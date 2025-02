La politica a Latina: il grosso e il grande del centrodestra

Il sistema politico pontino è bloccato tra chi è destinato a vincere sempre e chi a vincere non ci può neanche sperare

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Marco Pannella diceva della DC che era un Partito grosso non grande. Lo stesso concetto vale per quello che è una costante nella politica pontina: un centrodestra che è un gigante elettorale ma incapace di sintesi politica. Si fanno, sempre, aggregazioni per vincere (e vincono quasi sempre) poi si trova un agire amministrativo al minimo, in una sintesi politica lasciata al non detto.

Nelle ore scorse al Congresso cittadino di Latina di Fratelli d’Italia era evidente la forza. Ma gli interventi degli alleati non erano saluti: sono state puntualizzazioni, rilanci. Fratelli d’Italia voleva certo dire “siamo una locomotiva”, gli altri sono venuti a dire che il viaggio potrebbe essere veloce o lento e verso dove non è ancora certo e i vagoni potrebbero frenare . (Leggi qui: Latina, congresso comunale FdI, ancora scintille tra “alleati”).

Come dire la grandezza elettorale rischia l’impotenza prospettica. Naturalmente questo è possibile per la mancanza assoluta di un problema: la lepre sa correre veloce, ma se in giro non ci sono volpi perché farlo?

Sistema bloccato

Il Congresso di Fratelli d’Italia sancisce la pax dei Nicola (Calandrini e Procaccini), la forza attrattiva del Partito.

Gli alleati si presentano tutti: Forza Italia, Lega, Noi Moderati. Ma non si entusiasmano e le sfumature contano. Resta il nodo di fare di un gigante elettorale un campione prospettico, ma per farlo ci vorrebbe una ragione, un rischio.

Il senatore Nicola Calandrini

Il sistema politico pontino è bloccato tra chi è destinato a vincere sempre e chi a vincere non ci può neanche sperare e quindi si vive alla giornata. La politica pontina ha un male strutturale non ha movimento, non ha bisogno di farsi grande basta rimanere grossa .

Del resto i compartimenti stagni erano evidenti. I Partiti del centrosinistra non c’erano al Congresso cittadino di Fdi a parlare di politica, ma ci sono a parlare di Fondazione del Centenario. La purezza formale in politica e la prassi amministrativa necessaria. Invece? Per essere grandi e non grossi bisognerebbe fare politica in scontri duri e chiari.