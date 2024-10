La profezia di Lorella Biordi incendia la Regione ed imbarazza FdI

Non c'è pace per FdI: dopo l'arresto del sindaco Roberto caligiore esplode il caso di Lorella Biordi a Monte San Giovanni Campano. Esponente della Lega, profetizza l'arrivo di 400mila euro in città dalla Regione. Dopo 48 ore il provvedimento si materializza all'insaputa di tutta la Giunta. Ed ora tutti vogliono chiarimenti dall'assessore Righini. Che...

“Ci facessero capire se bisogna utilizzare i canali politici tradizionali o altri tipi di canali per avere le opere pubbliche sul territorio“: non va per il sottile il dirigente di Fratelli d’Italia della provincia di Frosinone. A quali “altri tipi di canali” si riferisse è comprensibile se si dà retta alle voci di un rapporto molto stretto tra i due protagonisti: l’assessore regionale al Bilancio e Agricoltura Giancarlo Righini e l’ex consigliere comunale di Monte San Giovanni Campano Lorella Biordi.

Il caso ha incendiato la giornata politica, accendendo un nuovo fronte interno a Fratelli d’Italia: lacerata dalla discussione sul Defr in Regione, impantanata nella Crisi politica del centrodestra alla Pisana, scossa dall’arresto del suo sindaco più rappresentativo in provincia di Frosinone, Roberto Caligiore sospettato di avere preso tangenti per pilotare gli appalti comunali di Ceccano finanziati con fondi Ue e Pnrr. (Leggi qui: Giani ed Ippogrifi: cosa c’è tra le righe del terremoto giudiziario a Ceccano).

La profezia di Lorella

Lorella Biordi

Il nuovo fronte si apre a pochi chilometri da Ceccano: a Monte San Giovanni Campano. Lo innesca un post pubblicato sulla sua bacheca Facebook da una ex consigliera comunale, Lorella Biordi. Anticipava l’arrivo in città di fondi per la manutenzione di quattro strade comunali.

In effetti due giorni più tardi, giovedì, il relativo provvedimento della Regione Lazio viene approvato fuori sacco (cioè aggiunto a mano e fuori dall’elenco dei provvedimenti in calendario). I 400mila euro di finanziamento annunciati da Lorella Biordi si materializzano nella sorpresa di tanti assessori regionali che adesso vogliono vederci chiaro.

Quel provvedimento è stato messo all’ultimo istante sotto il naso della vicepresidente Roberta Angelilli (che ha presieduto la Giunta per l’assenza del governatore Francesco Rocca impegnato nella missione negli Usa). Lo ha infilato il capo di Gabinetto con l’urgenza di approvarlo entro la scadenza del 30 ottobre.

Nessuno lo sapeva, nessuno aveva concordato con nessuno. Come sottolinea il Consigliere Massimiliano Valeriani: “Chi decide le priorità degli interventi sulle strade: l’assessore al Bilancio o assessore ai Lavori Pubblici? Come vengono individuati i Comuni da finanziare? Con quali istruttorie degli Uffici? Siamo allo stile di governo a “sportello” dove basta presentarsi e chiedere e se sei dalla parte politica giusta o “amico” ottieni mega finanziamenti“.

Come lo sapeva?

Daniele Maura (Foto © Stefano Strani)

È caos perché in genere su ogni tipo di spesa ci si accorda: innanzitutto all’interno della maggioranza ed anche tra maggioranza ed opposizione. L’interrogativo politico posto oggi è perché una persona che nulla ha da spartire con la Giunta ne’ con la Regione sapeva prima degli altri di questa delibera, della quale erano all’oscuro tutti gli altri assessori. Non era nemmeno presente nell’ordine dei lavori ed è stata approvata all’ultimo fuori sacco.

Sul banco degli imputati finisce l’assessore Giancarlo Righini. Un elemento lascia capire che lui e Lorella Biordi fossero quantomeno d’accordo su quella delibera. Perché? Sotto al posto di martedì c’è il like dell’assessore.

Il che mette sulla graticola i Fratelli d’Italia della provincia di Frosinone creando una evidente situazione di imbarazzo per il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini ed altrettanto per il Consigliere regionale Daniele Maura. Perché c’erano decine di Comuni che aspiravano a qui fondi e confidavano in FdI ed i suoi massimi rappresentanti territoriali per bussare alle casse regionali. Invece sono solo quattro i Comuni della Provincia di Frosinone interessati dalla delibera da 14,5 milioni di euro.

