La rabona di Procaccini alle ideologie ed il test di governance Ue: economica

Identitarismo moderato, querele a chi lo accusa di scenografie fasciste e idee chiare su transizione, termico e neutralità tecnologica. E' il format perfetto di un Commissario di destra

Nicola è pronto. Pronto magari a fare il Commissario all’Economia Ue e soprattutto pronto – per arrivare a coprire quella casella – a fare una rabona perfetta sulle insidie degli attacchi di matrice ideologica contro il “suo” Fdi. Insomma, Nicola Procaccini è come l’anello evolutivo di congiunzione, quello famoso. Tra cosa? Tra l’identitarismo della destra italiana ed il bisogno che ha Giorgia Meloni di non farlo diventare ostacolo al suo piano post Europee. Un piano che non esclude il Ppe e magari un Ursula-bis, anzi.

La riprova? Ce ne sono molte, ma quella più evidente arriva proprio dalla zona “border line” in cui, a Bruxelles, si mescolano strategie politiche e finestre economiche come quella del Pnrr. Anzi, della sesta rata del Pnrr che un roboante annuncio di Raffaele Fitto ha dato in predicato di richiesta da parte di Roma proprio in queste ore.

Sesta rata del Pnrr e nota congiunta

Raffaele Fitto (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Il senso è che mentre la rata numero cinque è già a casa base e sottoposta a rendicontazione, l’Italia ha già i numeri per “bussare a denari” per ulteriori 8,5 miliardi. Il significato politico di quella new tecnica in purezza lo ha declinato il riconfermato europarlamentare pontino Nicola Procaccini. Il golden boy di Giorgia, l’uomo delle 120mila preferenze che ha messo d’accordo tutte le terzine calate nella circoscrizione da Fdi. E soprattutto il papabile subentrante in Commissione Economia a Paolo Gentiloni nei nuovi assetti di un’Europa che lui per primo vede mezza green ma non talebana.

Per niente idolatra dell’elettrico in purezza sull’automotive e con la briscola del termico sostenibile pronta a sostenere un’economia che deve far fronte alla Cina. Un uomo quindi che sembra deciso a non far passare la propria immagine per il setaccio della cifra ideologica, ma che ha saputo addomesticare la stessa al punto tale da far diventare la sua possibile nomina non forzatura, ma incastro perfetto. Tra esperienza maturata e nuovi propositi. Tra la Giorgia in mood “Coatto antico” di Marbella e la Meloni del G7, tra Colle Oppio e Bruxelles ma con la seconda che assorbe le spigolosità genealogiche nel primo.

Soddisfazione e “false flag”

Carlo Fidanza e Giorgia Meloni (Foto: Sergio Oliverio / Imagoeconomica)

Per far questo, ad esempio, la nota con cui Procaccini, che è copresidente del gruppo dei Conservatori di Ecr al Parlamento europeo ha lodato l’azione di Fitto sul Pnrr è congiunta. Con chi? Con Carlo Fidanza, cioè con il capodelegazione di Fratelli d’Italia. Un segnale politico forte ma al tempo stesso una mezza “false flag” di identitarismo che trova polpa proprio nella necessità di procedere a due. “L’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr. Ed è la prima nazione in Europa a richiedere il pagamento della sesta rata”.

Questo “dopo essere stati anche i primi a richiedere la quinta, proiettando l’attenzione già agli obiettivi delle settima rata. Un lavoro proficuo che certifica la qualità dell’azione svolta dal Ministro Raffaele Fitto”. Quella e “la grande accelerazione che il governo Meloni ha impresso al Pnrr in termini di tempi e di contenuti, elementi che rafforzano la credibilità dell’Italia in Europa“.

