La sottovalutazione che rischiamo di pagare a caro prezzo

Ci sono cose che anni fa abbiamo sottovalutato. Ed ora sta arrivando il momento di pagare il conto. Stellantis è solo una parte del totale

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Sottovalutare. Significa “valutare una persona o una cosa meno di quello che effettivamente vale”.

Gli errori di sottovalutazione spesso si scoprono quando è tardi.

Una trentina di anni fa abbiamo sottovalutato le conseguenze dell’inverno demografico: cioè, non facciamo più figli. Ed oggi stiamo iniziando a capire cosa significa. Non è soltanto che le scuole sono vuote e le classi sono meno e quindi servono meno insegnanti, gli edifici vengono chiusi e gli istituti accorpati: vai a scuola nel paese vicino.

Non ci sono fratelli, cugini, zii e zie: la catena della solidarietà familiare sulla quale la società di questo territorio è costruita ora si sta dissolvendo. Mi reggi tu il bambino che devo uscire? Chi va a vedere come sta mamma questa settimana? Mi prepari tu qualcosa per il pranzo? Sta finendo. E infatti abbiamo importato migliaia di badanti: spesso impreparate perché abbiamo sottovalutato che ne avremmo avuto bisogno.

Senza manodopera

Foto: Riccardo Squillantini © Imagoeconomica

Così come sta finendo la manodopera: Unindustria oggi ha rivelato che circa il 45% delle imprese in provincia di Frosinone ha ormai difficoltà a trovare la persona preparata; perché anni fa, al momento di scegliere la scuola abbiamo sottovalutato, creando migliaia di diplomati destinati a restare disoccupati perché nel frattempo il loro lavoro non esiste più. (Leggi qui: Il coraggio di Savoriti: “Stellantis, la conversione è un’opzione”).

Ma c’è di peggio. E stiamo per scoprirlo. Le automobili si fabbricano dove si vendono: qui non le stiamo comprando, anche perché non c’è più la massa di diciottenni che non vede l’ora di prendere la patente. Colpa dell’inverno demografico che avevamo sottovalutato anni fa.

C’è un motivo per il quale l’automotive si sta spostando in Nord Africa e non sono i costi della manodopera. Alla crisi si reagisce creando nuovi mercati, che nascono stimolando l’occupazione, che crea capacità di indebitamento, quindi di avere un prestito per sistemare la casa e poi comprare la macchina. Noi qui non abbiamo i giovani che comprano e loro si. Da un anno, alle imprese dell’indotto Cassinate è stato detto che se volevano continuare a produrre si dovevano spostare in Nord Arica.

Si chiama economia globale e noi l’abbiamo sottovalutata.