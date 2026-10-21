La Regione Lazio mette benzina sulle tradizioni: 2,3 milioni per le feste

Sono 418 le manifestazioni finanziate dalla Regione Lazio su 441 domande presentate da Comuni e Pro Loco. Stanziati 2,3 milioni di euro. In Ciociaria il Gonfalone di Arpino entra in Fascia A; decine di feste patronali, sagre e rievocazioni ottengono 5mila o 9mila euro.
Ci sono feste che durano un giorno ma rappresentano tradizioni che attraversano le generazioni. La Regione Lazio prova a tenerle vive con 2,3 milioni di euro per le manifestazioni del 2026: ha finanziato 418 iniziative in tutto il territorio. In provincia di Frosinone il Gonfalone di Arpino conquista la fascia più alta, con un contributo da 18mila euro.
È quanto prevede lo schema di delibera n. 181/V che approva l’elenco delle iniziative ammesse al patrocinio oneroso nell’ambito dell’articolo 31 della legge regionale n. 26 del 2007 sulla promozione turistica delle tradizioni locali. L’atto dovrà avere anche l’approvazione, nelle prossime settimane, della V commissione Cultura di Via della Pisana, ma si tratta solo di una formalità per perfezionare l’iter legislativo.
Identità e territorio
L’obiettivo è quello di sostenere eventi capaci di valorizzare l’identità dei territori, incrementare i flussi turistici e tramandare tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari attraverso contributi concessi ai Comuni e alle Associazioni Pro Loco del Lazio. All’avviso pubblico regionale hanno risposto 441 soggetti, di cui 254 Comuni e 187 Pro Loco. Dopo l’istruttoria sono risultate ammissibili 436 domande, mentre cinque sono state escluse per vizi formali.
La commissione di valutazione ha quindi esaminato i progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti dal bando. Alla fine sono state finanziate 418 manifestazioni, così suddivise:
- 4 manifestazioni in Fascia A;
- 40 manifestazioni in Fascia B;
- 374 manifestazioni in Fascia C.
Come sono distribuiti i contributi
La Regione ha previsto tre livelli di finanziamento:
- Fascia A (75-100 punti): fino a 18.000 euro
- Fascia B (61-74 punti): fino a 9.000 euro
- Fascia C (45-60 punti): fino a 5.000 euro
Le risorse complessive ammontano a:
- 1.396.000 euro per Comuni e Circoscrizioni
- 906.000 euro per le Pro Loco
Tra le sole quattro iniziative inserite nella prestigiosa Fascia A, figurano due eventi simbolo del Lazio: la storica Infiorata di Genzano e il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, ma anche una manifestazione della provincia di Frosinone, confermando il grande peso della Ciociaria nel panorama delle tradizioni regionali: il Gonfalone di Arpino.
Di seguito l’elenco completo dei Comuni e delle Pro Loco della provincia di Frosinone ammessi al patrocinio oneroso regionale.
