La sottile linea rossa tra Governo e Comune di Frosinone

La situazione del centrosinistra nel capoluogo fa specchio con quella a livello nazionale dopo il flop del referendum. Il voto contrario di Forza Italia al consuntivo avrebbe dovuto scatenare l'opposizione. Ed invece solo silenzio

Le cose vanno chiamate con il loro vero nome: il referendum pervicacemente voluto dalla sinistra e dal PD, con la complicità del leader della CGIL Maurizio Landini, è stato un vero e proprio flop. Un fallimento ampiamente prevedibile e annunciato del quale, né la sinistra né il PD, avevano bisogno. Per quanto già terremotati in proprio, sia dal punto di vista elettorale, che nell’azione di opposizione (quale?) al Governo Meloni. L’area progressista è lontana distanze siderali dai veri problemi della gente. La sinistra italiana ha una attitudine, per certi versi disarmante, nel cavalcare sempre battaglie a perdere. (Leggi qui: Contro tutto, contro tutti. Persino contro sé stessa).

Un autogol della sinistra

I risultati in provincia di Frosinone

Sembra essere, ormai da anni, in totale dissintonia con il sentiment dei cittadini. La battaglia sui referendum né costituisce l’ulteriore ennesima dimostrazione. Solo il 30,6% degli aventi diritto al voto si sono recati alle urne domenica e lunedi per esprimersi sui quattro quesiti dedicati al mondo del lavoro e su quello dedicato alla normativa relativa alla concessione della cittadinanza italiana. Meno ancora in Ciociaria: il 27,19% e nel Pontino dove la percentuale è stata del 24,57%. In tutti e tre i casi è molto più che lontano il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto necessario perché il risultato della consultazione fosse ritenuta valida. (Leggi qui: Una sconfitta annunciata, un errore evitabile: il PD inciampa su se stesso).

Quello dello scorso fine settimana rimane il sesto peggior risultato in termini di affluenza da che in Italia si tengono referendum. Discutibile poi la dichiarazione della Segretaria dem Elly Schlein “Con i 14 milioni di votanti ai referendum abbiamo preso più voti del Governo Meloni” Idem il tentativo di voler spiegare politicamente i referendum con la “spallata” al Governo. Infatti si è visto. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di martedì 10 giugno maggio 2025).

Il silenzio del centrosinistra frusinate

Con questa sinistra e con questa opposizione, che si fa male da sola, il centrodestra e la premier Giorgia Meloni rischiano di governare per i prossimi 30 anni in Italia. Fatte le dovute proporzioni, anche il centrosinistra ed il PD al Comune Capoluogo sembrano ostaggio della cultura dell’autolesionismo politico. In un momento nel quale il centrodestra a Frosinone è in evidente difficoltà (di fatto non esiste più dopo quasi 20 anni) il centrosinistra si distingue per il silenzio. Assordante. Su tutto. (Leggi qui: Forza Italia vota no al consuntivo e celebra il funerale del centrodestra).

Il gruppo di opposizione in aula a Frosinone (Foto © Massimo Scaccia)

Non una parola, non una presa di posizione, non un commento, sul fatto che Forza Italia, uno dei Partiti fondatori del centrodestra, ha votato contro il Bilancio consuntivo dell’amministrazione del sindaco Riccardo Mastrangeli. Il no degli azzurri è un fatto enorme dal punto di vista politico, che qualsiasi opposizione, in ogni parte del globo terracqueo, avrebbe “sfruttato” a proprio vantaggio. O comunque fatto doverosamente sentire la propria voce.

Il Bilancio consuntivo non è un atto di poco conto. Il mancanto voto forzista sottolinea le contraddizioni ed i distinguo nel centrodestra, sul quale l’opposizione si sarabbe lanciata con il coltello tra i denti. Non a Frosinone, non al Comune Capoluogo. Si tratta probabilmente di un unicum in Italia.

Un’opposizione non pervenuta

L’opposizione di sinistra (in Consiglio ne esiste anche un’altra di ex centrodestra da qualche tempo) rinuncia ad esercitare il diritto dovere di critica politica nei confronti della maggioranza di governo cittadino. Di fatto abdica al proprio ruolo. Un atteggiamento incomprensibile che, anche nel capoluogo come a livello nazionale, crea dissintonia tra la sinistra e quelle 8719 persone (il 44.68%) che nel 2022 hanno votato per l’avversario di Mastrangeli. E che forse volevano leggere o sentire qualcosa in proposito. La sottile linea rossa.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

Nemmeno in prospettiva futura, tra 24 mesi quando si tornerà a votare per il rinnovo del Consiglio Comunale e scegliere il nuovo sindaco, la sinistra sembra in grado di imprimere una decisa svolta e cambio di passo alla propria azione politica. Sia in termini di unità della coalizione, che dal punto di vista programmatico. La percezione è che la battaglia per indossare la fascia tricolore nel 2027 sarà una vicenda tutta interna al centrodestra. O al centro-centrodestra.

Mastrangeli non dovrà preoccuparsi forse tanto del candidato, o i candidati sindaco della sinistra, quanto dai competitor interni. FdI- FI e Lista per Frosinone questa volta, con apprezzabile probabilità, vorranno recitare il ruolo dei protagonisti. Difficilmente faranno la “spalla” a Mastrangeli. I primi segnali si sono già cominciati a vedere, sia dentro che fuori l’aula consiliare. Come cantava Ligabue nel 2010 ” il meglio deve ancora venire”.