Fazzone chiede la verifica

Claudio Fazzone (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Una palla straordinaria servita in piena area di rigore al senatore Claudio Fazzone che dall’inizio dell’estate ha aperto la crisi (politica e non amministrativa) con Fratelli d’Italia. E proprio Giancarlo Righini ha provato a mandargli all’aria il controllo dei Parchi nella Tuscia con un provvedimento che azzererebbe la governance definita da Fazzone con il Pd locale. Che gli hanno scatenato la guerriglia in Aula a colpi di Ordini del Giorno impantanando i lavori. (Leggi qui: Il pantano di FdI in Regione Lazio. E poi: Regione, il Consiglio salta ma c’è l’intesa sul Defr).

“Dobbiamo fare una verifica: è una cosa grave soprattutto dal punto di vista dell’etica e della riservatezza degli atti amministrativi” ha detto oggi a Marco Tribuzi dell’agenzia Dire il coordinatore regionale di Forza Italia. “Questa vicenda pone una riflessione sul sistema di gestione, organizzazione e capacità di portare atti amministrativi in Giunta. E fino ad allora li devono vedere solo gli addetti ai lavori. Già è grave se è un politico a dare un’anticipazione del genere addirittura con un post...”.

Chi è Biordi

Pasquale Ciacciarelli (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Lorella Biordi in teoria sul piano politico ha nulla da spartire con la Giunta regionale e con l’assessorato. L’insinuazione è che la abbia con l’assessore, ma sarebbe faccenda personale e non politica. Per questo assume contorni a tinte gialle l’intera storia della messa in sicurezza su strade e scuole di oltre 30 comuni del Lazio.

Quattro soli in provincia di Frosinone tra cui Monte San Giovanni Campano dove era consigliere comunale Lorella Biordi: militante della Lega, a lungo tra le persone più in sintonia politica con il Responsabile Organizzazione Pasquale Ciacciarelli. La scorsa primavera era impegnata nella campagna elettorale per l’elezione in Europa dell’ex presidente del Consiglio Regionale Mario Abruzzese. Al momento è nel Consiglio d’Amministrazione dell’Asp, l’Azienda Regionale di Servizi alla Persona.

Giancarlo Righini

Il post scritto martedì profetizzava “C’era un’opportunità che non potevo non cogliere per il bene della comunità e in accordo con l’amministrazione comunale, vi annuncio che giovedì andrà in giunta regionale una delibera. Con la legge statale n.145, che finanzia opere pubbliche, alcune strade del nostro territorio verranno investite da questi interventi; quattro per la precisione: via Carpinello, via Colle Aruccia, via Campangoni, via Mendrella. Lo faccio volutamente, lo faccio per tutti noi a prescindere dalla maggioranza o dall’opposizione“.

Il problema politico è che nessuno in Giunta lo sapeva e sotto al post svetta il like dell’assessore che poi presenterà il provvedimento. Assente dall’Ordine del Giorno della giunta del 22 ottobre (il giorno del post) ed anche da quello suppletivo (il 23 ottobre). Ma alla fine appare ‘fuori sacco’ e approvato lo stesso. Gli interventi per il comune di Monte San Giovanni Campano sono esattamente le 4 strade menzionate e valgono 400mila euro in totale.

Nessun accordo

Emiliano Cinelli

Il mistero politico è come mai una ex consigliera comunale di Monte San Giovanni Campano, nemmeno di Fdi, sapesse prima degli assessori che quel provvedimento sarebbe stato votato e anche approvato?. Da mesi nei corridoi della Regione si parla di intesa stretta tra i due che sarebbero stati visti insieme anche in diversi appuntamenti della Regione. Le voci corrono così veloci che forse non è casuale la chiosa del post Fb di Biordi: “Sento già nell’aria polemiche ed eventuali illazioni, ma vi garantisco che tutto questo è stato fatto con senno e abnegazione verso il nostro territorio“.

Il sindaco Emiliano Cinelli cade dalle nuvole: “Lorella Biordi su questa cosa non l’ho sentita, non c’è nessun accordo“. Non ha alcun ruolo nel Comune, non è neanche più Consigliere: non è chiaro allora con quale entità comunale ci sia stato questo “accordo” che ha portato al post su Facebook. Effettivamente la Giunta del comune di Monte San Giovanni Campano aveva fatto una richiesta di fondi alla Regione per la manutenzione delle strade “ma ce n’erano anche altre, non solo quelle quattro” ha aggiunto il sindaco Cinelli.

La delibera di giunta del 16 ottobre 2024 cita sei strade per le quali è necessario eseguire la messa in sicurezza, per un importo di 400.000 euro. Alla fine i soldi concessi sono gli stessi ma le strade sono diminuite. Non tutte quelle chieste dal Comune ma solo le 4 citate su Facebook da Lorella Biordi.