FASCIA A – Contributo max 18.000 euro
|Beneficiario
|Manifestazione
|Fascia
|Contributo
|Pro Loco Arpino APS
|Il Gonfalone di Arpino – 55ª edizione
|A
|€ 18.000
FASCIA B – Contributo max 9.000 euro
|Beneficiario
|Manifestazione
|Fascia
|Contributo
|Comune di Posta Fibreno
|Festa del Crocifisso e del Subacqueo – 33ª edizione
|B
|€ 9.000
|Pro Loco Fontana Liri APS
|Madonna della Costa (Pasquetta di Fontana Liri)
|B
|€ 9.000
|Comune di Fiuggi
|Festa Patronale di San Biagio 2026
|B
|€ 9.000
|Pro Loco Collepardo
|Sagra delle Fettuccine 2026 – 48ª edizione
|B
|€ 9.000
|Comune di Picinisco
|Pastorizia in Festival 2026 – XXIV edizione
|B
|€ 9.000
|Comune di Piglio
|52^ Sagra dell’uva – Cesanese del Piglio
|B
|€ 9.000
LA FASCIA C – Contributo max 5.000 euro
|Beneficiario
|Manifestazione
|Fascia
|Contributo
|Comune di Pescosolido
|Il Sacro Autoctono VI Edizione
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Fontechiari APS
|Festa dell’Autunno 2026 con la Maxitorta
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Esperia
|41ª Sagra della Marzolina
|C
|€ 5.000
|Comune di Fontechiari
|La Notte degli Antichi Sapori
|C
|€ 5.000
|Comune di Campoli Appennino
|39ª Festa del Tartufo Bianco e Nero Pregiato
|C
|€ 5.000
|Comune di Collepardo
|San Domenico Abate – Compatrono di Collepardo
|C
|€ 5.000
|Associazione Pro Loco Città di Frosinone
|Festa della Radeca – Carnevale Storico di Frosinone
|C
|€ 5.000
|Comune di Colfelice
|Estate 2026, Feste Patronali e Tradizioni
|C
|€ 5.000
|Comune di Terelle
|42ª Sagra delle Castagne
|C
|€ 5.000
|Comune di Esperia
|Orme dei Dinosauri
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Patrica
|56ª Sagra dell’Acquata e della Callarosta
|C
|€ 5.000
|Comune di Coreno Ausonio
|Natale a Coreno XVIII edizione
|C
|€ 5.000
|Comune di Cassino
|Radici Vive: le tradizioni di Cassino che uniscono
|C
|€ 5.000
|Comune di Filettino
|Filettino A.R.T.E.
|C
|€ 5.000
|Comune di Isola del Liri
|Festeggiamenti SS. Crocifisso 2026
|C
|€ 5.000
|Comune di Pofi
|Festa delle Tradizioni d’Autunno
|C
|€ 5.000
|Comune di Amaseno
|Il Miracolo di San Lorenzo
|C
|€ 5.000
|Comune di Giuliano di Roma
|Festa Patronale San Biagio
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Alatri APS
|Palio Quattro Porte
|C
|€ 5.000
|Comune di Ceprano
|XXX Rievocazione della Sottomissione di Manfredi
|C
|€ 5.000
|Comune di Guarcino
|Disfida del Malpensa
|C
|€ 5.000
|Comune di Gallinaro
|Vivi Gallinaro XX
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Castro dei Volsci
|Agosto Castrese
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Ferentino
|Manifestazione tradizionale 2026
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Picinisco
|Festeggiamenti Madonna di Canneto
|C
|€ 5.000
|Comune di Atina
|Gran Galà della Lirica
|C
|€ 5.000
|Comune di Acquafondata
|Acquafondata tra Cultura Musica e Tradizioni
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Coreno Ausonio
|La Serra dal 1959
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Castrocielo
|Presepe Vivente – Natale Ciociaro
|C
|€ 5.000
|Comune di Aquino
|Manifestazione tradizionale 2026
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Vallerotonda
|Festa dell’Emigrante – 56ª edizione
|C
|€ 5.000
|Comune di Rocca d’Arce
|Antiche Tradizioni 2026
|C
|€ 5.000
|Comune di Trivigliano
|Tradizione Triviglianese
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Pico
|12ª Sagra degli Gnocchi
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Casalvieri
|Sagra Storica della Frittata
|C
|€ 5.000
|Comune di Belmonte Castello
|Estate Belmontese 2026
|C
|€ 5.000
|Comune di Santopadre
|Festa dell’Emigrante
|C
|€ 5.000
|Comune di Supino
|Settimana di San Lorenzo
