La sicurezza oltre la trincea dei Partiti: cosa c’è dietro i rinforzi della Polizia

Da Frosinone a Cassino, Sora e Fiuggi: cosa cambia davvero con i 17 nuovi agenti e perché la battaglia politica sulla sicurezza è tutt'altro che finita.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Nelle province d’Italia, dove la storia scorre con il passo lento delle cose antiche e il potere centrale appare sempre come un’entità vaga e lontana, il tema della sicurezza non è mai soltanto una questione di tabelle ministeriali o di orari di pattuglia. È una dimensione dello spirito pubblico. È la ricerca di un ordine, la richiesta sottile di una presenza che rassicuri la comunità e ne protegga il costume civile.

​L’arrivo di diciassette nuovi agenti di Polizia nella provincia di Frosinone, accolti in Questura dalle parole misurate del Questore Stanislao Caruso, va letto precisamente con questa lente. Non con il pallottoliere della contabilità burocratica, ma con la sensibilità politica e culturale di chi conosce la provincia profonda. Diciassette uomini non trasformano di colpo il destino di un territorio. Ma le premesse contano, e la geografia dei simboli dice molto più di un comizio.

I nuovi agenti accolti in Questura

​Distribuiti tra il capoluogo e le sentinelle della Ciociaria – la Cassino cerniera di confine, la Sora industriale della Valle del Liri, la Fiuggi memoria di eleganze termali – questi agenti non portano solo un rinforzo d’organico. Portano il segno tangibile dello Stato in un’epoca che soffre di evaporazione delle istituzioni.

​La scacchiera del territorio e l’illusione della contabilità

​Sul piano strettamente operativo, la decisione di parcellizzare la forza pubblica nei quattro angoli della provincia risponde a una mappa precisa delle fragilità locali:

​Frosinone (Capoluogo): le nuove unità vanno a rinforzare il cuore operativo della Questura, tentando di dare respiro al pattugliamento nei punti caldi della città, a partire dalla zona della stazione ferroviaria.

(Foto © Polizia di Stato)

​Cassino: si risponde all’esigenza di blindare il principale polo universitario e industriale del sud, costantemente esposto alle proiezioni della criminalità proveniente dal vicino Alto Casertano.

​Sora: un segnale per la Valle del Liri, dove il tessuto produttivo ed economico chiede da tempo continuità nei controlli contro i reati predatori.

​Fiuggi: presidio fondamentale per un comparto turistico e ricettivo che vive essenzialmente di decoro, tranquillità e reputazione.

​Tuttavia, fermarsi all’analisi contabile sarebbe un errore. Negli ultimi anni la politica locale e nazionale si è spesso incartata nel solito gioco dei saldi d’organico: la maggioranza di turno sventola i nuovi arrivi come una conquista storica, mentre l’opposizione e i sindacati di categoria ricordano sommessamente che 17 ingressi riescono a stento a coprire i pensionamenti dell’ultimo anno. Ma la vera partita non si gioca sulla differenza algebrica tra entrate e uscite. Si gioca sul piano del valore simbolico e politico della presenza.

​Lo scontro politico disinnescato? Il dilemma del Palazzo

​Ma questo arrivo disinnesca davvero lo scontro politico sulla sicurezza? La risposta breve è no, semmai ne sposta semplicemente il baricentro.

Il questore Stanislao Caruso (Foto © Stefano Strani)

​Nell’immediato, l’innesto firmato dal Viminale offre una boccata d’ossigeno tattica. Toglie momentaneamente munizioni a chi accusava le istituzioni centrali di aver abbandonato la Ciociaria a se stessa, regalando ai sindaci del territorio un’argomentazione concreta da spendere davanti ai propri cittadini. È la dimostrazione che la filiera tra periferia e Governo centrale, almeno sulla carta, ha prodotto un risultato tangibile.

​Eppure la tregua rischia di essere di brevissima durata. Perché lo scontro sulla sicurezza non si nutre di soli organici, ma di percezione del rischio e di continuità della narrazione politico-elettorale. Per l’opposizione, la cifra dei 17 agenti diventerà inevitabilmente il punto di partenza per una nuova contestazione: la prova che la scopertura era reale e che le forze messe in campo restano ancora insufficienti rispetto all’estensione del territorio ciociaro. Per la maggioranza, al contrario, sarà il trofeo da esibire per rivendicare l’attenzione verso la provincia. La sicurezza, insomma, non smette di essere materia di scontro: cambia solo la trincea da cui si spara.

​Tra realtà effettuale e percezione: la lezione per le istituzioni

Il raid all’Itis di Cassino

​Il vero nodo politico della sicurezza, oggi, sta nell’abisso tra la realtà effettuale e la percezione, tra la vita quotidiana dei cittadini e la narrazione del Palazzo. Negli ultimi anni la politica si è spesso accontentata di declamare la sicurezza nei salotti televisivi o nei comunicati stampa a colpi di slogan, dimenticando che l’autorità – per essere riconosciuta e rispettata – deve prima di tutto essere visibile. Deve farsi carne, divisa, presenza sul marciapiede, sguardo che vigila e rassicura.

​In una Ciociaria che negli ultimi tempi ha scoperto la fragilità dei propri centri urbani di fronte al degrado della movida e alla criminalità, la risposta non può essere unicamente l’inasprimento delle pene sulla carta. Servono gli uomini sul campo. Serve quella forma antica di deterrenza che solo la pattuglia all’angolo della strada sa offrire.

​Se l’assegnazione del Viminale riuscirà a colmare questa distanza, trasformando i diciassette innesti in un presidio costante contro l’incertezza e la rassegnazione, allora l’operazione avrà raggiunto il suo scopo più alto. Non un mero tampone alle croniche carenze di personale, ma il ripristino di un’antica e mai sopita esigenza della nostra civiltà: l’idea che la libertà di una comunità comincia esattamente dove finisce la paura.