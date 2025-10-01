La rabbia di Rocca: “Sulle discariche le Province ci hanno voltato le spalle”

Francesco Rocca accusa le Province di aver abbandonato la Regione sull’emergenza rifiuti. “Faremo da soli”, annuncia, con 60 milioni già stanziati per impianti e raccolta differenziata. Ma senza discariche, avverte, il sistema non potrà mai reggere.

Francesco Rocca ha tolto i guanti. E Roccasecca inizia a tremare. Il Governatore ha intenzione di andarci giù duro, con la franchezza di chi non ha più intenzione di portare il peso politico dell’inerzia altrui. “Sono molto seccato con le Province non ci hanno aiutato con l’identificazione dei siti nei quali realizzare le loro dicariche”. E da lì, come un fiume in piena, ha rovesciato su sindaci e addetti ai lavori una raffica di constatazioni amare. Che però suonano più come un ultimatum.

Lo ha fatto oggi nella Sala Tevere in Regione Lazio, a margine della presentazione dei risultati ottenuti dal bando sulla Raccolta Differenziata: 76 Comuni, un’Unione di Comuni ed una Comunità Montana si divideranno 18,7 milioni di euro.

Così non va

Non ci gira intorno: “Dobbiamo fare in modo che la differenziata vada alle stelle ma abbiamo pure necessità di fare discariche. Saremo costretti a fare delle scelte, sarò irremovibile su questo perché ci hanno lasciati soli in un percorso che doveva essere di collaborazione istituzionale”.

Frosinone non ha più il suo impianto perché il IV invaso di Roccasecca si è esaurito in un attimo. Colpa dei rifiuti di Roma che non sapevano dove andare. C’è già il V invaso ma la società Mad ha deciso di chiudere i cancelli e smettere l’attività. Non ha voluto ascoltare nemmeno le due diffide inviate dalla Regione. Ora però Mad potrebbe uscire di scena ed al suo posto si prepara ad entrare un nuovo proprietario: i rumors dicono da mesi che sarà l’imprenditore Rosettano Navarra. Che potrebbe anche decidere di riaprire dal momento che tutto è già autorizzato.

Alternative a Roccasecca? L’allora presidente della Provincia Antonio Pompeo le ha cercate: per affidarsi ai migliori ha chiamato il Politecnico di Torino. Risultato: nessun terreno in tutta la Ciociaria risulta idoneo ma intanto è stata individuata un’area all’interno dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano idonea per metterci un termovalorizzatore.

Facciamo da soli

L’ingresso della Mad

A Latina non è andata meglio. Per il Governatore Francesco Rocca nn c’è collaborazione. Le Province – e in particolare una grande, non citata ma facilmente intuibile che si riferisse a Roma – si sarebbero limitate a lavarsi le mani della questione, sostenendo che nel loro territorio “non c’è un sito idoneo”. In altre parole, nessuno vuole la responsabilità politica dell’accoglienza dei rifiuti.

E allora Rocca taglia corto: “Non c’è da commissariare, non rispondono. E quindi facciamo da soli”. La Regione individuerà i siti. Fine delle trattative.

Il nodo rifiuti è uno di quei temi che svelano con precisione chirurgica i limiti della politica del consenso facile. “Le Province agiscono sulla base del consenso di pancia. Noi no: abbiamo fatto un lavoro sui bisogni dei territori”, ribadisce Rocca. Un passaggio che rivela la chiave dell’intera operazione Rocca: spostare il dibattito dal “dove mettere i rifiuti” a “come costruire una Regione che non si vergogni della propria gestione ambientale”.

Il piano c’è

Il Lazio non brancola nel buio. Una rotta l’ha tracciata. Per percorrerla ci sono sessanta milioni di euro messi sul tavolo con fondi FESR 2021-2027 con i quali cambiare il volto del ciclo dei rifiuti nel Lazio: raccolta differenziata potenziata, impianti pubblici rinnovati, isole ecologiche, compostaggio, informatizzazione dei servizi. Una strategia articolata in tre delibere – 1149/2024, 227/2025, 793/2025 – che sono tasselli di un disegno complessivo.

In teoria, senza impianti di trattamento e senza discariche, anche la differenziata più virtuosa si arena. Frosinone è riuscita a compiere una piccola rivoluzione: Saf, la società pubblica composta in parti uguali da tutti i Comuni ciociari, quando ha approvato l’ultimo Bilancio ha rivelato che oggi in discarica ci va meno di 1 tonnellata di rifiuti. Viene riciclato e trasformato tutto: recuperando le materie prime o trasformando in carburante per i termovalorizzatori quello che non si recupera.

Foto Silvere Gerard © Imagoeconomica

Ma non basta. Il problema è complessivo. Rocca lo dice con parole nette: “Viterbo non può continuare a sostenere la raccolta di tutta la regione”. E lancia un appello che è anche una sfida: “Aiutateci. Sarà uno dei momenti più critici della legislatura, ma non voglio essere ricordato come colui che ha rinviato a terzi il futuro delle nostre generazioni”.

