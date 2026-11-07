La partita di Paola per Cassino

A Cassino Paola Polidoro propone di ripartire dal programma e non dal candidato sindaco. FdI, Lega e civici rispondono, ma restano distanze. La giornata di prevenzione del 31 ottobre conta oltre trecento visite e screening.

A Cassino c’è una cosa che riesce quasi sempre a mettere d’accordo tutti: la necessità di mettersi d’accordo. Il problema, semmai, comincia un minuto dopo. Quando bisogna stabilire su cosa, con chi e soprattutto sotto la guida di chi. È la vecchia maledizione del centrodestra cassinate. Quella che trasforma ogni tentativo di costruire un’alternativa in una partita a scacchi nella quale tutti vogliono muovere il re e nessuno è disposto a fare il pedone.

A lanciare il sasso nello stagno è stata Paola Polidoro, già candidata sindaco e referente del progetto civico Jammi Cassino. La proposta, nella sua semplicità, contiene un elemento potenzialmente rivoluzionario per le abitudini della politica cittadina: smettere di cercare prima il candidato sindaco e cominciare a chiedersi quale città si vuole governare. In pratica:

Prima il programma, poi la coalizione. Prima le idee, poi le ambizioni. Prima il progetto, poi le fotografie di gruppo. Un ragionamento che, a queste latitudini, rischia quasi di sembrare sovversivo. Eppure il dato politicamente interessante non è tanto l’appello. È quello che è accaduto dopo.

Le risposte inattese

Perché a rispondere non sono stati soltanto gli amici di sempre o i compagni di viaggio del civismo. Sono arrivati segnali da Fratelli d’Italia con Fabio Marino, dalla Lega con il segretario cittadino Vincenzo Marrone, e dall’area civica con Armando Russo di Cassino Al Centro. In più c’è la vicinanza con Gabriele Picano, vicepresidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata, con il quale Polidoro ha organizzato una giornata di prevenzione sanitaria.

Diverse risposte, diverse sensibilità, diversi modi di interpretare la stessa esigenza. E soprattutto tre interlocutori che, pur partendo da posizioni differenti, riconoscono la necessità di ricostruire un percorso politico alternativo all’amministrazione di Enzo Salera.

Naturalmente, il diavolo si nasconde nei dettagli. Perché se Polidoro chiede di partire dalle idee, Marino ricorda che l’iniziativa politica deve spettare ai Partiti pur riconoscendo pari dignità ai civici. Marrone rivendica la necessità di una coalizione di centrodestra capace di tenere insieme tutte le sue componenti. Russo, invece, insiste sul metodo e sulla necessità di verificare prima le convergenze programmatiche, senza scambiare la disponibilità al dialogo per un’alleanza già sottoscritta.

Insomma, tutti vogliono costruire la casa. Ma sulla proprietà del terreno, sulla scelta dell’architetto e sulla distribuzione delle stanze la discussione deve ancora cominciare.

Il significato oltre l’appello

La fila ai gazebo

Ed è proprio qui che l’iniziativa di Paola Polidoro assume un significato politico che va oltre il contenuto del suo appello. Perché, almeno per il momento, è riuscita a fare una cosa che alla politica cassinate non riesce spesso: costringere interlocutori diversi a rispondere alla stessa domanda. Non chi debba candidarsi a sindaco. Ma quale alternativa si voglia offrire alla città. Perché non basta essere all’opposizione per essere un’alternativa. Sembra una differenza da poco. A Cassino, invece, potrebbe essere l’inizio di una storia diversa. Oppure l’ennesimo capitolo di una storia già vista.

C’è però un elemento che rende questa fase politicamente più interessante di quanto possa apparire. Paola Polidoro non si è limitata a lanciare un appello alle forze alternative all’amministrazione Salera, chiedendo di sedersi attorno a un tavolo. Quel tavolo, in qualche modo, ha già cominciato a costruirlo. Non necessariamente con i partiti, ma con le persone, le competenze e le realtà del territorio.

Ed è qui che entra in scena Gabriele Picano, vicepresidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata. Il rapporto tra i due non è soltanto una questione di fotografie, dichiarazioni di stima o reciproche cortesie. Ha già prodotto qualcosa di concreto. E in politica, dove spesso si misurano le alleanze contando le presenze alle conferenze stampa, non è un dettaglio secondario.

Il metodo prima dell’accordo

Gabriele Picano

Perché mentre Fratelli d’Italia, Lega e civici ragionano sul perimetro della futura coalizione, Polidoro prova a dimostrare che un metodo di lavoro può esistere anche prima di un accordo politico. E che le convergenze possono nascere attorno alle cose da fare, anziché essere cercate soltanto attorno a un candidato da sostenere.

Naturalmente sarebbe prematuro trasformare una collaborazione riuscita in un’alleanza politica già definita. Così come sarebbe sbagliato confondere il successo di un’iniziativa pubblica con un’investitura elettorale. Ma ignorare il significato politico di certe dinamiche sarebbe altrettanto miope.

C’è una differenza sostanziale tra chiedere agli altri di condividere un progetto e dimostrare che quel progetto è già capace di camminare sulle proprie gambe.

