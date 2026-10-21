La Regione Lazio mette benzina sulle tradizioni: 2,3 milioni per le feste

Foto © Ciociaria Turismo

Sono 418 le manifestazioni finanziate dalla Regione Lazio su 441 domande presentate da Comuni e Pro Loco. Stanziati 2,3 milioni di euro. In Ciociaria il Gonfalone di Arpino entra in Fascia A; decine di feste patronali, sagre e rievocazioni ottengono 5mila o 9mila euro.

Roberta Di Domenico

Spifferi frusinati

Ci sono feste che durano un giorno ma rappresentano tradizioni che attraversano le generazioni. La Regione Lazio prova a tenerle vive con 2,3 milioni di euro per le manifestazioni del 2026: ha finanziato 418 iniziative in tutto il territorio. In provincia di Frosinone il Gonfalone di Arpino conquista la fascia più alta, con un contributo da 18mila euro.

È quanto prevede lo schema di delibera n. 181/V che approva l’elenco delle iniziative ammesse al patrocinio oneroso nell’ambito dell’articolo 31 della legge regionale n. 26 del 2007 sulla promozione turistica delle tradizioni locali. L’atto dovrà avere anche l’approvazione, nelle prossime settimane, della V commissione Cultura di Via della Pisana, ma si tratta solo di una formalità per perfezionare l’iter legislativo. 

Identità e territorio

Foto © Ciociaria Turismo

L’obiettivo è quello di sostenere eventi capaci di valorizzare l’identità dei territori, incrementare i flussi turistici e tramandare tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari attraverso contributi concessi ai Comuni e alle Associazioni Pro Loco del Lazio. All’avviso pubblico regionale hanno risposto 441 soggetti, di cui 254 Comuni e 187 Pro Loco. Dopo l’istruttoria sono risultate ammissibili 436 domande, mentre cinque sono state escluse per vizi formali.

La commissione di valutazione ha quindi esaminato i progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri previsti dal bando. Alla fine sono state finanziate 418 manifestazioni, così suddivise:

  • 4 manifestazioni in Fascia A;
  • 40 manifestazioni in Fascia B;
  • 374 manifestazioni in Fascia C.

Come sono distribuiti i contributi

Ambrogio Sparagna ad Ernica Etnica (Foto © Ciociaria Turismo)

La Regione ha previsto tre livelli di finanziamento:

  • Fascia A (75-100 punti): fino a 18.000 euro
  • Fascia B (61-74 punti): fino a 9.000 euro
  • Fascia C (45-60 punti): fino a 5.000 euro

Le risorse complessive ammontano a:

  • 1.396.000 euro per Comuni e Circoscrizioni
  • 906.000 euro per le Pro Loco

Tra le sole quattro iniziative inserite nella prestigiosa Fascia A, figurano due eventi simbolo del Lazio: la storica Infiorata di Genzano e il Trasporto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo, ma anche una manifestazione della provincia di Frosinone, confermando il grande peso della Ciociaria nel panorama delle tradizioni regionali: il Gonfalone di Arpino.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni e delle Pro Loco della provincia di Frosinone ammessi al patrocinio oneroso regionale.

