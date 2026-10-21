La Regione Lazio mette benzina sulle tradizioni: 2,3 milioni per le feste

Sono 418 le manifestazioni finanziate dalla Regione Lazio su 441 domande presentate da Comuni e Pro Loco. Stanziati 2,3 milioni di euro. In Ciociaria il Gonfalone di Arpino entra in Fascia A; decine di feste patronali, sagre e rievocazioni ottengono 5mila o 9mila euro.

Ci sono feste che durano un giorno ma rappresentano tradizioni che attraversano le generazioni. La Regione Lazio prova a tenerle vive con 2,3 milioni di euro per le manifestazioni del 2026: ha finanziato 418 iniziative in tutto il territorio. In provincia di Frosinone il Gonfalone di Arpino conquista la fascia più alta, con un contributo da 18mila euro.

È quanto prevede lo schema di delibera n. 181/V che approva l’elenco delle iniziative ammesse al patrocinio oneroso nell’ambito dell’articolo 31 della legge regionale n. 26 del 2007 sulla promozione turistica delle tradizioni locali. L’atto dovrà avere anche l’approvazione, nelle prossime settimane, della V commissione Cultura di Via della Pisana, ma si tratta solo di una formalità per perfezionare l’iter legislativo.

Identità e territorio

Foto © Ciociaria Turismo

L’obiettivo è quello di sostenere eventi capaci di valorizzare l’identità dei territori, incrementare i flussi turistici e tramandare tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari attraverso contributi concessi ai Comuni e alle Associazioni Pro Loco del Lazio . All’avviso pubblico regionale hanno risposto 441 soggetti, di cui 254 Comuni e 187 Pro Loco. Dopo l’istruttoria sono risultate ammissibili 436 domande, mentre cinque sono state escluse per vizi formali.

La commissione di valutazione ha quindi esaminato i progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti dal bando. Alla fine sono state finanziate 418 manifestazioni, così suddivise:

4 manifestazioni in Fascia A;

40 manifestazioni in Fascia B;

374 manifestazioni in Fascia C.

Come sono distribuiti i contributi

Ambrogio Sparagna ad Ernica Etnica (Foto © Ciociaria Turismo)

La Regione ha previsto tre livelli di finanziamento:

Fascia A (75-100 punti): fino a 18.000 euro

Fascia B (61-74 punti): fino a 9.000 euro

Fascia C (45-60 punti): fino a 5.000 euro

Le risorse complessive ammontano a:

1.396.000 euro per Comuni e Circoscrizioni

906.000 euro per le Pro Loco

Tra le sole quattro iniziative inserite nella prestigiosa Fascia A, figurano due eventi simbolo del Lazio: la storica Infiorata di Genzano e il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, ma anche una manifestazione della provincia di Frosinone, confermando il grande peso della Ciociaria nel panorama delle tradizioni regionali: il Gonfalone di Arpino.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni e delle Pro Loco della provincia di Frosinone ammessi al patrocinio oneroso regionale.

FASCIA A – Contributo max 18.000 euro

Beneficiario Manifestazione Fascia Contributo Pro Loco Arpino APS Il Gonfalone di Arpino – 55ª edizione A € 18.000

FASCIA B – Contributo max 9.000 euro

Beneficiario Manifestazione Fascia Contributo Comune di Posta Fibreno Festa del Crocifisso e del Subacqueo – 33ª edizione B € 9.000 Pro Loco Fontana Liri APS Madonna della Costa (Pasquetta di Fontana Liri) B € 9.000 Comune di Fiuggi Festa Patronale di San Biagio 2026 B € 9.000 Pro Loco Collepardo Sagra delle Fettuccine 2026 – 48ª edizione B € 9.000 Comune di Picinisco Pastorizia in Festival 2026 – XXIV edizione B € 9.000 Comune di Piglio 52^ Sagra dell’uva – Cesanese del Piglio B € 9.000

LA FASCIA C – Contributo max 5.000 euro