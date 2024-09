La prima grana laziale di Abbruzzese è Vannacci: che punta a vampirizzare Fdi

Il neo segretario organizzativo del Carroccio tra prestigio per il nuovo incarico e possibili emorragie se il generale andasse per sé. I segnali che arrivano da Viterbo. Ed i rischi di un 'effetto Fusco'

La prima grana laziale per Mario Abbruzzese nelle vesti di Organizzatore regionale della Lega è… greca e viterbese. Nella Tuscia nei giorni scorsi c’è stata l’ultima puntata della “telenovela Vannacci”. Di quel format strambo cioè, per cui il generale paraca e mister preferenze alle Europee dà sempre più segnali di sorniona insofferenza verso la Lega salviniana che gli ha dato un simbolo nel quale candidarsi. E lancia sempre più esche in bacini di pescaggio particolari. E foresti.

Segnali d’allarme per Abbruzzese

Umberto Fusco (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

C’è un doppio segnale ad allarmare il nuovo Responsabile Organizzazione del Lazio. E non è tanto il generale ma tutta la logistica che c’è stata intorno all’evento viterbese che ha radunato centinaia di persone nella sala convegni di un hotel della zona termale. Due giorni di incontro del pubblico con il generale / deputato che in un Talk ha toccato i temi caldi della politica europea e italiana. Il primo segnale è che l’hotel, l’organizzazione, la mobilitazione siano arrivate a Roberto Vannacci da Umberto Fusco.

È l’ex coordinatore della Lega per le province del Lazio. Fu lui ad azzerare Frosinone, congelare Gabriele Picano che all’epoca stava riallestendo il Partito. Fu lui a stringere l’accordo con Mario Abbruzzese che a quel tempo guidava Forza Italia. Intesa dalla quale nacque l’appoggio a Carlo Maria D’Alessandro, l’elezione di due Consiglieri comunali e la nomina di Carmelo Palombo come Vicesindaco.

Roberto Vannacci (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Per Abbruzzese significa che uno come Fusco con la sua massa di manovra di sindaci ed amministratori è un valore aggiunto andato perduto. Pare che non abbia ancora digerito la scelta di candidare (ed eleggere) al suo posto a Viterbo – Rieti Claudio Durigon da Latina.

L’altro dato è la manifestazione organizzata sempre a Viterbo contro Vannacci e quindi uno eletto nella Lega. L’ha messa in piedi Arci dicendo “Siamo in piazza per rappresentare proprio la città che noi vogliamo: una città che si fonda sui diritti, sull’inclusione. Una città antirazzista che vede la diversità come una ricchezza“. Significa che l’elettorato di centro si sente sempre più a disagio in un Partito come la Lega.

Cosa accadrà il 23 novembre prossimo

Ma concentriamoci sul primo dato. Il lessico è sempre quello di Vannacci, che per non ammettere nulla di certo dice sempre che non esclude nulla di incerto. E che così facendo sta rovinando i sonni di Matteo Salvini forse più di quanto non lo faccia i processo Open Arms. Lo scenario è quello di Viterbo. Dove ad attendere Vannacci c’erano personaggi con chiarissime impronte digitali da massimalismo di destra.

A cominciare da Fabio Filomeni, che è presidente dell’associazione “Mondo al contrario”. E’ da lui, dal “Tigellino col basco amaranto” di Vannacci, che arriva la dichiarazione più forte. Vero è che questo è un mood pubblicistico alla “tenetemi sennò spacco tutto” che va avanti da tempo. Ma oggi ci sono una data ed una mission. “Il 23 novembre a Grosseto la nostra associazione cambierà statuto: da culturale a politica”. Potrebbe quindi nascere il famoso-famigerato partito di Vannacci?

Non è questo il problema. In Italia uno che si è portato a casa 560mila preferenze e che è trend topic un giorno sì ed uno no sui social può aspirare a tutto: dalla feluca alla tiara. Non è colpa di Vannacci, è colpa nostra che siamo Visigoti col codice fiscale. E fu colpa di Repubblica che per sgamare un tallone d’Achille aveva creato un Pelide intero.

La domanda è un’altra: con chi andrà il generale che piace così tanto alla pancia del paese da tracimare dove la pancia sfocia?

La grana e l’emorragia possibile

Giorgia Meloni

E qui si schiudono praterie che sono roveti e grane parziali anche per Abbruzzese. Il generale a Viterbo dice di escludere per ora la possibilità della nascita di un suo Partito. Ma per ora. Spiega che “da Viterbo parte, probabilmente, una serie di altre riunioni di tutti quelli che si conglomerano attorno a quello che io diffondo, propongo e scrivo“. Ma se ed ove Vannacci passasse sotto una sua bandiera con lui transumerebbero truppe in modalità emorragica. Determinando così un impoverimento nei ranghi del Carroccio giusto quando alla loro organizzazione è stato deputato “Supermario”.

E quelli che seguirebbero Vannacci sono di due caselle politiche. Cioè leghisti che di Salvini ne hanno abbastanza e “fratelli” che sventolano in mano le cambiali ideologiche di una Giorgia Meloni ormai troppo euro-allineata.

Senza contare che il generale è un generale, cioè una greca che, in ambienti specifici con le stellette, conserva l’appeal di ex comandante di rango ed ex conducator di reparto di eccellenza. Non sono pochi quindi quelli che giurano come la greca che ama le vestaglie sciantose possa diventare un magnete irresistibile per una destra-destra orfana del melonismo primevo. Per quella e per chi da questo Carroccio qua vuole saltar giù.

Folklore ma non solo: i sintomi

Gianni Alemanno. Foto © Benvegnu’ Guaitoli / Imagoeconomica

Di tutto un universo a sé stante cioè che sta tra la camicia bruna, le corna vichinghe, la mistica della Xma, il dannunzianesimo pezzotto e l’antimelonismo atavico. Come quello di Gianni Alemanno, ad esempio, che a Viterbo c’era. E che ha detto a Simone Canettieri de Il Foglio: “Il generale rappresenta la vera destra: quella che non si è compromessa con l’Europa, che non si è snaturata, al contrario di Giorgia Meloni”.

Fin qui è fuffa folk, ma ci sono altri tipi, ed altri sintomi. Vito Comencini è stato parlamentare della Lega, e ha detto: “Dalle mie parti c’è fermento: può prendere voti alla Liga, ma anche a Fratelli d’Italia”. Bisogna coglierli, quei sintomi, come uno scrittoio classico in un soggiorno dei Casamonica, ma ci sono.

Dalle tre stelle alla greca: facile no?

Claudio Durigon con Matteo Salvini e Mario Abbruzzese

E sono sintomi che dicono che a seguire Vannacci, ed a certificare la loro adesione a Grosseto tra due mesi, potrebbero essere anche quelli che chiamavano Salvini “Capitano”. E si sa che di fronte ad una greca tre stelle non contano nulla. Si scatta sull’attenti e si spacca la mattonella col piede.

Perché alla fine in politica è tutta una questione di gradi, altro che argomenti: seguono tutti quelli più alti. Per esibire fogli matricolari e medaglie a campagna finita. E passare all’incasso.