La rotta di Forza Italia: il Partito dei moderati

La tappa di Forza Italia ad Anagni. Con Antonio Tajani, Salvatore De Meo e Rossella Chiusaroli lanciati verso l'Europa. Nel giorno in cui anche Pino Cangemi ritorna tra gli azzurri. la mozione degli affetti del ministro. Ed il richiamo di De Meo: "se non siamo noi ad interessarci di Europa, sarà l'Europa ad interessarsi di noi"

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Al cuore non si comanda. Soprattutto se quel cuore è ciociaro. Non poteva mancare, e non è mancata, la mozione degli affetti nell’appello che poche ore fa Antonio Tajani, nella doppia veste di ministro degli Esteri e di Segretario nazionale di Forza Italia, ha fatto nel corso della tappa anagnina della campagna elettorale in vista delle europee dell’8 e 9 giugno.

Oltre allo stesso Antonio Tajani, nella Circoscrizione del Centro Italia ci sono il Coordinatore provinciale del Partito Rossella Chiusaroli e l’eurodeputato Salvatore De Meo eletto cinque anni fa sull’onda dei risultati che ottenne come sindaco di Fondi.

Siamo centristi, non sovranisti

Antonio Tajani con Daniele Natalia

Tutti presenti ieri in Piazza Cavour a chiedere il voto ai cittadini nel nome di un’Europa moderata e lontana dalle sirene sovraniste ed estremiste. Nel mirino c’è la Lega che sognava di incorporare Forza Italia dopo la fine dell’esperienza umana del fondatore Silvio Berlusconi. E che ora invece si vede i candidati di Antonio Tajani grandi sullo specchietto retrovisore ed in procinto di sorpassare. E non basta.

Il Coordinatore dei Coordinatori Regionali Claudio Fazzone ha scatenato una campagna in cui non intende lasciare prigionieri sul campo: in pochi mesi ha portato nel Gruppo di Forza Italia in Regione Lazio metà degli eletti dal Movimento 5 Stelle, l’ex capogruppo della Lega Angelo Orlando Tripodi. E proprio nel giorno dell’evento di Anagni annuncia il ritorno del consigliere regionale Giuseppe Cangemi, l’uomo da 15mila preferenze su Roma che da Forza Italia era uscito per una breve parentesi leghista. Ed ora è rientrato con il suo pesantissimo bagaglio di preferenze.

In piazza, a celebrare il rientro ed a sollecitare il voto europeo c’è anche il sindaco Daniele Natalia. Insieme a Rossella Chiusaroli ed Adriano Piacentini ha traghettato il Partito verso la ricostruzione del gruppo dirigente. Ci sono i sindaci dei paesi vicini, come Antonio Corsi di Sgurgola.

In Europa per contarsi

Salvatore De Meo

Daniele Natalia non vuole una cosa eccessivamente formale e così indossa i panni del moderatore. Ricordando come Forza Italia, dopo il trauma rappresentato alla morte di Silvio Berlusconi, abbia ripreso a lavorare anche grazie all’impegno dei tanti dirigenti a diversi livelli. Tra cui, appunto, il Coordinatore provinciale Rossella Chiusaroli. Che ha ricordato la sua trentennale militanza nel Partito; ed ha chiesto il voto per portare con più forza la voce del territorio a Bruxelles ed a Strasburgo.

Più tecnico l’intervento di Salvatore De Meo. I cinque anni tra Bruxelles e Strasburgo si sentono: frasi brevi, concetti chiari, tempi e comprensibilità europei. In Europa è presidente della commissione Affari Costituzionali: è l’incarico che aveva Antonio Tajani prima di dover correre a Roma per concentrarsi sul Partito. (Leggi qui: De Meo presidente al posto di Tajani).

De Meo ha ricordato che la maggior parte delle leggi nazionali derivano dalle direttive europee. Ed ha chiarito una cosa importante: “se non siamo noi ad interessarci di Europa, sarà l’Europa ad interessarsi di noi“. Come dire che per far contare l’Italia in Europa bisogna starci dentro (all’Europa) ; e bisogna farlo con competenza e capacità.

E visto che si tratta di Europee, in cui la legge è proporzionale, e non si vota per lo stesso schieramento di centrodestra nazionale, De Meo ne ha approfittato per chiarire alcune cose; la Lega e Fdi non stanno nello stesso partito (I Popolari ) in cui milita Forza Italia. A Bruxelles i meloniani stanno con il gruppo dei Conservatori; mentre la Lega si trova nel gruppo Identità e democrazia che vede esponenti più “estremi” come la Le Pen ed i membri di Afd. Per usare le parole dell’europarlamentare, rispetto a Fdi e Lega “siamo alleati, non siamo la stessa cosa“. Insomma; in Europa i partiti del centrodestra italiano ci andranno anche per contarsi e stabilire il proprio peso all’interno del centro destra nazionale.

La mozione degli affetti

Antonio Tajani (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Ma ovviamente lo spazio più importante se lo è preso il ministro Antonio Tajani. Che ha ribadito la volontà di Forza Italia di portare avanti l’esperienza del presidente Silvio Berlusconi; dalla difesa della libertà, a quella del lavoro, che è soprattutto la difesa della libera volontà di fare impresa. Con la forza pacata di chi ha “le idee chiare”; mente invece ( e qui forse ce l’aveva con qualche alleato) “chi urla troppo lo fa quasi sempre perché è debole“.

Tajani ha ricordato la sua esperienza come presidente del Parlamento europeo (“primo italiano e primo ciociaro a farlo“); ha sottolineato l’impegno per difendere gli interessi nazionali in Europa e nel mondo; un mondo in cui “le esportazioni italiane contano il 40 % del Pil nazionale“. A livello politico l’obiettivo è quello di rappresentare il mondo dei moderati, lontano da posizioni estreme, da “capitan Fracassa” (e pure qui a Matteo Salvini le orecchie sono fischiate). Una sorta di “Centro di gravità permanente” applicato alla politica.

Anche per Tajani però, al di là dell’orizzonte europeo, la campagna elettorale attuale si inserisce nel quadro del percorso di rinascita di Forza Italia. Che dopo la morte di Berlusconi aveva attraversato un momento di grossa crisi e che adesso “è in fase di crescita. Tanti si schierano con noi; anche tanti civici stanno scegliendo di aderire al nostro progetto“. L’obiettivo è fare di Forza Italia un Partito sempre più fatto dalla base, con congressi ad ogni livello. Anche comunale (“li faremo dopo le Europee“) per scegliere i Coordinatori. Per occupare, ha detto il ministro “l’area che sta tra la Meloni e la Schlein“. Ovvero, quell’area moderata che, al momento, si rifugia nell’indecisione e nell’astensionismo: “dobbiamo parlare a quelle persone” ha detto Tajani prima di abbandonarsi al rituale bagno di folla.