PROVINCIA RIFIUTI URBANI (t) % RACCOLTA DIFFERENZIATA Viterbo 126.235,39 66,53% Rieti 60.263,17 58,03% Roma + Provincia 2.232.987,64 53,03% Roma Capitale 1.601.781,26 46,64% Comuni della

Provincia di Roma 631.206,38 69,24% Latina 271.582,27 63,93% Frosinone 173.880,49 63,80% TOTALE 2.864.948,96 55,42% La situazione nelle province del Lazio

Fine dell’emergenza, ora responsabilità

Dietro il tono appassionato, il messaggio politico è chiarissimo: la stagione della gestione emergenziale è finita e quella della responsabilità condivisa non può più essere rimandata.

Nicola Zingaretti e Daniele Leodori (Foto: Stefano Carofei © Imagoeconomica)

Chi si aspettava un Rocca afono, ingabbiato nelle mediazioni tra le mille anime del centrodestra laziale, scopre invece un presidente che alza la voce. E che non risparmia nemmeno il passato. “Leodori e Zingaretti si sono fatti commissariare”, attacca, attribuendo alla Giunta precedente l’origine del pantano attuale. E l’adozione “forzata” del termovalorizzatore di Roma.

A proposito di Roma: il termovalorizzatore resta il grande convitato di pietra. Rocca non lo nega, ma ne sottolinea i rischi: “Mi preoccupa molto per quel dimensionamento, è decisamente sovradimensionato rispetto alle necessità. Spero di sbagliarmi, ma sarebbe una pietra tombale sulla differenziata”. Tradotto: va bene l’impianto ma guai se diventa un alibi per non fare la raccolta differenziata.

La differenziata

Nel frattempo, i numeri parlano chiaro. La raccolta differenziata regionale è al 55,4%, Roma arranca al 46,6%, mentre molte province superano il 65%. E allora, perché tanto ostruzionismo? Perché nessuno vuole assumersi la responsabilità di ospitare ciò che serve a chiudere il ciclo?

La risposta, Rocca l’ha già data: “Sui rifiuti si tocca una parte irrazionale del nostro cervello che non accetta quello che dovrebbe essere naturale”. E, forse, è questa la vera battaglia culturale che il Lazio è chiamato a combattere. Non quella tra Comuni e Province. Ma tra razionalità amministrativa e irrazionalità politica.

Ma quali sono i Comuni che hanno partecipato al bando? Eccoli.

COMUNE UNIONE COMUNI

COMUNITA’ MONTANE PROVINCIA AMASENO FR ATINA FR CASTELNUOVO Par. FR CASTROCIELO FR CECCANO FR CEPRANO FR CERVARO FR FALVATERRA FR FILETTINO FR GUARCINO FR PALIANO FR Piedimonte S.Germano UNIONE CINQUECITTÀ (Piedimonte S.Germano, Aquino, Roccasecca, Villa S.Lucia, Terelle, Castrocielo e Colle S.Magno). FR PIGLIO FR POFI FR PONTECORVO FR ROCCA D’ARCE FR S.DONATO VAL DI COMINO FR S.VITTORE n.L. FR SORA FR STRANGOLAGALLI FR TERELLE FR TORRE CAJETANI FR VICO n.L. FR APRILIA LT CAMPODIMELE LT CISTERNA d.L. LT FORMIA LT LENOLA LT MONTE S.BIAGIO LT ROCCAGORGA LT SABAUDIA LT SEZZE R. LT MARCETELLI RI POGGIO BUSTONE RI RIETI RI RIVODUTRI RI Rocca Sinibalda COMUNITÀ MONTANA DEL TURANO (Collalto Sab., Collegiove, Belmonte in Sab., Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora, Nespolo, Paganico Sab., Rocca Sinibalda, Longone Sab., Turania) RI ANGUILLARA S. RM ARDEA RM ARICCIA RM CAPENA RM CAPRANICA Pren. RM CASTELGANDOLFO RM CASTELNUOVO d.P. RM CERVARA d.R. RM CIAMPINO RM CIVITAVECCHIA RM COLLEFERRO RM FIANO R. RM FIUMICINO RM GERANO RM LADISPOLI RM LANUVIO RM MARINO RM MONTEFLAVIO RM MONTEPORZIO C. RM POMEZIA RM RIANO RM S.POLO d.C. RM SAN CESAREO RM SEGNI RM SUBIACO RM TIVOLI RM TREVIGNANO R. RM VALMONTONE RM ZAGAROLO RM BARBARANO R. VT BASSANO i.Tev. VT BASSANO R. VT CAPRANICA VT CIVITACASTELLANA VT LUBRIANO VT MONTEROSI VT ORIOLO R. VT ORTE VT PROCENO VT TARQUINIA VT TUSCANIA VT ELENCO COMUNI BANDO DIFFERENZIATA (D.G.R. n.1149/2024)

La storia è piena di occasioni perdute per non aver avuto il coraggio di decidere. Vedremo se stavolta il Lazio saprà scriverne una diversa.