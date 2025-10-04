La rottura è compiuta: Battaglini ed i suoi voltano le spalle a Forza Italia

Isolato dopo l’addio di Polverini, l’ex azzurro Samuel Battaglini torna nella sua “vecchia casa” politica: la Lega. Al suo fianco nove amministratori e un drappello di giovani militanti. Conseguenze su Provinciali e Comune di Frosinone.

La rottura è compiuta. Samuel Battaglini lascia Forza Italia e se ne va. Non lo volevano: distante dalle posizioni del senatore Claudio Fazzone, i fedelissimi del Coordinatore Regionale del Partito ne avevano chiesto l’espulsione ai Probiviri al culmine di una riunione del Direttivo Provinciale. (Leggi qui: Forza Italia, nessun effetto a Frosinone dopo il rimpasto chiesto in Regione).

Lì, tra i saggi di Forza Italia, Battaglini poteva contare sull’ascolto di due orecchie importanti: quelle di Renata Polverini. Che lui aveva sostenuto nella recente corsa alle Europee portandole un migliaio di preferenze personali. Ma da una decina di giorni l’ex Governatrice del Lazio ha cambiato indirizzo: si è spostata con Noi Moderati. Battaglini ha capito di avere le spalle scoperte ed ha agito di conseguenza: tornando in quella che un tempo era la squadra nella quale si era formato, composta dal deputato Nicola Ottaviani, dal vice coordinatore regionale Mario Abbruzzese, dall’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, dal sindaco di frosinone Riccardo Mastrangeli. Ora stanno tutti nella Lega.

L’arrivo dell’onorevole Siri, accolto da Mario Abbruzzese e Samuel Battaglini

È lì che Samuel Battaglini è tornato da ieri. Ad annunciarlo è stata la sua presenza nella Villa Comunale di Frosinone alla presentazione del libro “A tutto c’è un Perché” scritto da Armando Siri, già parlamentare e Sottosegretario di Stato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte I, oggi consulente del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

In nove più i giovani con Battaglini

Non è uscito da solo il vice coordinatore di Anci Giovani. Con lui nella Villa Comunale c’erano anche 9 amministratori comunali ancora ufficialmente tesserati da Forza Italia. Ed una decina di tesserati del movimento Giovanile azzurro , a partire dal vice coordinatore provinciale Norberto Masi con il responsabile della comunicazione Giorgio Russo, seguiti dai territoriali Francesca Fioretti ( Strangolagalli ), Francesco Motameni (Guarcino ), Alberto Ruscito (Aquino ), Matteo Piscitelli (Frosinone ), Lorenzo D’Aguanno (Villa Santa Lucia ), Samuele Rossi (Patrica).

L’operazione di approdo per Samuel Battaglini nella Lega ha due conseguenze immediate: una sulle prossime elezioni Provinciali ed una sulla stabilità dell’amministrazione comunale di Frosinone. I 9 amministratori ex azzurri sposteranno il loro voto dai candidati di Forza Italia a quelli della Lega: in un’elezione come quella per Piazza Gramsci i dettagli spesso determinano il risultato finale, in ogni votazione la vittoria dell’uno o dell’altro candidato al Consiglio, spesso è stata determinata da una sola preferenza in più o in meno.

Sul piano Comunale va a rafforzare il Gruppo consiliare che fa riferimento all’ex sindaco ed oggi deputato Nicola Ottaviani, in piena fase di espansione: nelle settimane scorse ha aderito il Consigliere Marco Sordi ex della lista Vicano. Il che non determinerà avvicendamenti in Giunta: per Mastrangeli Pacta Sunt Servanda e non toccherà l’assessore Laura Vicano.