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Piglio
|Piglio, Radici e Calici
|C
|€ 5.000
|Comune di Paliano
|I Fóchi de San Giuanni
|C
|€ 5.000
|Comune di Sgurgola
|71ª Festa dell’Uva
|C
|€ 5.000
|Comune di Settefrati
|Festeggiamenti Madonna di Canneto
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Torre Cajetani
|XXIV Presepe Vivente
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Vicalvi
|Le Lande Incantate
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Boville Ernica
|Natale a Boville Ernica
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Cervaro
|Alla scoperta delle antiche radici
|C
|€ 5.000
|Pro Loco San Donato Val di Comino
|La Festa
|C
|€ 5.000
|Comune di Morolo
|Tra Santi e Briganti
|C
|€ 5.000
|Comune di Vallecorsa
|Palio delle Quattro Porte
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Arce
|Festa dell’Agricoltura
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Castelnuovo Parano
|Festa della Pizza Fritta
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Torrice
|Antichi Sapori tra i Vicoli
|C
|€ 5.000
|Comune di Monte San Giovanni Campano
|Musica da Mangiare
|C
|€ 5.000
|Comune di Ausonia
|Festa dell’Emigrante 2026
|C
|€ 5.000
|Comune di Cervaro
|Palio Cervarese
|C
|€ 5.000
|Comune di Colle San Magno
|Il Borgo Racconta
|C
|€ 5.000
|Comune di Pico
|Pico 2026: Mito, Letteratura e Identità
|C
|€ 5.000
|Pro Loco San Biagio Saracinisco
|Festa dell’Emigrante
|C
|€ 5.000
|Comune di Casalattico
|Festa dell’Emigrante
|C
|€ 5.000
|Comune di Sora
|Infiorata del Corpus Domini
|C
|€ 5.000
|Comune di Viticuso
|Agosto Viticusano
|C
|€ 5.000
|Comune di Vicalvi
|Il Castello tra Folk, Cultura e Mistero
|C
|€ 5.000
|Associazione Pro Loco Ripi
|Le Nostre Radici
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Falvaterra
|49ª Sagra delle Fettuccine Ciociare
|C
|€ 5.000
|Comune di Pastena
|Manifestazione tradizionale 2026
|C
|€ 5.000
|Comune di Piedimonte San Germano
|Guerra e Pace 2026
|C
|€ 5.000
|Comune di Roccasecca
|Le Cantine de ‘Na Vota
|C
|€ 5.000
|Comune di Vallemaio
|Festa dei Nuovi Nati
|C
|€ 5.000
|Comune di Villa Santa Lucia
|XXVII Sagra della Polenta
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Veroli
|Borgo in Festa, La Moricola
|C
|€ 5.000
|Associazione Pro Loco Terelle
|Estate Terellese
|C
|€ 5.000
|Comune di Casalvieri
|Rientro al Centro Storico
|C
|€ 5.000
|Comune di Strangolagalli
|Estate al Borgo
|C
|€ 5.000
|Comune di Torre Cajetani
|Estate Torrigiana
|C
|€ 5.000
|Comune di Vico nel Lazio
|Vico Estate 2026
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Castelliri
|Palio delle Contrade Città di Castelliri
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Anagni
|I Quattro Papi di Anagni
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Settefrati
|Festa del Bosco – Sagra dell’Orapo e dell’Asparago
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Acuto
|San Maurizio 2026
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Vallemaio
|Sagra Laina e Fasuri
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Santi Cosma e Damiano
|Festa al Borgo, Storie dal Medioevo
|C
|€ 5.000
|Comune di Torrice
|Radici e Futuro
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Sora
|La Cucina di Casa Nostra
|C
|€ 5.000
|Comune di Sant’Elia Fiumerapido
|Santelia tra i Vicoli
|C
|€ 5.000
|Comune di Alvito
|Civitas Alvito
|C
|€ 5.000
|Comune di Castrocielo
|Per i Vicoli di Castrocielo
|C
|€ 5.000
|Comune di Vallerotonda
|Manifestazione tradizionale 2026
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Viticuso
|Viticuso tra Antichi Sapori e Tradizioni
|C
|€ 5.000
|Pro Loco Aquino
|Il Magico Villaggio di Babbo Natale
|C
|€ 5.000