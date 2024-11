La rabbia di Ceccano e l’orgoglio della città

La Marcia per la Legalità a Ceccano porta in piazza oltre mille persone. Rabbia ed orgoglio, delusione e dignità: quasi un gesto riparatorio della Stalingrado che si era fidata dei patrioti

Un verdetto senza appello. Immediato e popolare. Lo hanno pronunciato le oltre mille persone scese in piazza a Ceccano per manifestare tutta la loro indignazione. Contro l’ex sindaco Roberto Caligiore, la sua amministrazione, una parte della macchina che ha amministrato la città insieme a loro.

Il processo in tribunale emetterà la sua sentenza, esaminando gli indizi e le fonti di prova raccolte in due anni d’indagini dalla Squadra Mobile e dal Servizio Centrale Operativo coordinate dalla Procura Europea. Elementi che in due settimane hanno portato il sindaco agli arresti domiciliari, come lui sono confinati in casa altri nove tra dirigenti comunali e tecnici. Soprattutto hanno portato alle dimissioni in massa dell’amministrazione con la netta presa di distanze da Roberto Caligiore, firmate subito: adesso che nessun altro assessore o consigliere è indagato.

Il processo degli elettori non si celebra sulle prove. È basato su altro: sull’odore del sospetto, sull’ombra addensata su un municipio, sulla sola ipotesi che dentro quelle stanze non ci sia profumo di pulito. E quel giudizio è stato gridato da Ceccano: con la Marcia della Legalità che si è snodata lungo le vie del centro.

La rabbia e l’orgoglio

Una marcia fatta di rabbia e di orgoglio, delusione e dignità. A tratti sembra il rito di riparazione che viene celebrato quando la chiesa è stata sconsacrata da un gesto sacrilego.

Lo dicono i colori degli striscioni: il rosso ed il blu. Sono i colori che stanno nel gonfalone di Ceccano, città operaia per eccellenza, l’ultima Stalingrado di Ciociaria che ebbe il sangue degli operai versato sulle sue strade durante uno sciopero. Una città che dieci anni fa disse basta alle infinite discussioni tra Partito Socialista e quello che poi diventerà Partito Democratico. E decise di affidarsi ad uno che veniva da destra ma aveva detto a tutti i partiti di ammainare i loro simboli se volevano che si candidasse come sindaco: un luogotenente dei carabinieri, con cinque medaglie sul petto ed una vita trascorsa senza mai una chiacchiera e nel volontariato.

Per lui hanno osato l’inosabile: far diventare l’ultima Stalingrado una roccaforte di patrioti. È anche per questa fiducia tradita che hanno presentato il conto.

Giustizia e non vendetta

Gli striscioni raccontano di una città ferita nell’animo. Chiedono “Libertà e Legalità” e “Legalità per Ceccano”. C’è anche chi fa riferimento ad una frase dell’ordinanza di custodia firmata dalla giudice Ida Logoluso di Frosinone: è quello che ha addensato molte delle nuvole ora sul municipio, dicendo che l’intero sistema degli appalti a Ceccano è corrotto, che gli altri sapevano o avevano capito e non hanno avuto la forza di opporsi. Così su un cartellone appare la scritta “Chi sapeva e sa ma non denuncia è loro complice”.

Non ci sono parole oltraggiose. Eppure sarebbero comprensibili davanti al peso di quelle accuse, avere pilotato gli appalti verso ditte amiche che poi ricavavano tangenti dai fondi inviati da Europa e Pnrr. Ceccano non è così. E lo ricorda con un altro cartellone: In dulcedine societatis quaerere veritatem, vuole dire che bisogna Cercare la verità nella dolcezza della società.

E la società di Ceccano ha detto ora in modo chiaro quale sia la sua dolcezza.