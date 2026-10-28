La scuola nuoto… affonda la gara per l’assegnazione del Polivalente

Il TAR di Latina accoglie il ricorso di Bellator Frusino: annullato l’affidamento della piscina di viale Mazzini a Frosinone alla Swimming Club per il subappalto della scuola. Contratto inefficace, ma resta il ricorso al Consiglio di Stato

La scuola nuoto è il posto dove si impara a stare a galla. Ed è proprio lì, nella parte della gestione che la ASD Swimming Club e.t.s. intendeva girare a terzi, che l’affidamento della Piscina Polivalente di Frosinone è andato a fondo. Il TAR del Lazio, sezione di Latina, ha annullato la determinazione dirigenziale del Comune di Frosinone che affidava in concessione la gestione dell’impianto di viale Mazzini e ha dichiarato inefficace il contratto firmato nel frattempo.

La sentenza arriva a pochi giorni dal parere con cui l’ANAC, il 22 ottobre, aveva dato ragione al Comune sul punteggio per il radicamento territoriale, bocciando i rilievi di Bellator Frusino. Stessa società, stesso appalto, ma un terreno diverso: a far cadere la gara, stavolta, non sono i punti ma il subappalto.

Il subappalto che il capitolato non ammetteva

Allievi della scuola nuoto (Foto © DepositPhotos.com)

Il ricorso è della Bellator Frusino SSD s.r.l., difesa dall’avvocato Sonia Santoro, e riguarda la gara gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone. Nel mirino c’è l’offerta della Swimming Club, che aveva dichiarato di voler subappaltare la scuola nuoto. Il disciplinare ammetteva, in generale, il subappalto ordinario. Il capitolato, però, all’articolo 24 fissava un confine netto: all’esterno si potevano affidare solo attività secondarie o di supporto, come punto ristoro, pulizie, vigilanza e trattamento delle acque.

La scuola nuoto, per i giudici, sta da un’altra parte: organizzare le attività natatorie, a cominciare dalla scuola, è il cuore della concessione, e darlo in mano a terzi equivale a cederla in parte. Una cessione parziale che scavalca i requisiti minimi dei documenti di gara e comporta l’esclusione dell’operatore. Il contrasto riguarda la lex specialis di questa gara.

Quello che il TAR ha respinto

Bellator non ha vinto su tutta la linea. I giudici hanno ritenuto infondati gli altri motivi, quelli sul confronto a coppie usato per valutare le offerte tecniche: la commissione giudicatrice si è mossa nel rispetto delle regole stabilite, e quelle regole non si potevano cambiare in corsa, per esempio passando ai giudizi numerici quando un concorrente era già stato escluso, a scapito di anonimato, trasparenza e par condicio. Sul metodo di valutazione, insomma, la commissione ha superato l’esame; l’offerta aggiudicataria no.

Il Tar del Lazio (Foto Sara Minelli © Imagoeconomica

Sono cadute anche le mosse collaterali. Il ricorso incidentale della Swimming Club è inammissibile: l’aggiudicataria non può difendere un interesse legittimo altrui, quello della terza classificata, la SSD Frosinone Pallanuoto, già esclusa perché priva del piano economico-finanziario. È la regola che vieta la sostituzione processuale. Inammissibile anche l’intervento della stessa Frosinone Pallanuoto, perché priva di interesse: in origine era decaduta dall’azione di impugnazione.

Cosa succede adesso

Cadono, con effetto immediato, l’aggiudicazione e il contratto di concessione. A pagare, in solido, sono Comune e Provincia di Frosinone: le spese di lite a favore di Bellator ammontano a cinquemila euro, più accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Il Comune di Frosinone

Per chi frequenta la piscina, almeno per ora, non cambia nulla: finché l’amministrazione comunale non deciderà altrimenti, l’impianto resterà nelle mani dell’attuale gestore, e la decisione potrebbe anche essere una riconferma dell’affidamento alla Swimming Club.

Non è un verdetto definitivo: la Swimming Club può ancora rivolgersi al Consiglio di Stato. Il numero dell’ANAC era sette virgola venti. Quello del TAR è ventiquattro: l’articolo del capitolato su cui è caduta la Swimming Club.