a pochi mesi dalle comunali.

Il prezzo dell’attesa

La sala ed il palco di Nexus

C’è uno sfasamento di scala: mentre a Fiuggi, a Nexus, si discuteva di alta velocità e dello scalo aeroportuale civile ipotizzato per Frosinone, il capoluogo continuava a girare attorno all’ascensore. (Leggi qui: Le eredità di Nexus: la Tav come certezza e Vannacci come incognita).

Nella stessa seduta Marzi ha invitato l’amministrazione a rinunciare, per ora, alla vendita dell’ex MTC: dopo vendite andate deserte, la struttura si sarebbe deprezzata fino a 1 milione e 200 mila euro, valore che l’ex sindaco giudica fuori mercato; per l’ente, sostiene, sarebbe una svendita.

Per l’ex MTC il prezzo dell’attesa è già scritto in cifre; per l’ascensore ancora no.

Scendere dall’auto

Riccardo Mastrangeli e Gianluca Di Trocchio

Nella serata dell’ascensore fermo, l’unica novità che promette movimento è una figura nuova. L’assessore alla Polizia Municipale Gianluca Di Trocchio, da poco in carica, ha annunciato entro fine anno il vigile di prossimità, pensato per la movida del centro storico, dove a volte compaiono vere baby gang; dal 2027 l’idea dovrebbe estendersi ad altre zone del capoluogo ritenute sensibili. Compiti di vigilanza e di prevenzione che, nelle sue parole, significano «fermarsi, scendere dall’auto, prendere contatto con cittadini e commercianti».

Quanto a Fanelli, ha avvertito che non gradisce i dibattiti fuori microfono, perché «così si genera il caos»; e per il battesimo ha scelto camicia bianca, giacca nera e gilet bordeaux, senza cravatta.

Nella serata dell’ascensore fermo, la sola proposta che promette di muoversi è quella di scendere dall’auto. Resta una mossa che nel racconto della seduta nessuno dichiara: che cosa succede se a febbraio riparte il cantiere, ma non l’ascensore.