La saga della Tari a Sora e la guerra santa dentro Fratelli d’Italia

Scoppia la guerra all'interno di Fratelli d'Italia. Massimiliano Bruni critica la nuova linea di Antonio Lecce. Le tensioni riguardano anche il dialogo politico con la maggioranza al Comune di Sora. Al vetriolo il nuovo Coordinatore FdI: Bruni le elezioni le ha perse, stiamo riparando i suoi danni. Lo scivolone di Maura sulle tariffe Saf.

Alla fine la bomba politica è esplosa. Dentro Fratelli d’Italia è ufficialmente scontro. Ad innescarlo sono state le dichiarazioni rilasciate oggi da Massimiliano Bruni, ex delegato ai Lavori Pubblici ai tempi del sindaco civico Roberto De Donatis ed oggi fuori dall’Aula consiliare.

Ha sussurrato per mesi all’opposizione tramite il Consigliere Federico Altobelli, l’uomo che aveva scelto come candidato sindaco, poi battuto alle urne da Luca Di Stefano. Ora che l’avvocato Altobelli si è dimesso per tornare a vestire la divisa da ufficiale dell’Esercito, al suo posto c’è l’avvocato Antonio Lecce. Di Fratelli d’Italia come Bruni. Ma che non accetta consigli da lui. Per questo Bruni adesso ha smesso di sussurrare all’opposizione per cominciare a tuonare contro il suo stesso Partito. (Leggi qui: Sora, dalle zanzare alla resa dei conti: la surroga che incendia Fratelli d’Italia. E leggi anche Lecce rompe il silenzio: “Altro che patto con Bruni, il seggio è dei cittadini”).

La bomba

Antonio Lecce nell’Aula del Consiglio Comunale di Sora

All’atto dell’insediamento, l’avvocato Lecce era stato chiaro: la sua linea sarebbe stata di discontinuità. Cioè: niente a che vedere con la rotta tenuta fino a quel momento da Altobelli – Bruni. (Leggi qui: La faglia dentro FdI: se Lecce cambia rotta, la vecchia guardia resta a piedi).

Ed oggi Bruni ha deciso di mettere in chiaro che la linea di Antonio Lecce non solo è “di discontinuità”, ma anche potenzialmente fuori dai confini del Partito. “Credo – ha detto – che se fai parte di un Partito come FdI non puoi stare in un governo cittadino con il Pd. Se si vuole dialogare, anzi se Lecce vuole dialogare con la maggioranza Di Stefano, lo può fare fuori dal Partito e soprattutto se qualcuno di Fratelli d’Italia vuole dialogare con Di Stefano, devono arrivare prima le risposte ai quesiti che abbiamo posto in Consiglio comunale, con le richieste di Accesso agli Atti sollevate da Altobelli”.

In altri tempi lo avrebbero chiamato “eresia“, oggi si chiama “dialogo con la maggioranza“. Per capirlo bisogna spiegare un dettaglio.

Il sindaco Luca Di Stefano

Sora è stata il laboratorio politico di una formula civica in grandi dimensioni: centrodestra e centrosinistra governano insieme senza scossoni, nel nome di un progetto amministrativo e non politico. Che è stato poi imitato con altrettanto successo a Ferentino ed a Veroli, cioè altri due centri con oltre 15mila abitanti. E da qualche tempo, anche a Frosinone il sindaco Riccardo Mastrangeli ha varato l’amministrazione “della non sfiducia” sostenuto dal Gruppo dell’ex sindaco pd Domenico Marzi. Ma per Bruni, un’eresia resta.

Fuori dall’ortodossia

Lo scontro è ormai pubblico. Fratelli sì, ma solo nel nome. Perché mentre il Consigliere FdI Antonio Lecce ed il nuovo coordinatore cittadino Filippo Mosticone sembrano interessati a una nuova fase di apertura – magari per prendere parte a quella piattaforma civica che in città funziona – Bruni continua a recitare il rosario dell’opposizione tecnica. Con in mano il faldone delle richieste di Accesso agli Atti, quasi a sventolarlo come Atto di fede.

Filippo Mosticone

Il paradosso? Il Congresso cittadino lo ha perso. Ma i nuovi dirigenti, per lui sono degli eretici. Per questo l’assedio non lo ha mai smesso. Anzi, rilancia: chi vuol dialogare con Di Stefano – dice – lo faccia fuori dal Partito. Come a dire: o con me, o fuori. Più che un confronto interno, un ultimatum.