FASCIA A – Contributo max 18.000 euro
BeneficiarioManifestazioneFasciaContributo
Pro Loco Arpino APSIl Gonfalone di Arpino – 55ª edizioneA€ 18.000
FASCIA B – Contributo max 9.000 euro
BeneficiarioManifestazioneFasciaContributo
Comune di Posta FibrenoFesta del Crocifisso e del Subacqueo – 33ª edizioneB€ 9.000
Pro Loco Fontana Liri APSMadonna della Costa (Pasquetta di Fontana Liri)B€ 9.000
Comune di FiuggiFesta Patronale di San Biagio 2026B€ 9.000
Pro Loco CollepardoSagra delle Fettuccine 2026 – 48ª edizioneB€ 9.000
Comune di PiciniscoPastorizia in Festival 2026 – XXIV edizioneB€ 9.000
Comune di Piglio52^ Sagra dell’uva – Cesanese del PiglioB€ 9.000
LA FASCIA C – Contributo max 5.000 euro
BeneficiarioManifestazioneFasciaContributo
Comune di PescosolidoIl Sacro Autoctono VI EdizioneC€ 5.000
Pro Loco Fontechiari APSFesta dell’Autunno 2026 con la MaxitortaC€ 5.000
Pro Loco Esperia41ª Sagra della MarzolinaC€ 5.000
Comune di FontechiariLa Notte degli Antichi SaporiC€ 5.000
Comune di Campoli Appennino39ª Festa del Tartufo Bianco e Nero PregiatoC€ 5.000
Comune di CollepardoSan Domenico Abate – Compatrono di CollepardoC€ 5.000
Associazione Pro Loco Città di FrosinoneFesta della Radeca – Carnevale Storico di FrosinoneC€ 5.000
Comune di ColfeliceEstate 2026, Feste Patronali e TradizioniC€ 5.000
Comune di Terelle42ª Sagra delle CastagneC€ 5.000
Comune di EsperiaOrme dei DinosauriC€ 5.000
Pro Loco Patrica56ª Sagra dell’Acquata e della CallarostaC€ 5.000
Comune di Coreno AusonioNatale a Coreno XVIII edizioneC€ 5.000
Comune di CassinoRadici Vive: le tradizioni di Cassino che unisconoC€ 5.000
Comune di FilettinoFilettino A.R.T.E.C€ 5.000
Comune di Isola del LiriFesteggiamenti SS. Crocifisso 2026C€ 5.000
Comune di PofiFesta delle Tradizioni d’AutunnoC€ 5.000
Comune di AmasenoIl Miracolo di San LorenzoC€ 5.000
Comune di Giuliano di RomaFesta Patronale San BiagioC€ 5.000
Pro Loco Alatri APSPalio Quattro PorteC€ 5.000
Comune di CepranoXXX Rievocazione della Sottomissione di ManfrediC€ 5.000
Comune di GuarcinoDisfida del MalpensaC€ 5.000
Comune di GallinaroVivi Gallinaro XXC€ 5.000
Pro Loco Castro dei VolsciAgosto CastreseC€ 5.000
Pro Loco FerentinoManifestazione tradizionale 2026C€ 5.000
Pro Loco PiciniscoFesteggiamenti Madonna di CannetoC€ 5.000
Comune di AtinaGran Galà della LiricaC€ 5.000
Comune di AcquafondataAcquafondata tra Cultura Musica e TradizioniC€ 5.000
Pro Loco Coreno AusonioLa Serra dal 1959C€ 5.000
Pro Loco CastrocieloPresepe Vivente – Natale CiociaroC€ 5.000
Comune di AquinoManifestazione tradizionale 2026C€ 5.000
Pro Loco VallerotondaFesta dell’Emigrante – 56ª edizioneC€ 5.000
Comune di Rocca d’ArceAntiche Tradizioni 2026C€ 5.000
Comune di TriviglianoTradizione TriviglianeseC€ 5.000
Pro Loco Pico12ª Sagra degli GnocchiC€ 5.000
Pro Loco CasalvieriSagra Storica della FrittataC€ 5.000
Comune di Belmonte CastelloEstate Belmontese 2026C€ 5.000
Comune di SantopadreFesta dell’EmigranteC€ 5.000
Comune di SupinoSettimana di San LorenzoC€ 5.000
Pro Loco PiglioPiglio, Radici e CaliciC€ 5.000
Comune di PalianoI Fóchi de San GiuanniC€ 5.000
Comune di Sgurgola71ª Festa dell’UvaC€ 5.000
Comune di SettefratiFesteggiamenti Madonna di CannetoC€ 5.000
Pro Loco Torre CajetaniXXIV Presepe ViventeC€ 5.000
Pro Loco VicalviLe Lande IncantateC€ 5.000
Pro Loco Boville ErnicaNatale a Boville ErnicaC€ 5.000
Pro Loco CervaroAlla scoperta delle antiche radiciC€ 5.000
Pro Loco San Donato Val di CominoLa FestaC€ 5.000
Comune di MoroloTra Santi e BrigantiC€ 5.000
Comune di VallecorsaPalio delle Quattro PorteC€ 5.000
Pro Loco ArceFesta dell’AgricolturaC€ 5.000
Pro Loco Castelnuovo ParanoFesta della Pizza FrittaC€ 5.000
Pro Loco TorriceAntichi Sapori tra i VicoliC€ 5.000
Comune di Monte San Giovanni CampanoMusica da MangiareC€ 5.000
Comune di AusoniaFesta dell’Emigrante 2026C€ 5.000
Comune di CervaroPalio CervareseC€ 5.000
Comune di Colle San MagnoIl Borgo RaccontaC€ 5.000
Comune di PicoPico 2026: Mito, Letteratura e IdentitàC€ 5.000
Pro Loco San Biagio SaraciniscoFesta dell’EmigranteC€ 5.000
Comune di CasalatticoFesta dell’EmigranteC€ 5.000
Comune di SoraInfiorata del Corpus DominiC€ 5.000
Comune di ViticusoAgosto ViticusanoC€ 5.000
Comune di VicalviIl Castello tra Folk, Cultura e MisteroC€ 5.000
Associazione Pro Loco RipiLe Nostre RadiciC€ 5.000
Pro Loco Falvaterra49ª Sagra delle Fettuccine CiociareC€ 5.000
Comune di PastenaManifestazione tradizionale 2026C€ 5.000
Comune di Piedimonte San GermanoGuerra e Pace 2026C€ 5.000
Comune di RoccaseccaLe Cantine de ‘Na VotaC€ 5.000
Comune di VallemaioFesta dei Nuovi NatiC€ 5.000
Comune di Villa Santa LuciaXXVII Sagra della PolentaC€ 5.000
Pro Loco VeroliBorgo in Festa, La MoricolaC€ 5.000
Associazione Pro Loco TerelleEstate TerelleseC€ 5.000
Comune di CasalvieriRientro al Centro StoricoC€ 5.000
Comune di StrangolagalliEstate al BorgoC€ 5.000
Comune di Torre CajetaniEstate TorrigianaC€ 5.000
Comune di Vico nel LazioVico Estate 2026C€ 5.000
Pro Loco CastelliriPalio delle Contrade Città di CastelliriC€ 5.000
Pro Loco AnagniI Quattro Papi di AnagniC€ 5.000
Pro Loco SettefratiFesta del Bosco – Sagra dell’Orapo e dell’AsparagoC€ 5.000
Pro Loco AcutoSan Maurizio 2026C€ 5.000
Pro Loco VallemaioSagra Laina e FasuriC€ 5.000
Pro Loco Santi Cosma e DamianoFesta al Borgo, Storie dal MedioevoC€ 5.000
Comune di TorriceRadici e FuturoC€ 5.000
Pro Loco SoraLa Cucina di Casa NostraC€ 5.000
Comune di Sant’Elia FiumerapidoSantelia tra i VicoliC€ 5.000
Comune di AlvitoCivitas AlvitoC€ 5.000
Comune di CastrocieloPer i Vicoli di CastrocieloC€ 5.000
Comune di VallerotondaManifestazione tradizionale 2026C€ 5.000
Pro Loco ViticusoViticuso tra Antichi Sapori e TradizioniC€ 5.000
Pro Loco AquinoIl Magico Villaggio di Babbo NataleC€ 5.000