La statua di Padre Pio decapitata in chiesa e lo sfregio al cuore di Frosinone

Atto vandalico nella chiesa di San Benedetto: la statua di Padre Pio trovata decapitata. Un episodio che va oltre il danneggiamento e apre interrogativi profondi sul disagio sociale e culturale.

Esiste un limite che non dovrebbe mai essere superato, una linea invisibile che separa il disagio — o persino la disgustosa maleducazione — dall’orrore gratuito e simbolico. Questo limite a Frosinone è stato superato con una violenza che lascia con poche parole. In pieno centro storico, di fronte alla Prefettura, dentro la cornice solenne della Chiesa Abbaziale di San Benedetto: è stata decapitata la statua che raffigura Padre Pio da Pietrelcina. Un gesto che non è tanto contro la religione cattolica o contro la memoria di un sant’uomo come Padre Pio: piuttosto uno sfregio alla gente del capoluogo.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata, quando una segnalazione ha fatto scattare l’intervento della Polizia di Stato in piazza della Libertà. Gli agenti delle Volanti della Questura di Frosinone, giunti sul posto, si sono trovati davanti a una scena inquietante: il simulacro di Pio di Pietrelcina, collocato subito dopo l’ingresso sul lato destro della chiesa, era stato privato della testa.

Soltanto ignoranza

La chiesa di San Benedetto a Frosinone

Un dettaglio, più di altri, restituisce la gravità e quasi la ritualità del gesto: la testa non è stata portata via, ma lasciata lì, sul rialzo accanto alla statua. Un atto che sembra voler urlare un disprezzo consapevole, una firma di violenza simbolica. Una specie di messaggio, macabro.

Un messaggio che trasmette tutta l’ignoranza di chi lo ha compiuto. Pochi anni fa, durante la guerra che ha insanguinato la Siria, alcuni miliziani hanno profanato una chiesa cattolica e mandato in frantumi la statua della Madonna che veniva venerata al suo interno. Oggi quella statua è stata restaurata, i miliziani che l’avevano distrutta pensando di distruggere la Chiesa non ci sono più.

Non è il vilipendio di una statua a poter uccidere la Parola che quella statua rappresenta: perché il cattolicesimo nasce dal martirio del suo Dio che si è fatto uomo, dal martirio dei suoi fedeli più devoti. Affonda le sue radici nel sacrificio degli innocenti. Chi pensava di uccidere il cristianesimo inchiodando ad una croce Colui dal quale tutto è nato, lo ha innalzato verso l’eternità.

Non una bravata, non propaganda

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi tecnici per individuare impronte o eventuali tracce biologiche utili alle indagini. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona e cercando di ricostruire con precisione l’orario del danneggiamento. Le indagini sono in corso.

Ma al di là dell’aspetto investigativo, ciò che resta è una ferita profonda inferta non tanto ad un simbolo religioso ma all’identità stessa della comunità di Frosinone. La domanda che inevitabilmente emerge è una sola: cosa passa nella testa di una persona che decide di decapitare la statua di un Santo?

Non si tratta di un danneggiamento materiale. Decapitare una statua in un luogo sacro non è un atto di vandalismo comune: è un attacco diretto ai simboli che tengono insieme una comunità. Qui non è stata colpita solo una statua. È stato colpito un riferimento identitario, uno dei simboli cristiani più riconosciuti e sentiti anche a Frosinone. È stato colpito un luogo che appartiene a tutti.

Il vuoto dentro

Guai quindi a liquidarlo come la bravata di un balordo. E guai, soprattutto, a trasformarlo in propaganda elettorale: manca un anno al voto, e già si sente l’odore di chi aspetta ogni ferita della città per farci sopra un comizio. Entrambe le reazioni — la minimizzazione e la strumentalizzazione — sono due modi diversi di non voler guardare in faccia la stessa cosa.

Perché chi ha decapitato quella statua non l’ha fatto per caso, e probabilmente non sapeva nemmeno bene perché lo facesse. Perché decapitare una statua, offendere Padre Pio, aggiungere una ferita alla sua sofferenza ed al suo martirio terreno è solo gloria in più per il frate di Pietrelcina. È questo il punto più inquietante. Non c’è un nemico dichiarato, non c’è un’ideologia riconoscibile: c’è il vuoto. Un vuoto che si manifesta nell’unico linguaggio che conosce, quello della distruzione di ciò che altri considerano sacro. E non per sostituirlo con qualcosa ma semplicemente per negarlo.

Santo Marcianò

Quello che è accaduto nella chiesa di San Benedetto non è un problema di ordine pubblico. Né si risolve con una telecamera in più o una condanna più severa. È la spia di uno scollamento che cresce in silenzio, tra generazioni che non condividono più nemmeno il rispetto — non necessariamente la fede, il rispetto — per i luoghi e i simboli che tengono insieme una comunità.

Quando quello scollamento non viene visto, non viene nominato, non viene affrontato, alla fine trova un modo per farsi notare. Sempre nel modo peggiore.