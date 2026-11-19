Dopo il commissariamento di Forza Italia ad Alatri, Bruno Addesse prepara una lista civica: nel centrodestra, ma senza Forza Italia. Patto Civico fissa i paletti, Padovani resta contrario e Coletta costruisce la coalizione.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Si comincia dal gruppo WhatsApp di Forza Italia ad Alatri, che a inizio novembre, a dar retta all’ex Coordinatore cittadino Bruno Addesse, si è svuotato in un colpo solo: fuori l’intero Coordinamento comunale, fuori Azzurro Donna. Si finisce a una lista civica che lo stesso Addesse sta preparando.

Commissariato il circolo azzurro che coordinava, Addesse non ha alcuna intenzione di ritirarsi. La sua lista civica la colloca nel centrodestra ma con una clausola: «Saremo nel centrodestra ma se ci dovesse essere Forza Italia prenderemo altre strade».

Alatri, la città dei veti sui voti

Rossella Chiusaroli e Gianmarco Florenzani

Il Partito lo aveva lasciato il 21 ottobre; il 4 novembre, con il suo gruppo, aveva attaccato la gestione provinciale di Rossella Chiusaroli e annunciato di voler portare il caso al ministro Antonio Tajani, al senatore Claudio Fazzone e a Catia Polidori, chiedendo il riesame del commissariamento. Ora si aggiunge un capitolo: l’addio al Partito è ormai senza ritorno e l’offerta civica della città conta una voce in più. Addesse ha lasciato Forza Italia ma non il centrodestra e ora detta una condizione: che Forza Italia, nel suo centrodestra, non ci sia. Per quale candidato sindaco sia questa lista, ancora non è deciso.

Il 3 novembre la Segretaria Provinciale Rossella Chiusaroli ha affidato Alatri al dirigente provinciale Giammarco Florenzani, vicepresidente del Cal della Regione Lazio, con il compito di rilanciare il partito in vista delle Comunali. Il commissario ha cominciato aprendo a Patto Civico, la lista oggi all’opposizione: l’idea è farla confluire in Forza Italia con i suoi due Consiglieri, e il dialogo, a quanto risulta, prosegue.

Dario Ceci tra Martina Gatta ed Umberto Santoro

Dal lato di Patto Civico, il responsabile Dario Ceci ha posto condizioni, tra cui una linea rossa: «mai con questo centrodestra», quello che si presenta come prosecuzione dell’esperienza del sindaco uscente Maurizio Cianfrocca. Non solo: per Ceci, mai accanto a Roberto Addesse, vicesindaco uscente e candidato della Lega, fratello di Bruno. Mai nemmeno vicino ad Antonello Iannarilli, candidato di Fratelli d’Italia.

Sul fronte interno l’assessore allo Sport Gianni Padovani, trent’anni di tessera, è contrario a far entrare Patto Civico: l’aveva detto con un «o noi o loro». Se il progetto andasse avanti, lui e Eleonora Tavani, consigliera, non escludono di passare, da civici, con Roberto Addesse . Tre veti incrociati, un commissario: a Florenzani, per ora, tocca una corsa a ostacoli.

Coletta, il candidato senza preclusioni

Intanto un altro cantiere si muove. Lo fa intorno all’ex Sostituto Procuratore Reggente di Frosinone Adolfo Coletta. Lui per ora non parla, non conferma, non si espone, non si sbilancia. Intorno a lui c’è l’area vicina all’ex Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Mauro Buschini, c’è l’ex presidente del Consiglio Comunale di Frosinone Massimiliano Tagliaferri, c’è Programma Alatri, civica che ha già la lista.

Adolfo Coletta

Disposti a imbarcarsi, se il progetto prenderà corpo, due ex assessori della giunta del sindaco Pd Giuseppe Morini, in carica dal 2016 al 2021: Melissa Ritarossi, che si occupava di Pubblica istruzione e uscì dalla giunta nel 2019, e Roberto Gizzi, ai Lavori pubblici fino al 2021, per anni il campione di preferenze del centrosinistra.

Con Coletta scenderebbe in campo anche Tarcisio Tarquini, che ha fondato Alatri in Comune e una porzione del movimento, mentre si attende la scelta della consigliera Anna Rita Pelorossi. Primi contatti, ancora informali, anche con Francesco Coccia, di Ambiente Alatri.

Una candidatura ancora in cammino, decisa a non porre preclusioni. In una città dove tutto il centrodestra elenca con chi non andrà, il dottor Coletta è l’unico che, per ora, non ha messo nessuno alla porta.

Resta una domanda sola: tra tanti che dicono mai con qualcuno, chi accetterà di sedersi accanto a chi?