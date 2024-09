La politica del bicchiere d’acqua un segnale straordinario per il mondo

L'evangelista Marco risponde alla domanda: chi sono i buioni? La discriminante con il male non sta nelle parole, nelle idee, ma nelle azioni. Chiunque fa del bene viene da Dio. Il monito sempre attuale di Paolo VI

Pietro Alviti Insegnante e Giornalista

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Mc 9.41

Il versetto di Marco risponde ad una domanda della sua comunità: chi sono i buoni? Chi fa la volontà di Dio? La risposta è chiarissima e nel contempo molto scomoda, per le nostre abituali categorie. La discriminante fra il bene e il male non sta nelle parole, nelle idee, ma nelle azioni. Chiunque fa del bene viene da Dio.

E’ un concetto presente molto frequentemente nel messaggio di Gesù e dei suoi discepoli, fino a culminare nell’affresco del capitolo 25 di Matteo, che è poi riportato in tutte le raffigurazioni del giorno del giudizio. Su cosa saremo giudicati? Che cosa Dio peserà della nostra vita? Le parole che abbiamo detto o le nostre azioni?

L’abito non fa il… buono

Quando avete dato un bicchiere d’acqua a qualcuno che ne aveva bisogno, ecco voi l’avete dato a me, ecco voi avete fatto del bene nel nome mio. E se non gliel’avete dato, non l’avrete dato a me. Impressionante. Invece noi abbiamo ben altri criteri: per noi, i buoni sono le persone rispettabili, sono quelli vestiti in un certo modo, sono quelli che si proclamano buoni, che ne vestono l’habitus, che fanno parte di un gruppo che si contrappone ad un altro, o a tanti altri, che sono “i lontani”, “gli altri”.

Si tratta di una questione antica: Gesù stesso contesta fortemente questo modo di pensare diffuso nel gruppo che tutti consideravano composto dalle persone migliori in Israele, quelli che, comunemente, vengono definiti nei Vangeli: i Farisei. Costoro erano osservantissimi della Legge, che cercavano di rispettare la volontà di Dio quanto più possibile, utilizzando le norme comportamentali della Torah, come una vera e propria strada da seguire, senza discussioni. Questo faceva sì che cercassero, a tutti i costi, una purezza di stato, formata da tanti elementi rituali, che escludeva chiunque altro non fosse al loro stesso livello.

L’amore per l’uomo e per Dio

Gesù contesta fortemente questo modo di pensare, affermando che innanzitutto viene l’amore per l’uomo e l’amore per Dio, che poi diventano in realtà la stessa cosa: il bicchiere d’acqua dato a chi ha bisogno rappresenta già la fede in un Padre che ci ha generati entrambi.

Magari, questa fede poi non si evidenzia in comportamenti religiosi, nella pratica liturgica, nella consuetudine tradizionale dei riti, ma il bicchiere d’acqua offerto al bisognoso è più importante di tutte le pratiche tradizionali, che spesso possono distogliere dall’urgenza di offrire il bicchiere a chi ne ha necessità .

L’evangelista Marco risponde così alla domanda della sua comunità, che continua ad interrogarsi su che cosa voglia dire essere cristiani. E la stessa domanda che i credenti oggi debbono porsi, pensando che ogni epoca richiede un modo diverso di vivere il Vangelo.

Il grande insegnamento di Paolo VI

Papa Paolo VI (Foto: Medici con l’Africa)

Paolo VI, il papa che si è trovato a gestire il grande cambiamento all’interno della Chiesa Cattolica negli Anni ’60 e ’70, metteva in evidenza come la forma più alta della carità fosse la politica: bisogna offrire il bicchiere ma bisogna farlo nel giusto modo.

Anche nel fare il bene si può compiere del male: possiamo farlo per riceverne un contraccambio, per essere ammirati, per costringere l’altro ad essere riconoscente, per sentirci soddisfatti di noi stessi, per vantarsene con gli amici. Non è la filantropia, il dedicare un po’ di tempo a chi sta peggio di noi, dall’alto del nostro benessere, non è il nostro superfluo che ci viene chiesto.

Il vangelo di Marco (Foto © DepositPhotos.com)

Se noi diamo disinteressatamente il bicchiere a chi ha sete noi siamo più vicini a Dio di tutti quanti quelli che l’hanno fatto per averne un qualche vantaggio personale. Le parole di Paolo VI sulla politica sono particolarmente significative: la politica consente di dare tutti i bicchieri che servono a tutti coloro che sono assetati ma deve essere uno strumento scevro da interessi personali, dalla lotta per il potere di una parte sull’altra. Pensate a quanto possa fare un sindaco nella sua città per aiutare coloro che sono in difficoltà e quanto male possa compiere se invece fosse indifferente alle loro problematiche. La politica del bicchiere d’acqua può essere un segnale straordinario nel mondo di oggi