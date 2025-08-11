La polemica che non c’è mostra i nervi scoperti del centrosinistra

Ad Anagni un post del segretario del PD Francesco Sordo con citazione di Vecchioni scatena la reazione di Luca Santovincenzo che si sente chiamato in causa sulla vicenda degli animali liberi in campagna. Poi il dirigente dem precisa: "Nessuna presa in giro, è una questione privata". Ma la frittata è fatta e denota un logoramento dei rapporti nel fronte progressista. Altro che alternativa al centrodestra di Natalia

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

C’è una questione che da qualche ora tiene banco all’interno del centrosinistra di Anagni. E che dimostra come sia al momento assolutamente utopistica, al di là di ogni possibile opinione, l’idea di un fronte progressista allargato ed unito. Un fronte che abbia qualche possibilità di competere seriamente alle prossime elezioni comunali per battere il centrodestra targato Natalia.

La questione fa riferimento ad una polemica probabilmente infondata ma proprio per questo molto significativa. Una polemica scatenata su un tema che da tempo è importante in città. Ovvero quello degli animali che circolano liberamente nelle campagne cittadine.

Sordo cita Vecchioni ed accende la miccia

Francesco Sordo, segretario anagnino del PD

Un tema da tempo sollevato dal consigliere comunale di LiberAnagni Luca Santovincenzo, che qualche mese fa aveva fatto arrivare in Consiglio comunale una mozione al riguardo. Passano poche ore, e sulla pagina personale del Segretario del Partito Democratico di Anagni Francesco Sordo viene pubblicato un post in cui si citano alcuni versi di una ben nota canzone di Roberto Vecchioni. Un intervento che da molti viene visto come una, per usare un’espressione light, presa in giro delle posizioni di Santovincenzo e del gruppo a cui lo stesso Santovincenzo fa riferimento.

Una nuova tappa, sempre per molti, della ormai radicata lotta interna al Partito Democratico di Anagni. Che vede ormai da tempo la maggioranza del Pd, capitanata appunto da Sordo, opposta alla minoranza che vede in Santovincenzo il proprio punto di riferimento. Una contrapposizione che adesso si estende anche agli altri esponenti del centrosinistra. In una intervista delle ultime ore infatti a Santovincenzo viene chiesto conto proprio del post di Sordo.

Santovincenzo attacca ma il segretario precisa

Luca Santovincenzo

E Santovincenzo risponde attaccando il Partito Democratico. Che avrebbe, di fatto consegnato all’attuale amministrazione di centrodestra il governo della città, con scelte poco lungimiranti. Una critica che, anche se Santovincenzo non lo dice in modo chiaro, sembra estesa non solo al Pd ma anche agli altri Partiti che compongono il centrosinistra anagnino.

Poche ore dopo lo stesso Sordo puntualizza che il suo post è legato ad una vicenda privata e non vuole essere assolutamente una presa in giro del consigliere di minoranza. Sarà senz’altro così.

In ogni caso, il fatto stesso che si sia montata una polemica su questa vicenda rende in modo evidente lo stato dei rapporti tra forze politiche che, superando evidenti limiti, anche caratteriali a questo punto, dovrebbero provare a ragionare per cercare un percorso comune in vista delle prossime Comunali. Un percorso che, così facendo, è destinato (per responsabilità di tutti, sia chiaro) a non essere costruito. Consegnando così di nuovo la città di Anagni alla maggioranza di centrodestra. Con o senza Natalia.