Una presa di posizione politica che lascia basito il Coordinatore cittadino Filippo Mosticone. L’ordine di scuderia è stato: nessuna risposta pubblica alle polemiche sollevate da Bruni. Perché i panni sporchi si lavano in famiglia, anzi nel Circolo del Partito. E in famiglia Mosticone ha detto: non è Bruni ad imporre la linea al Partito, le elezioni Comunali le ha perse, non è riuscito nemmeno a farsi eleggere in Aula, ha perso il Congresso, ora cerchiamo di mettere riparo ai danni che ha fatto.

Roberto De Donatis e Massimiliano Bruni

C’è spazio per la stoccata finale. “Non vorrei ricordare male ma lo stesso Bruni che oggi invoca l’ortodossia è quello che con il sindaco del Partito Socialista Roberto De Donatis era delegato ai Lavori Pubblici. E non lo turbava la presenza di esponenti del Partito Democratico in Giunta, come Natalino Coletta e Maria Paola Paolacci”.

Il fronte Tari

Intanto sul fronte TARI, la Tassa sui Rifiuti dove tutto è cominciato. Bruni sostiene che sia aumentata del 35% mentre il Comune replica che c’è stato un aumento del 12% dovuto all’aumento della tariffa. In apparenza è di più: perché c’è stato uno slittamento tra anticipo e conguaglio. (leggi qui: Scintille tra Bruni e Altobelli: la guerra sulla Tari si combatte col pallottoliere).

I mezzi della Sora Ambiente

Oggi si registra l’ennesimo colpo di scena: la manifestazione prevista per domani è stata rinviata. Il motivo? Elementare: nessuno aveva avvisato la polizia. Sarebbe bastato un fax, una Pec, persino un piccione viaggiatore. Invece, si è optato per il rischio di una denuncia. Rimedio: tutto rinviato a lunedì. Con più notifiche e più lucidità.

Lucidità che invece sembra mancare al consigliere regionale Daniele Maura, intervenuto sulla vicenda per spiegare – con una disarmante sicurezza – che la colpa delle tariffe Tari aumentate non è della Regione. Ma dell’assemblea dei sindaci. “È fondamentale correggere la narrazione fuorviante che tira in ballo la Regione Lazio – continua Maura -. La Regione ha il solo e unico obbligo di verificare la conformità dei piani tariffari ai parametri tecnici stabiliti dall’Arera. Le tariffe, invece, vengono elaborate dalla SAF e successivamente approvate dall’Assemblea dei Sindaci, presieduta dallo stesso Di Stefano in qualità di Presidente della Provincia. Attribuire colpe alla Regione è dunque irrispettoso, fuori luogo e istituzionalmente scorretto”.

Maura non è impazzito

(Foto © Stefano Strani)

Peccato che la procedura non sia affatto quella indicata dal Consigliere regionale. Forse Maura ha confuso la tariffa dell’acqua con quella dei rifiuti, l’Arera con la SAF, e la realtà con una riunione condominiale. La Società Ambiente Frosinone è una società di Diritto Privato a capitale interamente pubblico: appartiene in parti uguali ai Comuni ed alla provincia di Frosinone. E come ogni società ha un’assemblea dei soci, guidata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione che è il suo collega di Partito Fabio De Angelis.

La verità è un’altra: la tariffa dei Saf la determina la Regione Lazio. Punto. E la dice lunga il fatto che proprio l’assessore al Bilancio della Regione, Giancarlo Righini, recentemente abbia fatto quadrato per evitare che i conguagli arretrati sulle tariffe 2007-2023 mandassero in default i Comuni. Dunque sì, la Regione c’entra eccome. (Leggi qui: Il conto lo paga la Regione: 13,8 milioni ai Comuni della Saf. E leggi anche Saf, ecco quanto si risparmierà Comune per Comune).

Giancarlo Righini

Daniele Maura è impazzito? No, semplicemente sta in vacanza. E nel dettare le note a chi ha steso il comunicato non ha avuto chi lo correggesse. Intendeva dire che nella Tari entrano tutte le spese sui rifiuti: lo smaltimento (lo fa la Saf) e prima ancora la raccolta (ogni comune ha un appalto, Sora invece ha una società in house, la Sora Ambiente). Maura intendeva dire che se a Sora la Tari aumenta più che a Cassino è perché la Sora Ambiente costa di più. Comunicazione infelicissima.

Non finisce qui

Nel caos, una certezza: la saga della TARI non è finita. È solo il pretesto. La guerra è politica, personale, interna e – perché no – generazionale. È la sfida per prendersi Sora, e magari anche il centrodestra.

In fondo, si è partiti da una tassa. Ma ora è chiaro: qui si paga molto di più. Anche in termini di leadership.