La parola d’ordine resta quella ma stavolta è slogan fluo: credibilità, una credibilità maggiorata da una vittoria che però non ha escluso il Ppe dall’equazione governativa europea. Andando di iperbole quella di Procaccini è quasi una “moderazione”, una cosa che ormai fa di lui, in immagine figurata ovviamente, una specie di “Tajani con la Fiamma”. E l’europarlamentare ed ex sindaco di Terracina, per patentarsi in rush finale come ministro del soldi Ue, ha squadernato anche un’altra tattica. Lui, che ha origini identitarie fortissime, proprio sulle sovrastrutture dell’identitarismo sta gettando acqua sul fuoco. O quanto meno sta puntando dritto contri chi il fuoco lo attizza.

Le “calunnie” della socialista Pérez

Nicola Procaccini

Innanzitutto ha spiegato ai media di aver “depositato una querela alla Procura di Roma per calunnia aggravata contro la collega socialista spagnola”. Querela resettabile previo scuse, chiaramente. Cioè contro quella Iratxe García Pérez che, cme spiega Milano Finanza, “l’aveva accusato di esibirsi in un saluto fascista nel reportage di Fanpage sul movimento Gioventù Nazionale del partito di Giorgia Meloni”. (Leggi anche L’Italia col fiatone: dalle Europee agli Europei di calcio).

Procaccini aveva replicato: “Si tratta di una calunnia brutale, violenta. Non esiste alcuna immagine di me che faccio il saluto fascista perché non ho mai fatto il saluto fascista in tutta la mia vita, neanche per scherzo”. Non è uno smarcamento da situazioni imbarazzanti in sé, è una precisa strategia per ribadire che lui è persona non affetta da morbi ideologici estremi. Persona quadrata, che peraltro nel video in realtà afferra il braccio dei giovani astanti di ‘Casa Italia’, a Roma nel cosiddetto “saluto gladiatorio” ma non certo romano.

Oggi e fuori ordinanza lo fanno (anche) i Legionari del II Rep parachutistes etrangeres, che operano sotto la bandiera di quello che forse è il più repubblicano degli Stati Ue, la Francia.

Bandiere ed endotermico in house

E soprattutto persona che si sta accreditando per un test di governance che non esclude le bandiere, ma di certo le mette a regime funzionalista rispetto ai temi concreti. Temi come “una transizione ecologica che poggi su due fondamenta. Una è la reciprocità: niente rapporti con chi non rispetta i nostri standard, a cominciare dalla Cina. L’altra è la neutralità tecnologica: stabilire un obiettivo di sostenibilità ambientale. Ma poi lasciare libere le nazioni di scegliere qual è la soluzione tecnologica migliore per raggiungerlo”.

La ricetta di Procaccini, sciorinata sempre a Milano Finanza sui motori elettrici, è tetragona e praticona. “C’è la possibilità di tenere in vita i motori endotermici attraverso i biocarburanti. Non si vede perché non si possa affiancare questa soluzione a quella dell’elettrico. Con il vantaggio, peraltro, che la filiera dell’endotermico la abbiamo in house, mentre quella elettrica è fuori dai confini della Ue”.

Perciò “raggiungiamo gli obiettivi di transizione zero, ma con i biocarburanti, attraverso un’altra strada”. Il tutto non più secondo un format che sia condensa di forzature opportune, ma espressione di un chiaro quadro politico. “I numeri dicono questo. Sappiamo già che la prossima Commissione Ue, a differenza di cinque anni fa, avrà un’impronta di centrodestra. I commissari sono espressi dai governi, e i governi europei oggi sono per la maggior parte di centrodestra”.

“Supermario ti stimo”

Mario Draghi

E sul bis di Ursula von der Leyen alla Presidenza? Sbilanciarsi è da fessi. “La decisione spetta ai governi”. Come pure su un ritorno in arcione di Mario Draghi. Non è materia sua ma l’ex premier “è una persona che stimo molto, come pure Roberta Metsola”.

E se non sono segnali questi del fatto che Nicola è pronto e che Nicola sa benissimo cosa fare per ottimizzare partito, leader e ruolo papabile allora vuol dire che in giro c’è chi i segnali non li sa cogliere.