Ed è probabilmente questa la carta che Polidoro sta cercando di giocare. Non rivendicare una leadership per diritto di precedenza, né pretendere che la sua precedente candidatura a sindaco rappresenti un titolo di proprietà sull’opposizione. Piuttosto costruire, iniziativa dopo iniziativa, una credibilità che possa diventare anche peso politico.

Il rischio, naturalmente, è che tutto questo venga letto come una candidatura mascherata. Ma è il paradosso della politica: se non fai nulla, non sei credibile; se cominci a fare qualcosa, qualcuno sospetta immediatamente che tu voglia candidarti.

Le promesse hanno una data

E allora vale la pena guardare a ciò che è accaduto la settimana scorsa in piazza Diamare. In politica le promesse hanno spesso una data di nascita. Molto più raramente ne hanno una di scadenza. E ancora meno frequentemente una di realizzazione. A Cassino, questa volta, il calendario ha raccontato una storia diversa.

La settimana scorsa piazza Diamare si è trasformata in un presidio di prevenzione sanitaria gratuita. Una giornata dedicata alla salute che ha visto medici, operatori sanitari e cittadini incontrarsi fuori dagli ambulatori, nel cuore della città. Oltre trecento visite e screening nel corso della giornata, tra prevenzione del tumore al seno, della cervice uterina e del colon retto, visite ginecologiche, controlli diabetologici e cardiologici e check-up nutrizionali. Prestazioni gratuite, accessibili ai cittadini, in una piazza che per qualche ora ha cambiato funzione.

Il titolo scelto strizzava l’occhio ad Halloween: «Dolcetto o Controlletto? La salute non fa scherzi!». Ma dietro la trovata comunicativa c’era una vicenda che con gli scherzi aveva poco a che fare. E che, soprattutto, racconta qualcosa di interessante sul modo in cui si sta muovendo una parte dell’opposizione cassinate. Per capirlo bisogna tornare indietro di qualche mese.

Quel populismo di sostanza raccontato ad agosto

L’iniziativa Cassino On di agosto

Indietro fino all’inizio dello scorso agosto quando si è tenuto il secondo appuntamento di Cassino ON, la piattaforma programmatica promossa dall’ex candidata sindaco. Cinque temi, altrettante proposte e un metodo che provava a distinguersi dalla tradizionale liturgia dell’opposizione. Non limitarsi a denunciare ciò che non funziona. Provare a costruire soluzioni. (Leggi qui: Il populismo di sostanza: la strategia paziente di Paola Polidoro per Cassino).

Tra gli elementi messi in evidenza c’era proprio l’intervento dell’avvocato Gabriele Picano, vicepresidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata. In quell’occasione Picano aveva assunto un impegno preciso: organizzare giornate di screening sanitari gratuiti a Cassino, inizialmente prospettate per la fine di settembre. La data è slittata. La promessa, però, non è evaporata.

E il 31 ottobre quella promessa ha preso la forma di gazebo, camici bianchi, strumenti diagnostici e cittadini in attesa di un controllo. Perché il vero problema delle iniziative pubbliche non è annunciare qualcosa davanti a una platea. È riuscire a ricordarsene quando le sedie vengono ripiegate, i microfoni spenti e i riflettori accesi altrove.

Picano mantiene l’impegno

L’avvocato Gabriele Picano con la dottoressa Giovanna Colella

La giornata di prevenzione è nata da quella promessa e ha preso forma grazie alla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Tor Vergata, l’ASL di Frosinone, Cassino ON, il Centro San Benedetto, la Casa di Cura Sant’Anna e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cassino.

Una rete di soggetti che ha messo insieme competenze sanitarie, associazionismo e partecipazione civica. Sul posto, di primo mattino, a seguire il lavoro di medici, collaboratori e volontari, il direttore sanitario della ASL di Frosinone, Giovanna Colella.

«La straordinaria risposta dei cittadini di Cassino a questa iniziativa – ha detto Giovanna Colella – conferma quanto sia fondamentale investire nella sanità di prossimità. Come ASL Frosinone siamo convinti che la prevenzione debba uscire dagli ospedali per incontrare le persone nei loro contesti quotidiani, abbattendo ogni barriera all’accesso alle cure».

«La partecipazione – spiegano invece Picano e Polidoro – ci dice che esiste una domanda concreta di prevenzione e che iniziative come questa possono rappresentare un’importante opportunità per il territorio. Per questo vogliamo lavorare, insieme alle strutture sanitarie e ai professionisti disponibili, per organizzare nuovi appuntamenti, cercando di raggiungere anche i quartieri periferici e le zone della città più distanti dal centro».

Il seme lanciato nel solco

Paola Polidoro

La risposta arriverà nei mesi successivi, quando bisognerà verificare se la stessa capacità di costruire relazioni e coinvolgere competenze potrà essere applicata anche agli altri dossier aperti sul tavolo di Cassino ON. E, soprattutto, se potrà diventare il terreno sul quale costruire quel progetto politico condiviso che oggi tutti dichiarano di volere.

Perché il rischio è sempre lo stesso. Che l’appello di Polidoro finisca per produrre una lunga stagione di dichiarazioni, distinguo, disponibilità condizionate e riunioni preparatorie. Quelle nelle quali si discute per settimane di chi debba convocare il tavolo, prima ancora di decidere cosa metterci sopra.